Fue una de las mujeres más poderosas del mundo del arte. Tres obras de su colección podrían venderse por US$ 150 millones

Por Jacqui Palumbo, CNN

Fue presidenta del Museo de Arte Moderno de Nueva York durante más de una década, donó más de 1.800 obras de arte a diversas instituciones a lo largo de su vida y, en una ocasión, vendió su cuadro más preciado de Lichtenstein por US$ 165 millones para financiar una importante iniciativa contra el encarcelamiento.

Siete años antes de la muerte de la mecenas y líder artística Agnes Gund —a los 87 años, en otoño de 2025—, The New York Times publicó un artículo sobre su trayectoria filantrópica con el titular “¿Es Agnes Gund la última persona rica y bondadosa?”.

Es muy posible que así sea, ya que el artículo señalaba que, para entonces, ella había dedicado décadas a donar su fortuna a las artes, así como a la investigación del SIDA y a grupos defensores de los derechos reproductivos.

La generosidad a esa escala se ha convertido en una rareza, dado que la riqueza se ha concentrado cada vez más en la cima, y ​​los multimillonarios tecnológicos que construyen búnkeres parecen menos interesados ​​en las artes y la cultura que las generaciones adineradas anteriores, a menos que sea para comprar la Met Gala.

La colección de arte de Gund, al igual que su flujo de caja, era muy variable.

En sus últimos años, gran parte de su colección había sido prometida a museos. Pero la próxima semana, tres obras de Cy Twombly, Joseph Cornell y Mark Rothko que colgaban en su casa del Upper East Side —esta última expuesta al público solo una vez— podrían venderse por casi US$ 150 millones en conjunto.

La colección de Agnes Gund se subastará el 18 de mayo como parte de la subasta nocturna de arte de los siglos XX y XXI que Christie’s celebra en Nueva York.

“Ella daba prioridad a los artistas”, declaró Sara Friedlander, quien preside el departamento de “Arte de posguerra y contemporáneo en las Américas” de Christie’s. “Sus relaciones con los artistas eran fundamentales para ella, y así fue como pudo adquirir obras tan increíbles”.

Rothko creó “N.º 15 (Dos verdes y raya roja)”, una monumental obra de negro intenso y verde oscuro con vetas rojas, en 1964. Ese mismo año, comenzó los 14 paneles oscurecidos de la Capilla Rothko en Houston, su última obra antes de su muerte en 1970.

Según Christie’s, Gund la compró directamente al artista en su estudio; aunque ella buscaba una composición más clara, él le propuso otra.

Tras adquirir la obra, esta permaneció en su apartamento, salvo por un breve préstamo de un mes en 1972 al Museo de Arte de Cleveland, que ella había visitado con frecuencia de niña en Ohio.

Adquirió la pintura sin título de Twombly, realizada en 1961 durante su período en Roma, en 1988, y el Cornell, un ensamblaje de cajas de madera de su serie “Médicos”, en 1980.

“Estos eran los cuadros y los objetos con los que ella simplemente quería convivir a diario”, declaró Friedlander. “Cuando entrabas en su sala de estar, te sentabas en el sofá y veías el Rothko a tu derecha y el Twombly justo enfrente, sobre la chimenea”.

Las estimaciones más altas se sitúan en el extremo superior de las ventas en subasta pública de cada artista.

La obra de Twombly podría venderse por hasta US$ 60 millones (récord: US$ 70,5 millones), mientras que la de Cornell podría alcanzar los US$ 5 millones (récord: US$ 7,8 millones).

El cuadro de Rothko, con una estimación de US$ 80 millones, podría vivir una noche histórica si supera la espectacular venta de 2012 de “Orange, Red, Yellow”, que, con US$ 86,8 millones, se convirtió en la obra de arte contemporáneo más cara jamás vendida en subasta pública. (Sin embargo, en ventas privadas, el récord de Rothko asciende a la asombrosa cifra de US$ 186 millones).

