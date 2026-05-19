El director de la OMS alerta sobre la magnitud del brote de ébola tras el aumento del número de muertos

Por Billy Stockwell, CNN

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este martes estar “profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad” del brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, mientras que las autoridades locales advierten que el número de muertos sigue creciendo.

El brote, impulsado por el virus Bundibugyo, uno de varios virus conocidos como Orthoebolavirus que pueden causar la enfermedad del ébola, está afectando principalmente a la remota provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo, dijo el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hasta el martes, se habían registrado 131 muertes relacionadas con el brote, según el ministro de Salud de la República Democrática del Congo, el Dr. Samuel Roger Kamba, con más de 500 casos sospechosos.

Ghebreyesus afirmó que hasta el momento se han confirmado 30 casos en la provincia de Ituri. Mientras tanto, en Uganda, también se han reportado dos casos confirmados por laboratorio en la capital, Kampala, según la OMS.

“He venido diciendo que lo más llamativo es cuánto aprendimos y con qué rapidez lo hicimos”, declaró a CNN Craig Spencer, un médico que sobrevivió al ébola en 2014. “No cabe duda de que esto es, probablemente, mucho peor de lo que creemos en este momento. Sospecho que el número real de casos es muy superior al que se está notificando”.

En respuesta a la creciente epidemia, Estados Unidos invocó este lunes una ley de salud pública para limitar la entrada al país de personas provenientes de la región afectada, justo cuando un ciudadano estadounidense dio positivo por la cepa en la República Democrática del Congo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC, por sus siglas en inglés) criticaron la medida, y afirmaron que “las prohibiciones de viaje generalizadas pueden perturbar la vida y la economía”.

Las autoridades ugandesas intentaron tranquilizar a los visitantes este martes, insistiendo en que no se ha producido transmisión local dentro del país a pesar de los dos casos, los cuales involucraban a ciudadanos congoleños “que ingresaron a Uganda procedentes de la República Democrática del Congo”, según informó la Junta de Turismo de Uganda.

Más tarde, ese mismo martes, el Departamento de Estado advirtió a los ciudadanos estadounidenses que eviten todo viaje a la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda, y que reconsideren viajar a Rwanda debido al brote en la región.

El primer caso sospechoso conocido fue el de un trabajador sanitario, cuyos síntomas comenzaron el 24 de abril, según la OMS. La persona falleció posteriormente en un centro médico en Bunia, la capital de la provincia de Ituri.

Posteriormente, el 5 de mayo, la OMS recibió una alerta sobre una “enfermedad desconocida” con una alta tasa de mortalidad en la provincia, informó la agencia. Tras una investigación realizada por un equipo de respuesta rápida el 13 de mayo, el brote fue confirmado como causado por el virus Bundibugyo el 15 de mayo.

Una vez confirmada la epidemia, Jeremy Konyndyk, exresponsable de covid-19 y de ayuda ante desastres en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), afirmó que múltiples “generaciones de transmisión” debieron haber pasado desapercibidas, lo cual constituía un “problema muy, muy grave”.

El domingo, el organismo de salud de la ONU declaró la epidemia como una “emergencia de salud pública de importancia internacional” y afirmó que la alta tasa de positividad y el creciente número de casos y muertes apuntan a “un brote potencialmente mucho mayor”.

Ghebreyesus declaró el martes que esta es la primera vez que un director general declara una emergencia de este tipo antes de convocar un comité de emergencia, lo cual, según indicó, se haría más tarde ese mismo día. “No tomé esta decisión a la ligera”, añadió.

El ébola es una enfermedad grave y a menudo mortal que se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada, según el Africa CDC. También puede transmitirse por contacto con materiales contaminados o con una persona que haya fallecido a causa de la enfermedad. Actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus Bundibugyo.

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