Grandes lecciones que Estados Unidos puede aprender de un país con una de las esperanzas de vida de mayor crecimiento

Por Madeline Holcombe, CNN

Si quieres vivir una vida larga y saludable, te iría mejor en Corea del Sur que en Estados Unidos.

En la década de 1980, el país estaba más o menos en el promedio en términos de esperanza de vida entre las naciones desarrolladas. Pero desde entonces, gran parte del mundo ha mejorado, y Estados Unidos ha caído a los últimos lugares de esa lista.

En la otra punta del mundo, la esperanza de vida ha crecido rápidamente en Corea del Sur, con un salto masivo de 7,94 años de 2000 a 2021, según la Organización Mundial de la Salud.

Lo que los surcoreanos están haciendo bien y lo que los estadounidenses pueden aprender en lo que respecta a la longevidad se reduce a acciones que puedes incorporar desde ahora.

Cuando la periodista Kara Swisher visitó una escuela surcoreana a la hora del almuerzo, se sorprendió de lo que vio en las bandejas de los estudiantes: wraps de lechuga, ensalada de rábano y cebollín, kimchi y fruta de temporada. No es necesariamente lo que sus propios hijos pequeños elegirían, dijo.

Sin embargo, durante toda su etapa escolar, los niños coreanos reciben un almuerzo escolar gratuito, diseñado por una nutricionista escolar que prioriza tanto la nutrición como la educación, según explicó Yeonju Kim, nutricionista escolar, a Swisher.

En 2023, un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos encontró que casi la mitad de los niños de 1 a 5 años no comen una sola verdura al día, y un tercio no come fruta a diario, según una encuesta realizada a padres.

Y el problema no se limita a los niños quisquillosos: persiste hasta la adultez.

Casi la mitad de los adultos estadounidenses lleva una dieta de mala calidad, según un estudio de 2025. La calidad de su dieta se evaluó frente a la puntuación principal de dieta de la Asociación Estadounidense del Corazón, que favorece dietas altas en frutas y verduras, elaboradas con granos integrales, proteínas y grasas saludables, con alimentos mínimamente procesados.

Las dietas con alto contenido en estos aspectos, como la MIND y la mediterránea, se han asociado con una mayor longevidad y una menor probabilidad de deterioro cognitivo en la vejez. (La dieta MIND significa Intervención Mediterránea-DASH para el Retraso de la Neurodegeneración).

Puede ser difícil sentir los impactos de una alimentación saludable en el momento, pero con el tiempo los resultados son evidentes.

En el estudio de los “superadultos mayores” surcoreanos —adultos mayores con capacidades cognitivas propias de personas décadas más jóvenes—, algunos de los factores de estilo de vida más influyentes han sido el ejercicio físico, la interacción social y las actividades nuevas y desafiantes, según el Dr. Geon-Ha Kim, neurocientífico del Centro Médico de la Universidad Femenina Ewha en Seúl.

Para obtener información sobre la actividad física, Swisher entrevistó a la estrella de las redes sociales conocida como “la abuela coreana”, Park Mak-rye. Esta mujer de 79 años comparte en línea sus recetas de cocina saludable, su rutina de cuidado de la piel y de ejercicio. Estos elementos, junto con su círculo íntimo de amigos, son claves para su salud, según le contó a Swisher.

Los datos sobre la actividad de todo tipo son claros.

El ejercicio regular que aumenta tu ritmo cardíaco y respiratorio se ha asociado con un riesgo de muerte prematura reducido hasta en un 40 %. Quienes experimentan soledad y aislamiento social tuvieron un 32 % más de riesgo de morir de forma prematura por cualquier causa, según un estudio de 2023. Además, participar en artes y cultura podría ser capaz de ralentizar el envejecimiento, según un estudio publicado esta semana.

“Estoy con amigos riéndome todo el día. No hay espacio para la enfermedad”, dijo Park.

Un aspecto que diferencia notablemente a Estados Unidos de Corea del Sur es la atención médica. Un factor clave es el enfoque en el tratamiento o la prevención, explicó a Swisher Hieun Shin, periodista de Agence France-Presse que cubre aspectos sociales, políticos y culturales de la vida en Corea del Sur.

“Nadie quiere pagar por la prevención”, dijo la doctora Karen Studer, presidenta del departamento de medicina preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda en California. En el sistema de salud estadounidense actual, “a los médicos se les paga por tratar enfermedades: miles de dólares de reembolso por una cirugía de bypass cardíaco, pero muy poco por una consulta para abordar los factores del estilo de vida que podrían prevenir las enfermedades cardíacas”.

En contraste, en Corea del Sur es común visitar a los profesionales de la salud con frecuencia, señaló la periodista de AFP, ya sea por un simple resfriado o dolor de espalda. Pero esto es más fácil en un país donde la atención médica es asequible, añadió.

Si bien una persona no puede cambiar el panorama médico en Estados Unidos de la noche a la mañana, existen medidas para adoptar un enfoque más preventivo de la salud, indicó Studer.

Vacúnese, hágase exámenes periódicos, y asegúrese de hacer ejercicio (incluido entrenamiento de fuerza), consumir más vegetales, dormir lo suficiente, controlar el estrés y reducir o eliminar el vapeo, el tabaco y el alcohol, concluyó.

Y esos cambios pueden ser tan simples como añadir una verdura más al día o tomar una bebida alcohólica menos, explicó.

“Puedes empezar de a poco, no tiene por qué ser un proceso radical que te cambie la vida, a menos que quieras que lo sea”, dijo Studer por correo electrónico. “Los hábitos pequeños pueden llevar a grandes cambios”.

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