Hace 30 años, Cuba derribó dos aviones con estadounidenses a bordo. Ahora el expresidente Raúl Castro fue acusado por eso

Por Hira Humayun, CNN

El expresidente de Cuba Raúl Castro fue formalmente acusado este miércoles por su presunto papel en el derribo de dos aviones civiles hace 30 años, un hecho que dejó a cuatro personas muertas —entre ellos tres estadounidenses— y provocó un fuerte deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Las aeronaves pertenecían a la organización de voluntarios con sede en Miami Hermanos al Rescate, y fueron derribadas en 1996, lo que desencadenó el embargo de larga data contra Cuba que sigue vigente en la actualidad. Castro era ministro de Defensa de la isla en el momento del incidente.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos los cargos contra Castro previo a una ceremonia en Miami para recordar el derribo de los aviones por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba.

El Departamento acusa a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

La noticia sobre la acusación llega después de que el Gobierno de Trump adoptara una postura cada vez más confrontativa hacia Cuba, intensificando sanciones e imponiendo un bloqueo petrolero.

En la década de 1990, Hermanos al Rescate realizaba vuelos regulares para intentar localizar y asistir a cubanos que trataban de llegar por mar a Estados Unidos.

En una de esas misiones, el 24 de febrero de 1996, fuerzas cubanas derribaron dos de sus aviones cerca de la costa cubana y los destruyeron con misiles guiados por calor, según documentos del Congreso de Estados Unidos. Tres ciudadanos estadounidenses y un residente de Estados Unidos murieron. Una tercera aeronave de Hermanos al Rescate logró escapar.

Inmediatamente después del incidente, el Gobierno cubano acusó a Hermanos al Rescate de participar en operaciones encubiertas contra el régimen, acusaciones que Estados Unidos negó rápidamente.

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, los aviones de Hermanos al Rescate no estaban armados y los voluntarios a bordo no representaban ninguna amenaza para el Gobierno, las Fuerzas Armadas ni la población cubana.

Hermanos al Rescate, organización que ya no está activa, se describía como un grupo humanitario prodemocracia dedicado a ayudar al pueblo cubano a liberarse de la dictadura mediante medios no violentos.

El grupo de activistas voluntarios fue fundado en mayo de 1991 por el exiliado cubano antirrégimen José Basulto, quien viajaba en el avión que logró escapar, y estaba integrado por pilotos cubanoestadounidenses que operaban desde aeropuertos del área de Miami. La creación del grupo ocurrió después de que la adolescente cubana Gregoria Pérez Ricardo, quien huyó de la isla gobernada por el comunismo, muriera por deshidratación severa mientras cruzaba el estrecho de Florida, según la organización.

El grupo también lanzó panfletos sobre Cuba criticando al Gobierno comunista de Fidel Castro, el exlíder revolucionario que convirtió a Cuba en el primer país comunista del hemisferio occidental y desempeñó un papel central durante la Guerra Fría.

Durante el régimen de Fidel Castro eran frecuentes las detenciones arbitrarias, la represión violenta contra la disidencia, las golpizas, la intimidación y la vigilancia. Muchas personas que intentaban huir de la isla —algunas en balsas improvisadas— no sobrevivían al peligroso cruce del estrecho de Florida.

El Gobierno de Estados Unidos condenó rápidamente el derribo de los dos aviones y, pocos días después, el presidente Bill Clinton promulgó la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (LIBERTAD), también conocida como Ley Helms-Burton.

La legislación endureció las sanciones contra Cuba y sigue siendo la base del embargo estadounidense sobre la isla. La ley estableció que cualquier levantamiento parcial del embargo debía ser aprobado por el Congreso. También dispuso la negación de visas a quienes utilizaran o se beneficiaran de propiedades cubanas, así como a empleados del Gobierno cubano y miembros del Partido Comunista.

