Trump busca redimirse en Cuba tras el fracaso de su intento de cambio de régimen en Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump busca lograr en Cuba un triunfo que le permita cambiar el régimen, algo que no ha conseguido en Irán.

Sin embargo, cualquier medida que conlleve una mayor intervención por parte de las ya sobrecargadas fuerzas armadas estadounidenses implicaría altos riesgos políticos y militares.

La acusación del Gobierno estadounidense contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, supone un giro sorprendente en un enfrentamiento que Estados Unidos mantiene desde hace casi 70 años con la isla comunista.

La acusación formal del miércoles, que coincidió con el Día de la Independencia de Cuba, representa un importante avance en la escalada de violencia de Trump.

Coincide con el bloqueo petrolero estadounidense, que ha provocado una grave crisis humanitaria y amenaza con el colapso de la sociedad cubana. También se desarrolla a la par de una creciente presión diplomática y una reciente lista de exigencias presentada en La Habana por el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump lleva semanas amenazando a Cuba, afirmando que puede hacer “lo que quiera” con el empobrecido país y que podría tener “el honor de apoderarse de Cuba”. El miércoles, declaró que estaba “liberando” al país.

“Es una nación en decadencia. Ustedes lo ven. Se está desmoronando. No tienen petróleo, no tienen dinero”, declaró Trump a los periodistas. “Pero estamos aquí para ayudar; estamos aquí para ayudar a las familias, a la gente”.

La acusación contra Castro por el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles que causaron la muerte de cuatro personas, entre ellas tres estadounidenses, parece una maniobra de doble juego del Gobierno.

Trump podría intentar presionar aún más al régimen de La Habana, tal vez consiguiendo la colaboración de los miembros más débiles o pragmáticos que estén dispuestos a dialogar.

Pero este nuevo frente legal también podría ser un pretexto para una acción militar o una incursión de fuerzas especiales como la que derrocó al entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro en enero.

Lee Schlenker, investigador asociado del Instituto Quincy para la Política Exterior Responsable, advirtió que la acusación del Departamento de Justicia, revelada en Florida, podría volverse en contra de la Casa Blanca si su objetivo era obtener concesiones de Cuba. “Creo que esto será una sentencia de muerte para cualquier posible acuerdo con Cuba”, afirmó Schlenker.

“Esto va a generar un efecto de unidad nacional y a reforzar la mentalidad de asedio del liderazgo cubano”, añadió.

La maniobra con Cuba es la prueba más reciente de la estrategia del Gobierno de aumentar la presión económica mediante la imposición de un bloqueo, al tiempo que se plantea la posibilidad del uso de la fuerza para lograr la capitulación de los enemigos.

Esto funcionó en Venezuela y ayudó a identificar a Delcy Rodríguez, una figura importante del régimen que se convirtió en presidenta interina y está tratando con el equipo de Trump.

Pero los venezolanos aún no han visto cumplidas sus esperanzas de democracia. Un enfoque similar también ha fracasado estrepitosamente en Irán, hasta el punto de que Trump podría no tener más opción que reanudar la guerra.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó duramente la acusación, calificándola de maniobra política que demuestra la “arrogancia y la frustración” del imperio estadounidense.

La resistencia de su país desafía la creencia fundamental de la política exterior de Trump: que toda situación representa una oportunidad para negociar y que la posibilidad de una acción violenta por parte de Estados Unidos contra adversarios más pequeños puede llevarlos a ceder y abrir sus fronteras, bienes raíces y materias primas a las empresas estadounidenses.

Actualmente no hay indicios cerca de Cuba del despliegue militar a gran escala que precedió a la intervención militar estadounidense en Venezuela e Irán.

Sin embargo, CNN informa que los vuelos de inteligencia militar estadounidenses se han intensificado frente a la costa cubana. Un repunte en este tipo de actividad precedió a los ataques contra Irán y Venezuela.

Pero la caída en picado de la popularidad de Trump por la guerra en Irán significa que tiene poco capital político para respaldar una nueva intervención militar.

Encuestas recientes de CNN, el New York Times y otros medios muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la guerra en Irán.

Muchos han comenzado a vincular directamente las políticas de Trump con sus problemas económicos personales. Y las encuestas también muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la política de Trump hacia Cuba.

Un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Cuba —si bien sin duda sería popular entre los exiliados anticomunistas en Florida, que constituyen una importante fuerza política— supondría otro enorme desafío para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

El Partido Republicano ya está lastrado por los históricamente bajos índices de aprobación de Trump, y un nuevo conflicto alimentaría las acusaciones demócratas de que el presidente es ajeno al sufrimiento de los votantes.

Incluso un triunfo en política exterior en Cuba podría significar poco para los votantes que luchan por pagar la vivienda y la comida.

“El pueblo estadounidense no pide otra guerra. Quieren que nos centremos en construir viviendas en Arizona, no en bombardear viviendas en La Habana”, declaró el senador demócrata Rubén Gallego el mes pasado, cuando los demócratas no lograron impedir el uso de las fuerzas estadounidenses en ninguna acción militar no autorizada contra Cuba. “Quieren que reduzcamos el costo de la atención médica, no que condenemos a una generación de veteranos a una vida de visitas al hospital. Quieren que hagamos sus vidas más asequibles, no que gastemos sus impuestos en guerras innecesarias”.

