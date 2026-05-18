Trump retira una demanda contra el IRS en medio de conversaciones sobre un fondo de US$ 1.800 millones para aliados

Por Tierney Sneed y Casey Gannon, CNN

El presidente Donald Trump retiró su demanda de US$ 10.000 millones contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), según documentos judiciales, una señal de que la administración se prepara para avanzar con un plan destinado a establecer un fondo de US$ 1.800 millones que compensaría a aquellos que consideren haber sido objeto de investigaciones injustas bajo administraciones anteriores.

El escrito judicial presentado la mañana del lunes no proporciona detalles sobre ningún acuerdo extrajudicial. En cambio, señala que el caso se encontraba aún en una fase muy preliminar. Los abogados de Trump afirmaron que esto significaba que él no necesitaba solicitar permiso para desestimar la demanda, ni el IRS requería dar su consentimiento para dicha desestimación. El documento indicaba que la desestimación se realizaba “con perjuicio”, lo cual impediría a Trump la posibilidad de intentar volver a presentar el caso en el futuro.

En enero, Trump —junto con sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump— demandó al IRS y al Departamento del Tesoro por una suma de al menos US$ 10.000 millones. La demanda acusaba al IRS de haber filtrado de manera no autorizada las declaraciones de impuestos de Trump correspondientes a su primer mandato presidencial.

La demanda de Trump alegaba que el IRS no cumplió con su obligación de proteger la información fiscal confidencial, así como la información tributaria de la Organización Trump. Charles Littlejohn, un excontratista del IRS, fue sentenciado a cinco años de prisión por haber filtrado los registros fiscales de Trump, junto con los registros de miles de otras personas.

Trump demandó al IRS en su calidad de ciudadano particular, y no en su calidad de presidente.

Poco después de que Trump presentara la demanda, la jueza federal que preside el caso en Florida —la jueza de distrito Kathleen Williams— expresó su escepticismo respecto a si este constituía el tipo de disputa legal legítima que correspondía tramitar en su tribunal.

La jueza solicitó a un grupo de abogados externos que le presentaran un informe sobre dicha cuestión. Estos abogados también plantearon inquietudes acerca de la idoneidad de que un presidente en ejercicio solicitara una compensación económica por motivos personales contra una agencia gubernamental perteneciente a su propio poder ejecutivo.

Este acuerdo se suma a varios otros alcanzados en el marco de demandas presentadas por aliados de Trump.

En marzo, el Departamento llegó a un acuerdo extrajudicial con Michael Flynn. Flynn había demandado al Gobierno por US$ 50 millones, acusando al FBI de haber intentado tenderle una trampa durante los primeros días de la administración Trump. Como resultado del acuerdo, Flynn recibió una compensación superior al millón de dólares.

Carter Page, exasesor de la campaña de Trump, también llegó a un acuerdo extrajudicial con la administración Trump en el mes de abril. Page había demandado al Departamento de Justicia y al FBI por la vigilancia gubernamental defectuosa a la que fue sometido debido a sus contactos con Rusia en 2016.

Minutos después de que el equipo legal de Trump notificara al tribunal el lunes que se retiraba la demanda, cerca de 100 demócratas de la Cámara de Representantes presentaron un escrito en calidad de “amigos del tribunal”, acusando a Trump de “flagrante actuación en beneficio propio”.

En el escrito señalaron que, si Trump pretendía someter el caso voluntariamente para facilitar dicho acuerdo extrajudicial, el tribunal debería examinar minuciosamente esa maniobra en virtud de una norma legal que le permitiría sancionar a los abogados implicados.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.