El empresario que luchó contra los aranceles de Trump a través de la Corte Suprema obtiene un reembolso

Elisabeth Buchwald, CNN

Ganar un caso histórico en la Corte Suprema contra los aranceles más amplios del presidente Donald Trump fue una cosa. Sin embargo, para Victor Schwartz, propietario de la empresa importadora de vinos VOS Selections y demandante principal en ese caso, recuperar del Gobierno el dinero de los aranceles recaudados ilegalmente era prácticamente inconcebible.

Finalmente, esto sucedió este miércoles: Schwartz recibió un depósito del Gobierno por US $ 110.000, aproximadamente el 95 % del dinero que él considera que le deben.

“Esto es donde se pone a prueba la efectividad. Esta es nuestra victoria en términos reales”, Schwartz dijo a CNN.

El negocio de Schwartz es uno de los 330.000 que tienen derecho a reembolsos por pagos previos de aranceles por un total de US$ 168.000 millones, después de que la Corte Suprema anuló la mayoría de los aranceles de Trump. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) comenzó a redistribuir los fondos a empresas elegibles el martes.

Tras el veredicto de la Corte Suprema en febrero, un juez ordenó a la CBP establecer rápidamente un sistema que emitiera reembolsos de manera oportuna. La CBP lanzó un nuevo portal para automatizar en su mayoría el proceso tanto para importadores como para el Gobierno.

Una vez que se dio cuenta, Schwartz encontró que el portal estaba “muy bien hecho”, añadiendo que no tuvo que juntar manualmente “ningún documento” ni contratar ayuda externa.

“El reconocimiento va hoy para Aduanas y Protección de Fronteras”, dijo Schwartz el miércoles.

Pero Schwartz no pudo confirmar si también recibió los intereses que el Gobierno debía pagar porque el recibo del reembolso de aranceles no estaba detallado.

El dinero que Schwartz recibió se destinará de inmediato a pagar a los proveedores de facturas retrasadas para poder mantenerse a flote.

Un puñado de negocios, incluidos Costco y Nike, están siendo demandados por consumidores individuales que creen que también se les debe dinero, ya que las compañías trasladaron parte de sus costos arancelarios a los consumidores a través de precios más altos.

La CBP solo es responsable de reembolsar a la parte especificada en las entradas arancelarias. Las compañías pueden decidir si proporcionar algún tipo de compensación a los consumidores, pero logísticamente es extremadamente complejo para ellos calcular exactamente cuánto de los aranceles ilegales cubrieron los clientes.

Ese no es el único caso importante de aranceles que aún se está decidiendo.

Después del veredicto de la Corte Suprema en febrero, Trump impuso un impuesto del 10 % a todas las importaciones globales. El Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. dictaminó la semana pasada que le faltaba la autoridad legal para hacerlo. Un tribunal de apelaciones federales esta semana restableció los aranceles, a la espera de su veredicto.

De todas maneras, el arancel del 10 % está programado para expirar en julio, momento en el que Trump necesitaría el respaldo del Congreso para reimponerlos.

No obstante, la administración se está preparando para liberar una serie de otros gravámenes bajo la supervisión de una ley diferente que muchos expertos consideran menos dudosa legalmente que el arancel del 10 % y aquellos que la Corte Suprema revirtió.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.