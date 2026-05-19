Conclusiones del testimonio de Todd Blanche en el Senado: fondo contra “instrumentalización”, Epstein y procesos contra Trump

Por Hannah Rabinowitz, Tierney Sneed, Holmes Lybrand, Devan Cole y Paula Reid, CNN

Todd Blanche defendió enérgicamente el recién creado fondo del Departamento de Justicia contra la “instrumentalización” y aseguró que no está limitado a los aliados del presidente Donald Trump, en la primera comparecencia del secretario de Justicia interino ante el Congreso desde que asumió el cargo.

Aunque el acuerdo es “inusual”, admitió Blanche este martes, cualquiera puede solicitar una disculpa oficial o una parte del fondo de casi US$ 1.800 millones, anunciado el lunes junto con la retirada por parte de Trump de una demanda de US$ 10.000 millones contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de su información fiscal.

Las preguntas sobre los detalles del fondo dominaron la audiencia ante la Comisión de Asignaciones del Senado, y el testimonio de Blanche se desvió significativamente de su objetivo de promover los temas centrales del departamento bajo el Gobierno de Trump.

Aun así, Blanche dio pocos detalles sobre cómo se repartirá el fondo. Ninguno de los cinco comisionados que lo supervisarán ha sido elegido todavía, dijo, al señalar que esos comisionados establecerán las directrices para distribuir los pagos.

Entre los principales asuntos que Blanche eludió está si quienes agredieron a agentes del orden el 6 de enero de 2021 serían elegibles para recibir una compensación.

“Sin duda animaré a los comisionados a tenerlo todo en cuenta al determinar quién debe recibir una compensación”, dijo Blanche.

“Pero, ¿por qué no esta cuestión específica de [haber sido] condenado por actos violentos contra agentes de policía?”, preguntó el senador demócrata Jeff Merkley. “¿Cree usted que deberían recibir compensación después de ser condenados por actos violentos?”.

“Mis sentimientos no importan, senador”, dijo Blanche.

Estas son las conclusiones de sus más de dos horas de testimonio.

La audiencia ante la Comisión de Asignaciones del Senado estaba prevista para discutir la solicitud presupuestaria del Departamento de Justicia, y Blanche llegó preparado para destacar los esfuerzos de la agencia por combatir el crimen violento y el narcotráfico, dos de las prioridades del Gobierno de Trump.

Su testimonio llegó en un momento crucial tanto para el Departamento de Justicia como para el propio Blanche. Blanche, que representó a Trump en dos casos en tribunales federales, quedó al frente del Departamento de Justicia después de que el presidente despidiera a Pam Bondi en abril.

Desde entonces ha intentado demostrar a la Casa Blanca que debería ser designado de forma permanente para el puesto de secretario de Justicia. Ese esfuerzo ha dado lugar a una serie de anuncios llamativos del Departamento de Justicia, incluidas acusaciones contra el exdirector del FBI James Comey y el Southern Poverty Law Center, la revocación de medidas de control de armas y la emisión de citaciones a periodistas para que revelen sus fuentes.

Sin embargo, el interrogatorio rápidamente derivó en críticas de senadores demócratas, que afirmaron que el “fondo de uso discrecional” anunciado el lunes estaba destinado a enriquecer a los propios aliados y simpatizantes del presidente.

“Recompensar a personas que cometieron delitos es obsceno”, dijo al inicio de la audiencia el senador demócrata Chris Van Hollen. “Todos los estadounidenses pueden ver a través de este esquema ilegal, corrupto y de beneficio propio”.

Blanche dijo que el fondo “no está limitado a los republicanos, no está limitado a la supuesta instrumentalización durante el gobierno de Biden, no está limitado de ninguna forma al 6 de enero ni a Jack Smith”, el exfiscal especial. “No hay restricciones sobre quién puede presentar una solicitud”.

También intentó comparar el fondo contra la instrumentalización con uno de la era Obama creado en un caso presentado por agricultores nativos estadounidenses que alegaban discriminación por parte del Departamento de Agricultura y que ofrecía financiamiento a organizaciones que apoyaban a esas comunidades.

Pero hay diferencias clave entre ambos casos, incluida que el fondo tribal formaba parte de un acuerdo supervisado por un tribunal, mientras que el fondo contra la instrumentalización no estará sujeto a supervisión judicial.

A medida que se intensificaban las preguntas sobre el fondo de US$ 1.776 millones, Blanche rechazó enérgicamente las acusaciones de que fue creado para entregar dinero de los contribuyentes a Trump o a sus entidades.

“Por el contrario, el presidente Trump no recibirá ni un centavo”, dijo Blanche al cierre de la audiencia.

“La idea de que es un ‘fondo de uso discrecional’, que no lo es, solo sirve para probar la afirmación de Trump de que el Gobierno de Biden buscó destruir al gobierno anterior, no solo al presidente Trump, sino a cualquiera que hubiera tenido contacto con él”, aseguró.

“Usted sabe que hay un defecto en el sistema legal, porque este sistema legal no fue creado para compensar lo que los demócratas, Biden y Garland hicieron durante cuatro años”, afirmó, en referencia al exsecretario de Justicia Merrick Garland.

El fondo ayudará a “cambiar la cultura” de la instrumentalización, dijo Blanche.

Blanche también enfrentó preguntas sobre los archivos de Jeffrey Epstein, incluido el esfuerzo continuo del departamento por investigar acusaciones de tráfico sexual vinculadas a personas del entorno del fallecido financiero.

El secretario de Justicia interino ha intentado poner fin a la saga que persiguió a Bondi antes de su destitución.

Cuando se le preguntó si el Departamento de Justicia tenía investigaciones abiertas relacionadas con Epstein, respondió tajantemente: “Está muerto”.

“Cualquier investigación sobre otros posibles implicados seguirá abierta si tenemos pruebas que respalden, de cualquier manera, que podemos presentar un caso”, añadió Blanche cuando se le preguntó sobre el caso vinculado al despido de Bondi.

Cuando se le insistió, Blanche dijo que no abriría investigaciones en función de la afiliación política, algo de lo que los legisladores demócratas siguen sin estar convencidos.

“Este presidente ha hablado repetidamente de una lista de enemigos a los que quiere perseguir, y debo decir que ese es uno de los símbolos del deterioro de una república democrática”, dijo Merkley tras la promesa de Blanche de actuar sin partidismo.

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