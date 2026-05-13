Putin hace gala de poderío militar con la prueba de un misil con capacidad nuclear apodado “Satanás II” por la OTAN

Zahra Ullah, Brad Lendon, CNN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su denominado sistema de misiles más potente del mundo —apodado “Satanás II” por la OTAN— estará listo para el “servicio de combate” a finales de año, tras una prueba satisfactoria realizada el martes.

El misil balístico intercontinental Sarmat tiene un alcance previsto de más de 10.000 kilómetros (6.200 millas) y, según Missile Defense Advocacy Alliance, una organización sin fines de lucro con sede en EE.UU., puede transportar hasta 16 ojivas nucleares con objetivos independientes. Putin afirma que el alcance se extiende a más de 35.000 kilómetros (21.750 millas).

“La potencia combinada de la carga útil es más de cuatro veces superior a la de cualquier equivalente occidental existente”, afirmó Putin.

En comparación, el misil balístico intercontinental LGM-30 Minuteman de Estados Unidos tiene un alcance de unos 11.000 kilómetros (6.835 millas) y se despliega con una sola ojiva, aunque fue diseñado para transportar tres.

La televisión estatal rusa emitió imágenes de Sergei Karakayev, comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia, informando a Putin sobre lo que describió como un lanzamiento de prueba “exitoso”.

Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Sarmat —lanzado desde silos— es el tan esperado sustituto del misil balístico intercontinental (ICBM) SS-18 de Rusia, que se desplegó por primera vez bajo el régimen soviético en la década de 1970 y al que la OTAN bautizó con el nombre en clave de “Satanás”.

El RS-28 Sarmat, al que la alianza denomina “Satán II”, lleva en desarrollo desde 2011 y ha tenido dificultades en las pruebas, lo que ha retrasado su plan de despliegue original para 2018, según el CSIS.

Tras una prueba fallida en septiembre de 2024, las imágenes por satélite mostraron un cráter de unos 60 metros de ancho en la base de lanzamiento del cosmódromo de Plesetsk, situado en la región noroccidental de Arkhangelsk, en Rusia.

El canal ruso de Telegram Astra —calificado como agente extranjero por las autoridades— aportó una nota de escepticismo, señalando que Putin ha hablado de la inminente disponibilidad del misil con capacidad nuclear al menos diez veces desde 2021.

Según los informes, el misil Sarmat funciona con combustible líquido, lo que significa que debe repostarse poco antes del lanzamiento, una desventaja en comparación con los misiles de combustible sólido.

Rusia posee el mayor arsenal de ojivas nucleares del mundo, con más de 5.500, según la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. Estados Unidos cuenta con poco más de 5.000 ojivas, según la organización.

Cabe destacar el momento en que se llevó a cabo la prueba del Sarmat, justo después del discreto desfile del Día de la Victoria del 9 de mayo.

El desfile, que conmemora el papel de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, fue el más austero desde 2008, cuando Putin lo convirtió en un evento anual. Por primera vez en casi 20 años, no se exhibió ningún material militar. Las autoridades rusas redujeron la magnitud del evento debido a preocupaciones de seguridad tras los ataques ucranianos en el interior del territorio ruso, especialmente contra refinerías de petróleo.

Putin, sin embargo, declaró a los periodistas que el desfile se realizó sin exhibición de armamento porque las fuerzas armadas rusas “deben enfocarse en la derrota decisiva del enemigo” en lo que Rusia denomina su “operación militar especial” en Ucrania.

Renunciando al tradicional despliegue de fuerza, las pantallas gigantes de la Plaza Roja de Moscú retransmitieron una serie de videos pregrabados que, según los medios estatales, procedían del frente de la guerra.

El Kremlin también difundió el lunes unas imágenes en las que se ve a Putin conduciendo para ir a recoger personalmente a una de sus antiguas profesoras, Vera Gurevich, al vestíbulo de un hotel, donde la recibió con un ramo de flores y un efusivo abrazo antes de llevarla a cenar al Kremlin. Putin invitó a Gurevich a asistir al desfile del Día de la Victoria en Moscú y a pasar unos días en la capital, según informó el Kremlin.

El Kremlin ha desmentido un informe de una agencia de inteligencia europea, al que tuvo acceso CNN y otros medios de comunicación, que afirmaba que el Kremlin aumentó drásticamente la seguridad personal en torno a Putin y que redujo el número de lugares que visita habitualmente.

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