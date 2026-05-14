Un diente de 59.000 años de antigüedad ofrece una visión excepcional de cómo los neandertales abordaban un problema médico

Por Ashley Strickland, CNN

Un diente inusual hallado en una cueva ofrece una visión excepcional de un procedimiento sorprendente que los humanos prehistóricos podrían haber realizado para reparar caries hace 59.000 años.

Investigadores descubrieron el molar inferior de un neandertal adulto en la cueva de Chagryskaya, en lo que hoy es Rusia, ubicada en las montañas Altai del suroeste de Siberia, un lugar donde vivieron poblaciones de estos primeros humanos hace entre 49.000 y 70.000 años aproximadamente.

El diente, bautizado como Chagyrskaya 64, destacaba entre las docenas de otros hallados en la cueva porque su corona presentaba un orificio profundo e irregular que se extendía hasta la cámara pulpar, la cavidad interna que contiene nervios y vasos sanguíneos.

La perforación parecía una cavidad dolorosa que ocupaba la mayor parte de la superficie masticatoria del diente.

Los científicos quedaron aún más intrigados al descubrir arañazos en el diente alrededor del orificio, lo que sugería manipulación con algún tipo de herramienta. Las herramientas de piedra de punta fina halladas en la cueva también proporcionaron posibles pistas sobre qué produjo las marcas.

Múltiples escaneos del diente neandertal, así como experimentos con herramientas en dientes humanos modernos, sugieren que alguien perforó la cavidad.

Esta evidencia apunta al primer caso conocido de intervención en una cavidad dental en la historia evolutiva humana, según un estudio publicado el miércoles en la revista PLOS One.

Este comportamiento indica que los neandertales podían identificar una infección y fabricar y seleccionar las herramientas y técnicas adecuadas para aliviar el dolor que causaba, además de soportar un procedimiento doloroso.

Los patrones de desgaste en el diente también muestran que el individuo podía seguir usándolo después del procedimiento.

“Lo que me asombró fue la intuición con la que la persona dueña de este diente comprendió exactamente de dónde provenía el dolor y se dio cuenta de que su origen podía eliminarse”, declaró la autora principal del estudio, Alisa Zubova, investigadora sénior del Museo de Antropología y Etnografía Pedro el Grande de la Academia Rusa de Ciencias en San Petersburgo. “Nunca habíamos encontrado nada parecido, ni entre los neandertales ni entre los humanos modernos de épocas mucho posteriores”.

Estos hallazgos se suman a un creciente conjunto de pruebas que sugieren que los neandertales, nuestros parientes humanos extintos más cercanos, eran cognitiva y psicológicamente más similares a los humanos modernos de lo que se pensaba, en lugar de los cavernícolas brutos y simplones de los estereotipos anteriores.

“Esto nos indica que las partes emocionales y conscientes de la mente neandertal funcionaban de forma independiente, tal como lo hacen en los humanos modernos”, comentó Zubova.

Los primates no humanos, como los chimpancés, han demostrado la capacidad de tratarse a sí mismos o a otros miembros de su comunidad con plantas medicinales, un comportamiento que, según los expertos, es instintivo.

Los neandertales parecen haber hecho lo mismo, ayudando a los miembros de su especie que sufrían lesiones o pérdida de audición compartiendo comida o protegiéndolos como una forma de cuidado social, señaló la coautora del estudio, Ksenia Kolobova, jefa del Laboratorio de Arqueología Digital del Instituto de Arqueología y Etnografía de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias en Novosibirsk, Rusia.

Sin embargo, los investigadores llevan mucho tiempo intentando determinar si los primeros humanos, como los neandertales, eran capaces de llevar ese cuidado un paso más allá mediante la implementación de estrategias médicas deliberadas.

Cuando los investigadores vieron el diente afectado por la caries, se preguntaron si la posible evidencia de la manipulación del diente podría mostrar un ejemplo de intervención médica dirigida.

Ya se habían observado arañazos en los dientes de los neandertales, lo que sugiere que utilizaban palillos para extraer restos de comida o incluso masticaban plantas medicinales.

Sin embargo, según numerosos estudios dentales, las caries eran poco frecuentes entre ellos.

Investigaciones previas han demostrado que los neandertales poseían una microbiota oral mucho más rica que la de los humanos modernos, además de una dieta baja en carbohidratos, lo que resultaba en una menor cantidad de bacterias causantes de caries.

Los investigadores utilizaron diversas técnicas de escaneo para analizar cada aspecto del diente, incluidos los patrones de desgaste.

Las observaciones combinadas permitieron determinar que el neandertal tenía caries en vida, aunque no se pudo establecer la causa.

Los escáneres también revelaron microrráfagas de los movimientos de perforación y rotación utilizados por una pequeña herramienta puntiaguda que logró eliminar la caries. Según Zubova, exponer la pulpa dental y limpiar el contenido de la caries también habría adormecido los nervios y vasos sanguíneos de la zona, aliviando así el dolor.

