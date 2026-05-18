“No se supone que parezca una piscina”: critican cambios de Trump al histórico estanque reflectante del Monumento a Lincoln

Por Sunlen Serfaty, Devan Cole y Dugald McConnell, CNN

Trabajadores con botas teñidas de un “azul bandera estadounidense” han pintado aproximadamente dos tercios del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, cubriendo el gris opaco con un azul brillante tras una directriz del presidente Donald Trump para acelerar el proyecto.

Trump presentó este mes un cronograma que apuntaba a terminar las obras esta semana. Sin embargo, trabajadores en el lugar dijeron recientemente a CNN que necesitarán otro mes para finalizar el trabajo, y Trump afirmó este sábado que “debería estar terminado” para el 4 de julio, antes del 250 aniversario de EE.UU.

El tiempo se ha convertido rápidamente en uno de los factores más importantes de este proyecto, uno de varios en Washington, donde Trump busca dejar rápidamente su sello en la capital del país.

Mientras Trump avanza con la remodelación del estanque reflectante, la controversia y las críticas se han intensificado, dando paso a una demanda que amenaza con detener el proyecto a mitad de la pintura y potencialmente dejar el estanque de 853 metros en el National Mall solo parcialmente cubierta con el tono azul elegido por el presidente.

La batalla judicial llegará a un punto clave esta semana, cuando un juez decidirá si emite una orden solicitada por una organización sin fines de lucro de Washington.

Trump ha criticado el estado del estanque reflectante, diciendo que está infestada de heces y deteriorada. También ha centrado sus críticas en el color, que asegura que no le gusta a nadie. Además, sostiene que gobiernos anteriores no lograron reparar filtraciones y otros problemas.

Pero los críticos temen que el estanque termine pareciéndose más a una piscina de natación, con el brillo de un club campestre, similar al club Mar-a-Lago del presidente en Florida. También argumentan que el Gobierno está omitiendo revisiones obligatorias que deben completarse antes de iniciar las obras y que, en realidad, el estanque reflejará menos.

Trump publicó el sábado imágenes de una “prueba piloto” en el estanque reflectante, mostrando el estanque pintado con una pequeña cantidad de agua.

Para los historiadores, la nueva pintura azul es más que una decisión estética llamativa que simplemente no les gusta: muchos consideran que Trump está literalmente pintando sobre la historia. Señalan que el emblemático sitio nacional fue escenario del discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King Jr. y de las protestas contra la guerra de Vietnam.

“No se supone que parezca que vas a lanzarte a nadar; está diseñado para reflejar la gran geometría clásica del Monumento a Lincoln y del Monumento a Washington”, dijo Judy Scott Feldman, de la National Mall Coalition, una organización sin fines de lucro que ayuda a proteger el legado del lugar.

“No fue pensado como un sitio alegre que parece el campo de golf de tu barrio”, agregó. “La intención es crear belleza, pero también vincular simbólicamente al padre del país con quien preservó el país”.

Feldman, por supuesto, se refiere primero a George Washington, cuyo monumento se encuentra al otro extremo del estanque reflectante, y luego a Abraham Lincoln.

Trump también ha sido deliberado con su elección de color, un tono vibrante de azul oscuro que llama “American Flag Blue”.

“Es mucho más hermosa de lo que era cuando era nueva porque nunca tuvo el color que la gente quería, pero ahora va a tener un gran color”, dijo Trump a comienzos de este mes, mientras atravesaba en su caravana presidencial el estanque vacío para inspeccionar las obras.

El Departamento del Interior dijo a CNN en un comunicado que la elección del color “mejorará la experiencia de los visitantes” y aumentará el reflejo sobre el concreto gris existente.

Charles Birnbaum, presidente de la Cultural Landscape Foundation, la organización sin fines de lucro que está impugnando el proyecto ante la justicia, no podría estar más en desacuerdo e insiste en que los visitantes perderán la posibilidad de verse reflejados en el agua como “parte del paisaje conmemorativo”.

