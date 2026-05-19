Cristiano Ronaldo encabeza la lista de Portugal para el Mundial 2026: así es el 11 titular con el que mete miedo

Por Federico Leiva, CNN en Español

Portugal ya tiene lista para el Mundial 2026, y para sorpresa de absolutamente nadie, Cristiano Ronaldo está en ella. El delantero de 41 años jugará su sexta Copa del Mundo, al igual que posiblemente lo hagan Lionel Messi en Argentina y el “Memo” Ochoa en México (ni Scaloni ni Aguirre han presentado la lista definitiva).

Pero la presencia de CR7, si bien es el aperitivo principal, está acompañada de un arsenal de talentosos jugadores que a nadie le sorprendería si llegan a la final del torneo en Norteamérica. Y es que un combinado nacional que tiene entre sus figuras a Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao y Nuno Mendes, por citar solo algunos, no puede aspirar a menos que levantar el trofeo dorado el 19 de julio.

Por lo pronto, viendo la lista de 27 que presentó el entrenador español Roberto Martínez (que dejará afuera a uno de los cuatro arqueros que convocó), el posible once titular de los lusos mete miedo.

El portero de 26 años, que juega en el Porto, apunta a ser el titular. Tiene ya 42 partidos en la selección, con 35 goles encajados y 18 porterías imbatidas. Fue parte del equipo inicial durante todas las eliminatorias y también fue el arquero de Portugal durante el Mundial 2022.

Dalot es el lateral derecho del Manchester United. Su fuerte no es el gol ni las asistencias, pero es una pieza fundamental para darle balance a una defensa que durante muchos momentos tendrá solo tres hombres, ya que el lateral izquierdo atacará con insistencia.

Ese es Nuno Mendes, posiblemente el mejor número “3” del mundo. A pesar de que solo tiene 23 años, ya cuenta con 43 participaciones en la selección y es titular indiscutido en el Paris Saint-Germain (PSG). Esta temporada suma ya seis goles y siete asistencias en 40 partidos. Sin embargo, no juega desde la revancha ante el Bayern Munich por las semifinales de la Champions League a causa de un golpe en el muslo. Portugal lo necesita y Martínez lo esperará.

Los marcadores centrales serán seguramente Gonçalo Inácio y Rúben Dias, una mezcla de juventud y experiencia. Tanto el del Sporting Lisboa como el del Manchester City son defensores ágiles, con buen pie, ideales para comenzar las jugadas desde la última línea.

Hay tanto talento en la línea media de la selección campeona de la Liga de Naciones de la UEFA que las posibilidades parecen infinitas. Sin embargo, y a juzgar por cómo se ha plantado Portugal en los últimos partidos, es posible que Roberto Martínez mantenga la línea de dos hombres de contención, y, en ese caso, ¿para qué tocar algo que funciona?

Vitinha y Joao Neves se conocen de memoria, porque comparten la mitad del campo en el PSG de Luis Enrique. Es cierto que en el campeón francés hay una tercera pata que sostiene la mesa defensiva, pero aquí cualquiera de los mediocampistas ofensivos puede retroceder para sumarse a ellos. Vitinha aportará pase seguro en la salida, largos cambios de frente y balones a espaldas de los defensores, mientras que Neves tendrá la misión de aparecer por sorpresa en el frente de ataque, como lo hace en el PSG. Uno aportará pausa, el otro los correrá a todos.

No alcanzarían las palabras para definir a los primeros dos nombres. El del Manchester United y el del Manchester City esconden un amplio repertorio: pase corto preciso, inventiva para el pase largo, pegada desde afuera y llegada al gol. Serán los grandes responsables de generar las jugadas de peligro del equipo, y también de aportarle la pausa necesaria cuando lo amerite. Entre ambos suman 11 goles y 27 asistencias en lo que va de la temporada.

Bruno Fernandes y Bernardo Silva comparten otra cosa además de la ciudad de Manchester. Son dos mediocampistas que ya pasan los 30 años y, tras una larga temporada, necesitan piernas frescas que los acompañen. Allí entra Pedro Neto. Por supuesto que aquí también podría jugar Rafael Leao, pero repasando los últimos partidos y aquella final con España en la Liga de Naciones, parecería que el del Chelsea tiene más posibilidades. Aportará velocidad, desequilibrio y centros para buscar al gran ariete que tiene esta plantilla.

¿Creyeron que no lo íbamos a mencionar? Ni de broma. CR7 va por el gran título que le falta y con esta selección parece estar más cerca que nunca de conseguirlo. A los 41 años, el delantero sigue hambriento de gol y persigue la increíble marca de las 1.000 anotaciones. Esta temporada ya lleva 28 (y cinco asistencias) en 36 encuentros, por lo que llega a tono para la gran cita del año. Será, casi con seguridad, su último Mundial, y la posibilidad de ponerle el broche de oro a una carrera ya de por sí impresionante.

La lista final será de 26, por supuesto. El entrenador tendrá que dejar a un portero afuera.

Arqueros (4)

Diogo Costa (Porto)

José Sá (Wolverhampton)

Rui Silva (Sporting de Lisboa)

Ricardo Velho (Gençlerbirligi)

Defensores (9)

Diogo Dalot (Manchester United)

Matheus Nunes (Manchester City)

Nélson Semedo (Fenerbahçe)

Joao Cancelo (Barcelona)

Nuno Mendes (PSG)

Gonçalo Inácio (Sporting de Lisboa)

Renato Veiga (Villarreal)

Rúben Dias (Manchester City)

Tomás Araújo (Benfica)

Mediocampistas (6)

Ruben Neves (Al Hilal)

Samú Costa (Mallorca)

Joao Neves (PSG)

Vitinha (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Bernardo Silva (Manchester City)

Delanteros (8)

Joao Félix (Al Nassr)

Francisco Trincao (Sporting de Lisboa)

Francisco Conceiçao (Juventus)

Pedro Neto (Chelsea)

Rafael Leão (Milan)

Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

Gonçalo Ramos (PSG)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

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