Si bien los perforadores de punta fina hechos de jaspe local encontrados en la cueva parecían coincidir con el perfil, solo había una manera de averiguarlo: un experimento para llevar a cabo una especie de odontología prehistórica.

Para su experimento, los investigadores utilizaron tres molares humanos modernos, uno de ellos con una caries en el esmalte de la corona y dos con una pérdida significativa de esmalte, similar al diente de un neandertal.

La coautora del estudio, Lydia Zotkina, experta en la producción y el uso de herramientas de piedra, llevó a cabo el experimento. Zotkina es investigadora del Instituto de Arqueología y Etnografía de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias.

Investigaciones previas sugerían que solo la piedra, y no el hueso, la madera ni ningún otro material disponible para los neandertales, sería lo suficientemente resistente como para modificar la estructura de un diente, según el estudio.

Zotkina utilizó una herramienta de jaspe para crear hendiduras en los dientes mediante perforación o movimientos rotatorios, hasta alcanzar la cámara pulpar.

Para simular las condiciones de la boca, aplicó una pequeña cantidad de agua a cada diente.

Logró reproducir con éxito lo observado por el equipo en el diente neandertal y extraer la mayor parte del tejido dental de cada diente mediante perforación manual en menos de una hora.

El experimento tuvo algunas limitaciones, principalmente las diferencias entre los dientes de los neandertales y los humanos modernos.

Los neandertales tienen un esmalte relativamente más delgado que se extiende sobre una superficie mayor, explicó Zotkina. Además, el molar neandertal tenía una cámara pulpar agrandada.

El equipo también reconoció que la odontología neandertal habría sido mucho más compleja.

“Cuando Lydia replicó experimentalmente el procedimiento en dientes humanos modernos, necesitó concentración y precisión motora”, explicó Kolobova. “En la vida real, el diente estaba en la boca, y la inflamación y la hinchazón habrían creado dificultades adicionales, complicando aún más la situación. Sin embargo, un neandertal de hace 59.000 años logró prácticamente el mismo resultado con una herramienta de piedra y sin anestesia”.

Zotkina dice que cada vez que va al dentista ahora, piensa en el paciente neandertal que soportó una caries dolorosa y un tratamiento igualmente insoportable.

“Lo que me impactó, y me sigue impactando, es la increíble fuerza de voluntad que debió tener este neandertal», afirmó. “Seguro que comprendió que, aunque el dolor del procedimiento era mayor que el de la inflamación, era solo temporal y tenía que soportarlo”.

Los investigadores tienen una teoría sobre cómo pudo haberse desarrollado la situación en el ámbito odontológico.

La cueva de Chagyrskaya habría servido como campamento residencial para los neandertales.

El individuo con la cavidad habría mostrado signos de un dolor intenso, posiblemente con dificultad para masticar, lo que podría haber provocado desnutrición o una infección más profunda en la mandíbula, explicó Kolobova.

Otro miembro del campamento, quizás uno de los que fabricaron las herramientas encontradas en la cueva, perforó el diente.

“La boca es un espacio difícil para trabajar. Se necesita buena destreza manual, paciencia y un ayudante que pueda sujetar la cabeza”, declaró Kolobova. “Creo que esto ocurrió en el seno de un vínculo social estrecho, posiblemente entre miembros de la familia”.

Alternativamente, el neandertal podría haberse automedicado.

“Este descubrimiento representa un auténtico hito tanto para la antropología como para la odontología evolutiva, ya que documenta la transición crucial de la automedicación instintiva, que también observamos en primates no humanos, a una estrategia médica verdaderamente intencional y deliberada”, escribió en un correo electrónico el Dr. Gregorio Oxilia, profesor asociado de anatomía humana en el departamento de medicina y cirugía de la Universidad LUM Giuseppe Degennaro en Italia.

Oxilia no participó en esta investigación, pero anteriormente había estudiado técnicas de raspado que se utilizaban para tratar lesiones cariosas en un individuo de Homo sapiens hace unos 14.000 años.

Según explicó, el método de perforación empleado en el nuevo estudio parece mucho más sofisticado técnicamente y se llevó a cabo con gran precisión.

Los hallazgos también apuntan a una convergencia cognitiva entre los neandertales y los humanos modernos, añadió Oxilia.

“Esto sugiere que las raíces de la medicina y la cirugía invasivas no pertenecen exclusivamente al Homo sapiens, sino que forman parte de un legado más amplio compartido con nuestros parientes más cercanos”, afirmó Oxilia.

Y agregó: “En este sentido, Chagyrskaya 64 retrasa en decenas de miles de años la evidencia más antigua de atención dental intervencionista, situándola en un contexto de conocimiento clínico e ingenio tecnológico que transforma radicalmente nuestra comprensión de la evolución de la atención médica humana”.

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