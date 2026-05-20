Portaviones de EE.UU. llega al Caribe en medio de tensiones con Cuba

Por Haley Britzky, CNN

Un portaviones estadounidense llegó al Caribe, según informaron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un comunicado público, en un contexto de crecientes tensiones con Cuba.

Las fuerzas armadas de EE.UU. anunciaron este miércoles la llegada del Grupo de Ataque del Portaviones Nimitz, que incluye el portaviones, su ala aérea y al menos un destructor lanzamisiles.

“El portaviones USS Nimitz (CVN 68), la Escuadrilla Aérea del Portaviones 17 (CVW-17) embarcada, el USS Gridley (DDG 101) y el USNS Patuxent (T-AO 201) son el epítome de la preparación y la presencia, el alcance y la letalidad sin igual, y la ventaja estratégica”, afirmó el Comando Sur de EE.UU. en una publicación en X. “El USS Nimitz ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico”.

La publicación se produce el mismo día en que el Gobierno de Trump anunció la imputación contra el expresidente de Cuba Raúl Castro.

CNN informó anteriormente que las autoridades cubanas consideraban que una imputación sentaría las bases para una intervención militar. El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro ya había sido acusado cuando las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo una operación de captura en enero que lo llevó a Estados Unidos para ser juzgado.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el lunes que Cuba “tiene el derecho absoluto y legítimo de defenderse contra un ataque militar”, y que tal ataque “provocaría un baño de sangre con consecuencias incalculables”.

La llegada del USS Nimitz se da también tras una gira del histórico portaviones por América Latina. La embarcación, una de las más antiguas aún en servicio en la Marina de EE.UU., cruzó recientemente el canal de Panamá y visitó varios países de la región.

Según informó previamente CNN, el USS Nimitz visitó puertos y participó en ejercicios conjuntos con fuerzas militares de América Latina, incluidos Panamá, Colombia, Ecuador y Uruguay.

El USS Nimitz, que entró en servicio en 1975, es el portaviones más longevo actualmente operativo en la Marina de EE.UU. y ha participado en operaciones militares en Medio Oriente y Asia. El despliegue en América Latina ocurre en medio de una creciente tensión regional por la situación en Cuba.

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