Florentino Pérez no renuncia, pero convoca a elecciones en el Real Madrid

Por Federico Leiva, CNN en Español

Florentino Pérez dijo este martes que no va a renunciar a la presidencia del Real Madrid, pero sí anunció la apertura del proceso electoral, donde va a presentarse junto a la actual junta directiva para continuar al frente del club más ganador de Europa.

“Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para iniciar las elecciones a la junta directiva a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva”, dijo el presidente del club blanco, poniendo fin a una mañana de rumores en medio de lo que ya es la segunda temporada sin títulos para el Real Madrid.

Florentino Pérez comenzó la rueda de prensa convocada de urgencia diciendo “Lamento decirles: no voy a renunciar”, y continuó criticando a los medios de comunicación por, a su entender, atacarlo personalmente. Además, señaló a presuntos sectores opositores dentro de la política del club: “Ahora tienen la oportunidad”.

“Hay una campaña organizada”, dijo el presidente del Madrid, quien resaltó los logros del club bajo su mandato: “Ganamos 66 títulos, 37 en el fútbol y 29 en el baloncesto”.

Con ese tono confrontativo, Florentino, que compareció solo, lanzó dardos contra la prensa española, se cruzó con algunos periodistas presentes directamente e hizo muy poca autocrítica tras otro año lleno de frustraciones para la institución, que hace solo 48 horas vio cómo el FC Barcelona —su rival de toda la vida— le festejó un nuevo título en LaLiga en la cara con otra derrota en el Clásico incluida.

“Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. No han sido los mejores resultados, pero en el deporte no se gana siempre. Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí”, fue el apenas atisbo de autocrítica del presidente del Madrid. “Hace menos de dos años que he ganado una Liga y una Champions, y ahora el Madrid es la ruina y el caos… pero, ¿cómo va a ser el caos?”, confrontó el mandamás de los blancos.

Florentino también sacó en la discusión el caso Negreira, una investigación que apunta a funcionarios y exfuncionarios del FC Barcelona acusados de pagos indebidos a José María Enríquez Negreira, un exfuncionario arbitral de España. El club blaugrana rechazó las acusaciones en su momento, pero el presidente del Madrid no lo dejó pasar este martes: “Hace tres años nos hemos enterado que nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que es el mayor escándalo de la historia. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en nuestra Liga. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA”.

Florentino se negó a ahondar en la mala temporada deportiva del primer equipo de fútbol y mucho menos del futuro entrenador que tendrá el club. Sobre lo que sí respondió es sobre el escándalo que se generó la semana pasada con la discusión entre el francés Tchouaméni y el uruguayo Federico Valverde, quien terminó recibiendo puntos de sutura en la cabeza tras una “caída”.

“Me parece muy mal (la pelea) y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Llevo 26 años y en ninguno no se han pegado dos jugadores o cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo han sacado lo hacen porque no están contentos y creen que van a salir del club. Se dan una patada y luego son amigos. El caos que han intentado transmitir algunos no lo voy a permitir. La filtración es peor, creo que en mis 26 años de presidente es la primera vez que lo veo”, dijo el mandamás.

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