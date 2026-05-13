Las reservas mundiales de petróleo se están “reduciendo rápidamente” y amenazan con nuevas alzas de precios, advierte la AIE

Por Hanna Ziady, CNN

Las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo rápidamente como resultado de la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán, lo que amenaza con futuros repuntes en los precios del crudo, advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

“El mundo está consumiendo sus inventarios de petróleo a un ritmo récord, mientras los países importadores se enfrentan a interrupciones sin precedentes en el suministro procedente de Medio Oriente”, señaló la AIE en su informe mensual sobre el mercado petrolero, publicado este miércoles. “La rápida reducción de las reservas, en medio de continuas interrupciones, podría presagiar futuros picos de precios”.

Las existencias mundiales de petróleo se desplomaron en 246 millones de barriles entre marzo y abril, situándose en 7.900 millones de barriles, según la AIE. El consumo diario de los inventarios petroleros a nivel mundial durante el mes de abril equivalió, aproximadamente, al consumo diario combinado de Canadá y el Reino Unido, tal como indica el informe.

Las crecientes pérdidas de suministro provenientes del estrecho de Ormuz —que ya superan los 1.000 millones de barriles— han provocado un desplome en la demanda mundial de petróleo, dado que tanto las empresas como los hogares han reducido su consumo en respuesta al vertiginoso aumento de los precios y a la menor disponibilidad del crudo.

Las “pérdidas más pronunciadas” se registran en el sector petroquímico, donde la disponibilidad de petróleo y gas natural para la fabricación de productos esenciales —tales como plásticos, fertilizantes y productos farmacéuticos— se ha visto mermada, apuntó la AIE.

El número de vuelos que despegan en todo el mundo “se mantiene también muy por debajo de los niveles habituales, lo cual contribuye a aliviar parte de la presión sobre los precios del combustible para aviones, que llegaron a triplicarse tras la interrupción de las exportaciones procedentes de Medio Oriente”, añadió la agencia.

“Esta creciente destrucción de la demanda se sustenta en el fuerte repunte que han experimentado los precios del petróleo desde el estallido de la guerra”.

La AIE estima ahora que la demanda mundial de petróleo se situará este año en 104 millones de barriles diarios; una cifra que representa 1,3 millones de barriles al día menos de lo previsto en sus pronósticos anteriores al conflicto bélico.

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