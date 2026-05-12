Martin Short habla por primera vez sobre la “pesadilla” de la muerte de su hija

Por Lianne Kolirin, CNN

Martin Short habló públicamente por primera vez sobre la “pesadilla” de perder a su hija Katherine a principios de este año.

La estrella de “Only Murders in the Building” dijo a CBS en una entrevista exclusiva transmitida el domingo que la muerte de Katherine por suicidio en febrero fue devastadora. Según informes de los medios en ese momento, Katherine Short tenía 42 años cuando murió. Era una de los tres hijos que el ahora comediante de 76 años adoptó con su esposa, Nancy Dolman, quien falleció de cáncer de ovario en 2010.

Hablando antes del estreno de un nuevo documental de Netflix sobre su vida, Short, nacido en Canadá, dijo que “ha sido una pesadilla para la familia”, pero explicó que esto le ha ayudado a entender que “la salud mental y el cáncer (como el de mi esposa) son ambas enfermedades, y a veces, con las enfermedades, son terminales”.

Luego le contó a la entrevistadora Tracy Smith sobre las luchas a largo plazo de su hija. “Mi hija luchó durante mucho tiempo con problemas graves de salud mental, trastorno límite de la personalidad, otras cosas, e hizo lo mejor que pudo hasta que ya no pudo más. Así que las últimas palabras de Nan (Nancy) para mí fueron ‘Mart, déjame ir’ y ella solo estaba diciendo ‘papá, déjame ir’”.

La pérdida llevó a Short a involucrarse con una organización sin fines de lucro llamada “Bring Change to Mind”, iniciada por la actriz Glenn Close como resultado de la enfermedad mental en su propia familia, según dijo.

Short dijo que tenía un “profundo deseo” de participar en la organización, que está “sacando la salud mental de las sombras, no avergonzándose de ello, no ocultando la palabra suicidio, sino aceptando que esto puede ser la última etapa de una enfermedad”.

La película documental “Marty, Life is Short” muestra los entresijos de la larga carrera de Short como un querido actor cómico con la ayuda de material de archivo nunca antes visto. Dirigida por Lawrence Kasdan, está dedicada a la memoria de Katherine y a la buena amiga de Short, Catherine O’Hara, la estrella de “Schitt’s Creek”, quien murió solo unas semanas antes que su hija.

Short no es ajeno al dolor, como comentó en la entrevista. A los 20 años ya había perdido a sus padres y a su hermano mayor David, quien murió en un accidente de automóvil. “Lo que eso desarrolló en mí es este músculo de supervivencia y de manejar el dolor y una perspectiva sobre ello, y se quedó conmigo”, le dijo a Smith.

Dijo que su experiencia le dio “una comprensión desde mi infancia de que el final de la vida nos iba a suceder a todos”. Dijo que, aunque llega demasiado pronto para algunos, mantener viva su memoria es de suma importancia. “Simplemente se han ido a la siguiente habitación por un tiempo, (y eventualmente) tú estarás en esa habitación”, dijo.

Short dijo que nunca había estado en terapia, prefiriendo en cambio sus propios mecanismos de afrontamiento. “Solo tienes que inhalar, exhalar”, dijo. “Lo que hago es que dicto en mi teléfono y lo transcribo. Y lo miro, lo reescribo y lo guardo”.

Agregó: “Creo que todos estamos en negación sobre nuestro tiempo limitado en esta Tierra. Es muy difícil aceptarlo”.

“Cuanto más lo aceptas, creo que te eleva y te hace sentir que la vida es un pequeño viaje complicado. Y cuanto más lo afrontamos con sabiduría, probablemente más felices seremos”.

El documental se transmite en Netflix a partir de este martes 12 de mayo.

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