La ley también prohibió al presidente de Estados Unidos eliminar restricciones comerciales sobre la nación caribeña hasta que legalizara la actividad política y se comprometiera a celebrar elecciones libres y justas. Además, impedía levantar las sanciones mientras Fidel Castro o su hermano y sucesor, Raúl Castro, formaran parte del Gobierno cubano.

“La respuesta elegida por Fidel Castro, el uso de fuerza letal, fue completamente inapropiada para la situación presentada al Gobierno cubano, convirtiendo esas medidas en una violación flagrante y bárbara del derecho internacional y equivalente a un asesinato a sangre fría”, dijo entonces el Congreso de Estados Unidos, al calificar el hecho como un “acto premeditado” ocurrido tras una importante represión contra una coalición de grupos prodemocracia en la isla.

La ley de 1996 también permitió al presidente de Estados Unidos, bajo ciertas condiciones, apoyar y asistir a organizaciones no gubernamentales e individuos en iniciativas de fortalecimiento democrático.

La entonces embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Madeleine Albright, condenó a los pilotos cubanos que utilizaron la palabra “co**nes” en las comunicaciones de radio para felicitarse tras derribar los aviones. “Francamente, esto no es co**nes”, dijo. “Esto es cobardía”.

Fidel Castro asumió la responsabilidad del incidente y dijo que dio órdenes a las Fuerzas Armadas para derribar aviones que violaran el espacio aéreo cubano. Estados Unidos sostiene que las aeronaves fueron derribadas en espacio aéreo internacional.

El entonces representante cubano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró que Cuba tenía pruebas de que las dos aeronaves estaban en el espacio aéreo del país y que, antes de derribarlas, las autoridades cubanas les habían enviado advertencias, como balancear las alas, señales que —según dijo— fueron ignoradas.

Días después del derribo, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Roberto Robaina González, dijo ante la Asamblea General de la ONU que Hermanos al Rescate tenía planes para perjudicar a Cuba, incluido sabotear una refinería de petróleo y atacar a líderes cubanos.

“Hoy preguntamos a esta asamblea si el derecho soberano a defender las fronteras y la seguridad nacional es solo una prerrogativa de los países poderosos y no de los países pobres y pequeños”, afirmó.

Posteriormente, el FBI descubrió que agentes cubanos se habían infiltrado en grupos de exiliados y habían entregado información al Gobierno cubano, incluidos detalles sobre la fallida misión de Hermanos al Rescate del 24 de febrero. Cinco espías cubanos fueron arrestados en 1998 y posteriormente condenados por espiar a destacados líderes del exilio cubanoestadounidense y bases militares estadounidenses.

Durante su presidencia, el presidente Barack Obama los liberó como parte de un acuerdo para restablecer relaciones con Cuba, mientras La Habana liberó al contratista del Departamento de Estado Alan Gross.

Exiliados cubanos y críticos del régimen como Basulto pidieron rápidamente justicia y exigieron que Fidel Castro fuera acusado tras el incidente. Ese sentimiento entre muchos cubanoestadounidenses no ha cambiado, aunque Fidel Castro murió en 2016.

Legisladores republicanos cubanoestadounidenses han presionado desde entonces al Departamento de Justicia para presentar cargos contra Raúl Castro. En una carta enviada en febrero a la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi, legisladores como el representante Mario Díaz-Balart instaron al Departamento de Justicia a procesar a Raúl Castro, citando pruebas como informes sobre una grabación de comunicaciones de radio que indicaría que ordenó el derribo.

Sin embargo, algunos cubanos siguen respaldando las medidas adoptadas por su Gobierno hace décadas, al insistir en que se trató de una cuestión de seguridad nacional y que Raúl Castro no debería ser castigado por ello.

“Creo que eso fue una invasión, se mire como se mire, y tenemos que defendernos porque si algún avión hubiera sobrevolado las Torres Gemelas y hubieran sabido que iba a ser saboteado, lo habrían derribado”, dijo a Reuters Eliecer Díaz, residente de La Habana. “Creo que eso es simplemente lógico. Cuba hizo lo correcto”.

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