Las 5 cosas que debes saber este 19 de mayo

CNN en Español

Trump frena ataque contra Irán, pero mantiene amenaza si no hay acuerdo. Neymar jugará el Mundial 2026. ¿Qué pasó en el tiroteo en la mayor mezquita de San Diego? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que las “amenazas de agresión militar” de Estados Unidos a la isla constituyen “un crimen internacional” y advirtió que, en caso de concretarse, “provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables”, en medio de la renovada tensión entre La Habana y Washington.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el lunes que “se abstendrá” de ejecutar un plan para atacar a Irán el martes y aseguró que las negociaciones para poner fin a la guerra se han vuelto más “serias”. No obstante, afirmó en Truth Social que ordenó a las fuerzas estadounidenses estar preparadas para lanzar un ataque total y a gran escala si no se alcanza un acuerdo.

La Unidad de Inteligencia Financiera de México informó este lunes que bloqueó las cuentas bancarias de los 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa a quienes el Gobierno de Estados Unidos acusó de narcotráfico a finales de abril. Hasta ahora, todos los involucrados han rechazado los cargos.

El Gobierno de Venezuela se refirió a Alex Saab como un “ciudadano colombiano” deportado a EE.UU., pese a que durante años lo presentó como venezolano, lo recibió con honores tras un intercambio de prisioneros y le otorgó un cargo ministerial. ¿A qué se debe esto? Análisis.

Tres personas murieron tras un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, según el jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl. La policía está considerando el incidente como un crimen de odio. Los sospechosos serían dos adolescentes que fueron hallados muertos en un vehículo, según la Policía.

¿Qué ley invocó Estados Unidos ante el reciente brote de ébola?

A. El Título 42

B. La Ley de Enemigos Extranjeros

C. La Ley de Prevención de Epidemias

D. La Vigésima Enmienda

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¡Neymar jugará el Mundial 2026! Ancelotti presentó a la lista final de 26 convocados

Habrá “último baile”. Neymar Jr. jugará su cuarto Mundial, al ser incluido por Carlo Ancelotti en la lista final de 26 futbolistas que aterrizarán en el torneo organizado por Canadá, Estados Unidos y México.

Elon Musk pierde caso contra OpenAI

Un jurado de Oakland, California, dictaminó este lunes que Elon Musk tardó demasiado en demandar a OpenAI y a sus directivos. Tras unos 90 minutos de deliberación, el jurado determinó que la demanda que presentó estaba prescrita.

El discurso de Javier Bardem sobre la “masculinidad tóxica” que involucra a Trump, Putin y Netanyahu

Durante una conferencia de prensa sobre la película “El ser querido”, seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026, Javier Bardem habló sobre lo que definió como “masculinidad tóxica”. El actor la describió como “la mala educación que hemos recibido durante muchísimos años” y reconoció que él mismo forma parte de esa problemática.

US$ 1.776 millones

El Departamento de Justicia anunció el lunes la creación de un fondo de US$ 1.776 millones para compensar a aliados del presidente Donald Trump que aseguran haber sido atacados injustamente por el gobierno anterior.

“Nadie quería que se fuera para allá”

—Lo dijeron familiares de Denis Isaías Anariba Herrera, el joven de 24 años identificado como uno de los hondureños que fallecieron el 10 de mayo en un vagón de un tren de carga en Laredo, Texas, en lo que las autoridades describen como un caso de tráfico de personas.

Dos hermanos surfean en el extremo sur del planeta para concientizar sobre la Antártida. ¿Qué encontraron?

Los hermanos Joaquín y Julián Azulay, conocidos como los “gauchos del mar”, son surfistas y activistas ambientales. “Antártida-Dominio Uno”, su nuevo documental, busca promover la protección de la biodiversidad en la Antártida.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos invocaron el Título 42, una ley de salud pública que restringe la entrada al país durante brotes significativos de enfermedades transmisibles, debido al brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.