El Departamento de Justicia de EE.UU. prepara anuncio en medio de sus esfuerzos para imputar a Raúl Castro

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Departamento de Justicia de Estados Unidos citó para este miércoles a un anuncio en el marco de una ceremonia para recordar el derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996, y en medio de sus esfuerzos para presentar cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro.

De acuerdo con la convocatoria, el acto se llevará a cabo a la 1:00 p.m. en Miami, hora local, y será encabezado por el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, a quien acompañarán fiscales, funcionarios del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y legisladores.

El anuncio se realizará días después de que CNN y otros medios reportaron que el Departamento de Justicia trabaja para presentar una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro, hermano del fallecido expresidente Fidel Castro y quien hoy tiene 94 años.

Fuentes con conocimiento del asunto dijeron que entre los posibles cargos contra Castro hay algunos relacionados precisamente con el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba. En esos hechos murieron cuatro hombres, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

El anuncio, además, se llevará a cabo en medio de las crecientes presiones del Gobierno de Donald Trump contra Cuba, un país contra el que Estados Unidos mantiene un embargo económico desde la década de 1960.

La presión contra Cuba ha ido en incremento desde enero, luego del operativo militar con el que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza.

Tras la captura de Maduro, un viejo aliado de Cuba, la isla se quedó sin el que era su principal proveedor de petróleo. Después de esto, Estados Unidos apretó más al amenazar con imponer aranceles adicionales a los países que dieran combustible a Cuba directa o indirectamente, una medida que llevó a naciones como México a suspender sus envíos de hidrocarburos a territorio cubano.

A esto se suma que en las últimas semanas Estados Unidos ha anunciado más sanciones contra diversos sectores de Cuba —minería, defensa y seguridad, entre otros—, con el argumento de que el país representa una amenaza para su seguridad nacional porque, según Washington, permite que en su territorio se refugien y operen grupos considerados terroristas. Repetidamente, Cuba ha negado que sea así y representar un riesgo para Estados Unidos.

Las presiones de Estados Unidos han generado una crisis económica y social en Cuba, donde la falta de combustible agrava las fallas en un sistema eléctrico ya golpeado y dificulta la distribución de alimentos y la prestación de servicios públicos.

En este marco, Trump ha dicho en varias ocasiones que debe haber cambios en Cuba e incluso que podría buscar tomar el control de la isla. En respuesta, varios altos funcionarios cubanos han rechazado tal escenario.

Las más recientes declaraciones en este sentido fueron del presidente Miguel Díaz-Canel, quien el lunes dijo en su cuenta de X que Estados Unidos lanza “amenazas de agresión militar” contra Cuba. Según el mandatario, si estos amagos se concretan, provocarán “un baño de sangre de consecuencias incalculables”.

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