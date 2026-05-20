Estadounidense a bordo del crucero con hantavirus se siente “engañado” por las nuevas órdenes de cuarentena

Por Brenda Goodman y Francesca Giuliani Hoffman, CNN

Un pasajero estadounidense que estuvo expuesto a la cepa Andes del hantavirus a bordo del crucero HV Hondius afirmó sentirse “tomado por sorpresa” y “engañado” por las nuevas órdenes que exigen su permanencia en el Centro Nacional de Cuarentena en Nebraska, bajo supervisión federal.

Al menos dos pasajeros recibieron una orden formal de permanecer en cuarentena en Nebraska después de haber insistido en marcharse. Al resto se les comunicó que, de no permanecer voluntariamente, también se les ordenaría quedarse. Dicha orden, que CNN revisó, fue firmada por el Dr. Jay Bhattacharya, quien se encuentra al frente tanto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.

Las autoridades de salud pública han subrayado reiteradamente que el riesgo que el hantavirus Andes representa para la población general es bajo. No obstante, este brote ha puesto a prueba la fidelidad de la administración Trump a los principios del movimiento por la libertad médica, abanderado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y sus colaboradores. El movimiento por la libertad médica se opone a las medidas de salud pública impuestas por el gobierno, tales como la obligatoriedad de la vacunación y el uso de mascarillas.

Bhattacharya es coautor de la Declaración de Great Barrington, redactada como protesta contra los “perjudiciales efectos físicos y mentales” derivados de las políticas gubernamentales de confinamiento implementadas durante la pandemia de covid-19.

“Esta es otra forma de sembrar desconfianza en la salud pública”, escribió en las redes sociales el Dr. Ali S. Khan, decano de la Escuela de Salud Pública del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. “Resulta incoherente si se compara con la situación de numerosos pasajeros de cruceros expuestos al hantavirus que están siendo monitoreados desde sus hogares sin que medie una orden obligatoria”.

Aquellos pasajeros que desembarcaron del Hondius en abril y regresaron a Estados Unidos por vía aérea —antes de que se identificara el brote y se tuviera conocimiento del riesgo— están siendo monitoreados en sus propios domicilios por los departamentos de salud pública estatales y locales.

En las conferencias de prensa celebradas la semana pasada, los funcionarios de los CDC informaron que se encontraban evaluando a los pasajeros y trabajando en coordinación con los departamentos de salud estatales y locales para permitirles cumplir la cuarentena en sus hogares. Los CDC emitieron una serie de directrices con el fin de asistir a dichos departamentos de salud en el monitoreo de las personas expuestas al virus, lo que incluye la realización de visitas presenciales dos veces al día.

Hasta la noche del domingo, algunos pasajeros albergaban la expectativa de que se les permitiría regresar a sus hogares —posiblemente tan pronto como esta misma semana— para completar allí el resto del periodo de cuarentena de 42 días. Varios ya se habían puesto en contacto con sus departamentos de salud estatales y locales.

Un pasajero, que pidió no ser identificado por temor a que su familia sufriera acoso, relató que su departamento de salud local había redactado una orden de cuarentena que le habría permitido alojarse en una casa de huéspedes dentro de la propiedad de sus padres. Él esperaba poder salir de Nebraska tan pronto como el martes.

“Ni siquiera era una simple pauta, era una orden legal”, comentó el pasajero refiriéndose a la disposición del departamento de salud local. “No habría puesto objeciones a eso, pero lo único que quiero es estar en casa”.

Aseguró que ninguno de los pasajeros desea poner en peligro a los demás, pero que tiene la intención de impugnar la nueva orden que lo mantiene retenido en Nebraska.

“Nadie aquí está pidiendo ser eximido de la cuarentena”, declaró a CNN. “Lo que solicitamos es la alternativa menos restrictiva: realizar la cuarentena en casa. Eso era lo que todos tenían planeado hasta que nos cayó esta bomba el domingo”.

Durante una videollamada organizada con urgencia el domingo, el Dr. David Fitter —quien encabeza la respuesta de los CDC ante el brote de hantavirus— y el Dr. Denis Fitzgerald —de la Administración de Preparación y Respuesta Estratégica— comunicaron a los 18 pasajeros alojados en el Centro Nacional de Cuarentena que deberán permanecer en dichas instalaciones hasta, al menos, el 31 de mayo.

“Nos tomó totalmente por sorpresa”, afirmó el pasajero. El contacto del departamento de salud con el que trabajaba en su condado de origen parecía desconocer el cambio de estrategia, dijo él, al igual que el personal de los CDC que atendía a los pasajeros en la unidad de cuarentena.

Otra persona en cuarentena comentó que esperaba algunos cambios a medida que se confirmaban más casos nuevos entre los pasajeros procedentes de otros países.

“Me sentí un poco decepcionado y me tomó por sorpresa, pero no me extrañó del todo”, afirmó el Dr. Stephen Kornfeld, oncólogo jubilado de Bend, Oregón, quien asumió la atención de los pasajeros después de que el médico del barco contrajera el virus.

Durante la llamada del domingo, se informó a los estadounidenses que se encontraban en el Centro Nacional de Cuarentena que la estrategia había cambiado debido a que tres pasajeros procedentes de España, Francia y Canadá habían dado positivo en las pruebas tras haber desembarcado del barco el 10 de mayo.

“Lo que sucede en el mundo que nos rodea tiene, de hecho, un impacto en la toma de decisiones; y cuando supe que un canadiense… había sido diagnosticado con hantavirus, supuse que eso tendría repercusiones”, comentó Kornfeld.

Esa respuesta no resultó satisfactoria para todos, señaló el otro pasajero. “Siempre supimos que más personas podrían contraer la enfermedad”.

“Creemos que está claro que se trató de una decisión de relaciones públicas”, afirmó. “Entendemos que los CDC han recibido críticas por su lenta respuesta y por su deficiente comunicación con el público, y que existe un gran alarmismo y temor social en torno a la enfermedad”.

En un comunicado emitido el martes, los CDC declararon que “continuarán coordinándose con las autoridades sanitarias estatales y locales, trabajando conjuntamente para hallar las mejores soluciones que permitan salvaguardar la salud y la seguridad de estos pasajeros”.

El pasajero relató que, si bien algunas personas ya habían previsto pasar los 42 días completos en la Unidad Nacional de Cuarentena, tanto él como otros que deseaban regresar a sus hogares se sienten indignados.

“No entiendo por qué no puedo estar en mi casa. Si estuviera en casa, tendría mis pertenencias a mano, podría salir al patio. Aquí, en cambio, estoy encerrado en una pequeña habitación. No puedo salir al exterior. Cualquier cosa que necesite hacer debe gestionarse a través de los médicos que atienden en la recepción”, expresó el pasajero. “No quiero estar encarcelado”.

Al menos un experto en enfermedades infecciosas coincidió con este punto de vista.

“Deberían haber permanecido en cuarentena, pero no veo por qué no se les podría haber trasladado en un avión especial para, posteriormente, cumplir la cuarentena en sus propios hogares”, opinó el Dr. Peter Hotez, director de desarrollo de vacunas en el Texas Children’s Hospital. “Me parecería una medida bastante razonable”.

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