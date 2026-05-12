United Airlines reanudará en agosto sus vuelos entre EE.UU. y Venezuela, que estaban suspendidos desde 2017

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La aerolínea estadounidense United Airlines informó este martes que a partir de agosto reanudará sus vuelos entre Estados Unidos y Venezuela, que estaban suspendidos desde junio de 2017, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump (2017-2021).

En un comunicado, la empresa dijo que el 11 de agosto restablecerá sus operaciones diarias entre Houston y Caracas, en un hecho que, según la compañía, “reabre una puerta económica clave, crea nuevas oportunidades de negocio y hace más fácil para las familias reconectarse con sus seres queridos”.

La venta de boletos, que abarca desde la tarifa más económica hasta la categoría de negocios, ya está disponible en la página web de la aerolínea.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, celebró el anuncio sobre la reanudación de vuelos, que consideró una señal del acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela que se ha producido después de la captura del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo militar estadounidense realizado el 3 de enero.

“El primer vuelo de United a Venezuela en ocho años marca otro emocionante desarrollo en la relación entre nuestros dos países”, dijo Duffy en un comunicado.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, mi Departamento está orgulloso de unirse con United para hacer realidad este día histórico. Este vuelo en específico será crítico para transportar a trabajadores del sector energético al país en la medida que Estados Unidos y Venezuela trabajan juntos para expandir la producción y generar nuevas oportunidades económicas”.

United Airlines es la segunda aerolínea estadounidense que reanuda vuelos con Venezuela.

El 30 de abril, American Airlines realizó su primer vuelo entre Miami y Caracas en casi siete años, en medio de expectativas entre funcionarios y ciudadanos de Estados Unidos y Venezuela. Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos para la migración venezolana.

Otra empresa, la aerolínea venezolana Laser Airlines, también reanudó el 1 de mayo sus vuelos entre Caracas y Miami.

El restablecimiento de estas operaciones aéreas se suma a los acercamientos que han ocurrido entre Estados Unidos y Venezuela desde la captura de Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, critica la operación contra Maduro pero desde que asumió el cargo ha dicho que está dispuesta a iniciar una nueva etapa en la relación de su país con Estados Unidos. A principios de marzo, ambos gobiernos anunciaron la reanudación de sus relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019.

A lo largo de los últimos cinco meses, Rodríguez ha recibido en Venezuela a varios altos funcionarios estadounidenses y ha impulsado reformas para abrir los sectores de energía y minas a la inversión de empresas extranjeras. De su lado, Trump ha elogiado el desempeño de Rodríguez y ha señalado que su Gobierno ve en ella disposición para cooperar con Estados Unidos.

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