“Sin una intervención judicial inmediata, los demandados desfigurarán un emblemático monumento estadounidense, en abierta violación de los procedimientos exigidos por el Congreso”, dijeron los abogados de la fundación y de Birnbaum, quien también figura como demandante en el caso, en documentos judiciales presentados la semana pasada.

La organización argumenta que el Gobierno evitó leyes que exigen una evaluación ambiental y la posibilidad de que el público opine, entre otros requisitos.

El juez federal Carl Nichols, designado por Trump, celebrará este jueves una audiencia sobre la solicitud de la fundación para emitir una orden judicial que detenga las obras del proyecto. Los abogados del Departamento de Justicia deben presentar sus argumentos legales en defensa del proyecto antes del lunes.

El creciente costo, los contratos y la calidad de las obras también están bajo escrutinio.

Trump dijo inicialmente que la remodelación costaría US$ 1,8 millones. Pero registros federales muestran que ahora el costo asciende a US$ 13,1 millones.

El Departamento del Interior atribuyó el aumento de más de siete veces al objetivo de acelerar el proyecto a tiempo para las celebraciones por el 250 aniversario del país. Funcionarios dijeron que el cronograma acelerado implicó más trabajadores y jornadas más largas.

También afirmaron que el Servicio de Parques Nacionales sí evaluó otras propuestas para reparar las filtraciones —una de las reparaciones necesarias—, pero aseguraron que eran soluciones temporales que habrían terminado costando más a largo plazo.

El proyecto también busca mejorar la calidad del agua para eliminar excrementos de pato y algas. El Servicio de Parques Nacionales instalará un sistema de filtración de “nanoburbujas de ozono” y contará con un equipo dedicado al mantenimiento del lugar.

Atlantic Industrial Coatings, una empresa con sede en Virginia, recibió un contrato adjudicado sin licitación para realizar las obras. Contactada por CNN, la compañía se negó a responder preguntas sobre los plazos o los costos.

El proyecto generó duras preguntas en el Capitolio este mes.

“Según tengo entendido, un contrato sin licitación está reservado para situaciones en las que un retraso causaría un daño grave. ¿Cuál es el daño grave con el estanque reflectante?”, preguntó el representante Joe Neguse, demócrata de Colorado, al secretario del Interior Doug Burgum.

Burgum no respondió y en cambio señaló que casi 20 fuentes en toda la ciudad no funcionan.

“¿Ese es el daño grave para el Gobierno?”, replicó Neguse.

Trump ha hecho poco para aclarar el proceso.

En un principio, elogió al contratista como una empresa que había trabajado anteriormente en piscinas para él y que era “increíble” en ese tipo de trabajos.

“Lo vio. Me llamó. Me dijo: ‘Señor, podemos hacer algo con esto’”, dijo el presidente en el Despacho Oval en abril.

A comienzos de este mes, el presidente dijo que había pedido a tres compañías revisar el proyecto y que “la mejor me dio un gran precio”.

Pero la semana pasada afirmó que el contrato “fue para un contratista que no conocía y que nunca había utilizado antes”.

En 2012, el Gobierno de Obama gastó US$ 34 millones en la última gran remodelación del estanque reflectante.

Funcionarios del Gobierno de Trump sostienen, sin embargo, que esos trabajos no resolvieron diversos problemas, incluido que el estanque pierde 60 millones de litros de agua al año.

El presidente no ha evitado convertir esto en un tema político. Una imagen creada con inteligencia artificial que compartió en Truth Social mostraba a los expresidentes Joe Biden y Barack Obama junto con la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi nadando en el estanque reflectante con lo que parecía ser desechos humanos, acompañada de la frase: “Dumacrats Love Sewage”.

“No tendrá filtraciones, brillará y será el orgullo de Washington durante las próximas décadas”, dijo Trump en otra publicación en Truth Social.

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