Gund se convirtió en presidente del Museo de Arte Moderno en 1991, supervisando su enorme expansión de US$ 858 millones y, lo que es crucial, abogó por dar más espacio en las paredes y más apoyo a los artistas vivos.

Su participación comenzó como miembro del consejo internacional del museo en 1967, una organización sin fines de lucro fundada en 1956 para fortalecer el intercambio artístico de Estados Unidos en el extranjero, en una época en que Nueva York se había convertido en el centro del mundo del arte.

De las 1.800 obras que donó a lo largo de su vida, más de 1.000 pasaron a formar parte de la colección del Museo de Arte Moderno (MoMA).

Durante más de dos décadas, también presidió la junta directiva de MoMA PS1, desde su fusión inicial con el prestigioso museo hasta 2020.

Fuera del MoMA, su influencia se extendió a numerosas instituciones: fue miembro de la junta directiva del Museo de Arte de Cleveland, la Biblioteca y Museo Morgan, la Colección Frick, la Fundación Andy Warhol, la Fundación Robert Rauschenberg, entre muchas otras, y el expresidente Barack Obama la nombró miembro del Consejo Nacional de las Artes en 2011.

De sus propias iniciativas, su labor de defensa es quizás mejor recordada a través de Studio in a School, el programa que lleva ya cinco décadas en funcionamiento y que ubica a artistas docentes en escuelas de la ciudad de Nueva York, así como del Art for Justice Fund (A4J).

Financiado con la venta de su obra de Lichtenstein de 1962, “Obra maestra”, A4J otorgó US$ 127 millones en subvenciones a organizaciones dedicadas a acabar con el encarcelamiento masivo durante sus seis años de actividad. (Vendió otra obra de Lichtenstein tras la decisión del Tribunal Supremo de revocar Roe v. Wade en 2022 y repartió las ganancias entre organizaciones defensoras del derecho al aborto).

“Hay que lograr que la gente se apasione más por lo que quiere que suceda… quizás esta sea, para mí, la única manera en que puedo hacer arte”, declaró Gund en una mesa redonda en la Galería Nacional de Arte en 2018.

Incluso un año antes de su muerte, su hija, Catherine Gund, declaró a Harper’s Bazaar lo dedicada que seguía siendo su madre a las causas que le importaban.

“Participa en muchísimos ámbitos; hace más de lo que yo sé, y yo sé más que nadie”, afirmó. “Seguirá haciendo lo que siempre ha hecho, centrada en las mismas cosas: la humanidad, la seguridad y la autonomía”.

Friedlander señaló que su mecenazgo se caracterizó por sus relaciones personales, explicando que, en lugar de simplemente estampar su nombre en las alas de los museos, influyó en las carreras de los artistas tanto con su apoyo financiero como con su amistad, llegando incluso a cambiar “la forma en que los propios artistas concebían la filantropía”.

Ellos también se unieron a sus causas. La artista Julie Mehretu, cuya obra Gund coleccionaba y exhibía, donó su obra “Dissident Score” al Art for Justice Fund, estableciendo un récord personal para la artista en 2021 cuando se vendió por US$ 6,5 millones a través de Artsy.

“Aggie comprendió que el arte podía utilizarse como un componente de justicia social, y que su profunda culpa, que la llevó a desarrollar una gran empatía, la convirtió en un ser humano extraordinario”, declaró Friedlander.

Ese sentimiento de culpa era algo que ella citaba a menudo como el catalizador de su filantropía.

Y a pesar de la gran influencia que ejercía, en muchos sentidos, era la antítesis de los tipos de personalidad que tienden a acumular poder: muchos la reconocían por su profunda empatía, y en entrevistas se describía a sí misma como profundamente emotiva y propensa a las lágrimas.

Su muerte ha dejado un vacío palpable, según Friedlander.

“Nadie, absolutamente nadie, lo hizo como ella, y espero de todo corazón que la gente continúe con ese legado”, afirmó. “Es fundamental para el ecosistema del mundo del arte”.

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