Cualquier asalto o incursión de fuerzas especiales estadounidenses, por su parte, conllevaría un riesgo mucho mayor de resistencia y posibles bajas estadounidenses que el ataque relámpago de operativos estadounidenses contra Maduro.

El ejército cubano carece de recursos y a menudo cuenta con equipo obsoleto. Sin embargo, aún podría infligir bajas a cualquier fuerza expedicionaria estadounidense.

Y es probable que la seguridad en torno a Castro sea extremadamente estricta para evitar cualquier operación de secuestro por parte de fuerzas especiales al estilo de Maduro.

Décadas de sinergia entre el régimen y su pueblo también podrían significar que la cooperación con funcionarios y diplomáticos estadounidenses que se observa en Venezuela sería improbable en Cuba, a pesar de los supuestos contactos de la administración Trump con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y guardaespaldas de Raúl Castro.

Schlenker señaló que los cubanos se adhieren a una doctrina defensiva que exige que toda la población responda en caso de una invasión extranjera. “Eso causaría bajas estadounidenses que, a su vez, provocarían la muerte de decenas, si no cientos, de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad cubanas”, afirmó. “En realidad, no veríamos una transformación radical del Gobierno cubano. De hecho, veríamos un aumento de la represión y muy poco progreso hacia la democracia y la economía de mercado”.

Mientras tanto, el endurecimiento del bloqueo estadounidense a las importaciones de petróleo cubano está generando una situación de inestabilidad al provocar privaciones extremas que ponen en riesgo el colapso social.

Esto podría causar un éxodo masivo de refugiados que rápidamente se convertiría en una crisis inmigratoria para una administración que se ha comprometido a asegurar las fronteras de Estados Unidos.

Sin embargo, la predilección del Gobierno estadounidense por las operaciones militares rápidas y contundentes —al menos hasta la guerra con Irán— implica que la intervención militar estadounidense nunca puede descartarse.

Trump suele recordar con nostalgia la incursión contra Maduro en sus discursos. Es posible que dicha operación le haya llevado a creer erróneamente que derrocar al régimen iraní y ganar la guerra sería fácil.

Dados los riesgos y el escepticismo que suscitan las aventuras militares de Trump, que contrastan con su promesa de no librar más guerras en el extranjero, ¿por qué la administración siquiera pensaría en iniciar una nueva crisis en Cuba?

Pues bien, el presidente necesita urgentemente una victoria para reforzar una política exterior que, según su equipo, ha restaurado el prestigio y el respeto de Estados Unidos en el extranjero, pero que en realidad se ve bastante maltrecha, dada su incapacidad para poner fin a la guerra en Irán y sus fracasos hasta ahora para terminar con el conflicto ucraniano o avanzar en las etapas del plan de alto el fuego en Gaza.

La perspectiva de convertirse en el presidente que logró lo que sus predecesores, desde John F. Kennedy en adelante, no consiguieron: derrocar al régimen del difunto dictador Fidel Castro, le promete el tipo de reconocimiento histórico que anhela Trump.

Y su secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha buscado desde hace tiempo socavar al gobierno de La Habana como motor de su carrera.

Convertir a Cuba de adversario a aliado consolidaría la “Doctrina Donroe”, la estrategia del Gobierno estadounidense para controlar todo el hemisferio occidental.

Además del allanamiento a Maduro, esta política ha llevado a Washington a ofrecer un rescate financiero a un presidente argentino afín a MAGA y a respaldar a populistas de derecha en elecciones en toda la región.

La política de Trump hacia Cuba presenta algunos aspectos que podrían resultar familiares para administraciones anteriores.

Los Gobiernos estadounidenses llevan tiempo preocupados por el espionaje y la vigilancia que ejercen adversarios como Rusia y China desde Cuba frente a las costas de Estados Unidos.

Además, un cambio en la política hacia Cuba privaría a esas potencias de aliados políticos en La Habana.

Los civiles cubanos han vivido durante décadas en condiciones represivas y de extrema pobreza. Derrocar al régimen también les ofrecería la esperanza de alcanzar libertades políticas y una vida más próspera, aunque el historial del Gobierno genera dudas sobre su sinceridad en este sentido.

El hecho de que Trump recurra a métodos duros y coercitivos que están teniendo un impacto devastador en la población significa que se enfrenta a acusaciones de inhumanidad e infracción del derecho internacional.

En febrero, expertos de la ONU advirtieron que el bloqueo petrolero estadounidense y las sanciones asociadas estaban amenazando “el combustible indispensable para la generación de electricidad, los sistemas de agua y saneamiento, los hospitales, el transporte público y la producción de alimentos, incluidos el riego, la cosecha, la refrigeración y la distribución de alimentos”.

Pero el miércoles, Rubio les dijo a los cubanos en un mensaje de video que “la verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”. Añadió que “no se ha utilizado nada para ayudar al pueblo”, según una transcripción traducida.

Nadie discute que el Gobierno cubano es cruel y represivo. Lo mismo podría decirse de Irán, donde otro bloqueo de Trump está exacerbando el sufrimiento de la población civil, que también ha padecido años de persecución interna.

Pero ninguno de los dos regímenes ha caído todavía. Y las tácticas que el presidente está utilizando para intentar afianzar su lugar en la historia implican que cualquier triunfo tendrá un alto costo.

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