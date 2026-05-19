Recuperan los cuerpos de otros dos buzos italianos desaparecidos en una cueva submarina de Maldivas

Por Christian Edwards, CNN

Los cuerpos de dos de los cuatro italianos que permanecían desaparecidos tras morir en una cueva submarina en Maldivas fueron recuperados por buzos el martes, según informó un funcionario, mientras continúan los esfuerzos para recuperar los restos de los otros dos.

Cinco italianos murieron la semana pasada mientras exploraban las cuevas del atolón Vaavu, lo que provocó una campaña multinacional para localizar y recuperar sus restos.

Ese esfuerzo se detuvo brevemente después de que uno de los buzos militares que intentaba localizar los cuerpos también muriera, lo que evidenció los peligros de operar a decenas de metros bajo el agua. Las autoridades creen que la muerte fue causada por un síndrome de descompresión.

Cuando la búsqueda se reanudó el lunes, los buzos encontraron los cuerpos de los cuatro italianos en la parte más profunda de la cueva marina. Las autoridades dijeron que planeaban recuperar dos de los cuerpos el martes y los otros dos el miércoles.

Mohamed Hussain Shareef, el principal portavoz del Gobierno de Maldivas, dijo a CNN que los dos cuerpos —uno masculino y uno femenino— fueron encontrados en la tercera cámara de la cueva y que estaban siendo trasladados a la morgue en la capital, Malé, por la Policía.

Según medios estatales maldivos, el Gobierno italiano trajo a tres experimentados buzos finlandeses para ayudar en la recuperación de los cuerpos. La Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas indicó que los buzos —pertenecientes a Divers Alert Network (DAN), un grupo global de seguridad en buceo— eran especialistas que ya habían trabajado en misiones similares en todo el mundo.

Los buzos italianos fueron reportados como desaparecidos a primeras horas de la tarde del jueves. Más tarde ese mismo día, el cuerpo del instructor de buceo, Gianluca Benedetti, fue hallado en la entrada de una cueva.

Las otras cuatro víctimas mortales fueron Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal; Federico Gualtieri, biólogo marino; y Muriel Oddenino, investigadora. Una sexta persona decidió no entrar al agua, informaron previamente las autoridades.

Los esfuerzos para localizar los cuatro cuerpos restantes se suspendieron durante el fin de semana después de que el sargento Mohamed Mahudhee, de 43 años, muriera el sábado durante una segunda misión de recuperación en la cueva. En su punto más profundo, la cueva se encuentra a 70 metros bajo la superficie —aproximadamente la altura de un edificio de 20 pisos— y tiene 200 metros de longitud.

Shareef señaló que la profundidad legal para el buceo recreativo en Maldivas es de 30 metros.

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Con información de Laura Sharman, de CNN.