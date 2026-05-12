El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se enfrenta a crecientes peticiones de dimisión

Por CNN

El primer ministro Keir Starmer ha comunicado a su gabinete que seguirá adelante con sus funciones de gobierno, señalando que no se ha presentado ninguna impugnación formal contra su liderazgo.

Starmer declaró ante su gabinete que asume la responsabilidad por los malos resultados de las elecciones locales de la semana pasada, pero que también asume la responsabilidad “de haber cumplido la promesa de cambio” para 2024, cuando el Partido Laborista obtuvo una victoria aplastante.

“El Partido Laborista tiene un procedimiento para cuestionar a un líder, y ese procedimiento no se ha activado”, manifestó Starmer, según su oficina en Downing Street.

“El país espera que nos pongamos a gobernar. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete”, añadió.

Las desafiantes declaraciones de Starmer han lanzado un guante a sus posibles rivales. Para destituir a Starmer como líder del Partido Laborista —y, por lo tanto, como Primer Ministro—, cualquier rival necesitará el apoyo de 81 diputados laboristas.

En un discurso pronunciado el lunes, Starmer prometió no llevar a Gran Bretaña de vuelta al caos y la inestabilidad en la cúpula del Gobierno que se produjeron en los últimos años del anterior ejecutivo conservador.

Hizo hincapié ante su gabinete: “Las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el Gobierno y eso tiene un coste económico real para nuestro país y para las familias”.

Starmer lucha por conservar su puesto después de que su llamamiento a un “reinicio”, tras los desastrosos resultados de las elecciones locales de la semana pasada, provocara que numerosos legisladores de su gobernante Partido Laborista le pidieran su dimisión.

Este martes, varios miembros del gabinete le han mostrado su apoyo a Starmer, en medio de las peticiones de algunos miembros de su partido para que dimita tras las enormes pérdidas sufridas por el Partido Laborista en las elecciones locales de la semana pasada.

El secretario de Vivienda Steve Reed pidió a su partido que se uniera en torno a Starmer, escribiendo en X: “Esto no es un juego. Esta inestabilidad tiene consecuencias para la vida de las personas”.

Tras abandonar la reunión de gabinete celebrada esta mañana en Downing Street, Reed declaró a Sky News que Starmer “cuenta con todo mi apoyo”.

Tras la reunión, el secretario de Estado de Comercio e Industria Peter Kyle declaró: “Estamos trabajando intensamente en los grandes problemas que afronta el país y Keir está demostrando un liderazgo muy firme”.

La secretaria de Tecnología Liz Kendall declaró: “Este Gobierno hará aquello para lo que fue elegido, que es servir al pueblo británico. El primer ministro cuenta con todo mi apoyo en esto”.

El secretario de Trabajo y Pensiones Pat McFadden declaró a Sky News que Starmer “continuará con su trabajo, como debe ser, como el público espera que haga, y yo continuaré con el mío”.

McFadden afirmó que nadie había cuestionado a Starmer en la reunión del gabinete de esta mañana, y añadió que “hubo muchas muestras de apoyo al trabajo que está realizando”.

Decenas de diputados rasos del Parlamento alzaron la voz este lunes para pedir la dimisión de Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido.

En la última hora, un ministro del Gobierno se ha unido a ellos.

Miatta Fahnbulleh, ministra de Descentralización, Fe y Comunidades, escribió en una carta a Starmer que su Gobierno laborista no ha “actuado con la visión, el ritmo y la ambición que nuestro mandato de cambio nos exige”.

“La ciudadanía no cree que usted pueda liderar este cambio, y yo tampoco”, escribió Fahnbulleh, instando a Starmer a “establecer un calendario” para una transición ordenada del poder.

La intervención de Fanbulleh, que se produjo apenas unos minutos antes de la crucial reunión de Starmer con su gabinete, es significativa.

Por lo general, los Gobiernos pueden resistir las rebeliones de los diputados de base. Se vuelve más difícil aferrarse al poder cuando los miembros del Gobierno exigen un cambio en la cúpula.

Si Starmer decide dimitir o es destituido, su sucesor se convertiría en el séptimo primer ministro de Gran Bretaña en una década.

A pesar de haber ganado las elecciones de 2024 por una amplia mayoría, el público británico se desilusionó con Starmer casi tan pronto como asumió el cargo.

Atacado desde la derecha por su supuesta incapacidad para controlar la inmigración ilegal, desde la izquierda por sus impopulares políticas económicas, y por muchos en todo el espectro político por su falta de carisma y visión política, la posición de Starmer se había estado deteriorando durante meses.

Los resultados de las elecciones locales de la semana pasada, en las que el Partido Laborista perdió más de 1.400 escaños en los ayuntamientos ingleses y el control del parlamento galés, donde había sido el partido mayoritario durante décadas, parecen haber convencido a decenas de diputados laboristas de que Starmer no es capaz de ganar las próximas elecciones generales, previstas para el verano de 2029.

Bastante difícil.

Según las normas del Partido Laborista, se convocan elecciones para la dirección del partido si un solo candidato reúne las firmas de una quinta parte de los diputados laboristas. Actualmente, eso significa 81 firmas.

Ese candidato tendría que ser nominado por al menos el 5 % de los partidos de la circunscripción o por al menos tres afiliados, dos de los cuales deben ser sindicatos.

Si el candidato cumple con esos requisitos, su nombre aparecerá en la papeleta de las elecciones para el liderazgo del partido. Puede haber más de un aspirante en la papeleta, siempre que cumplan con los requisitos.

Keir Starmer, como actual líder laborista, figuraría automáticamente en la papeleta si decidiera presentarse.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista establece entonces un calendario para que los miembros del partido elijan a su nuevo líder mediante una votación en la que cada miembro tiene su propio voto.

Sin embargo, a diferencia del Partido Conservador, el Partido Laborista no tiene un historial de regicidio. La formación nunca ha presentado un desafío oficial contra un primer ministro en funciones.

Cuando Tony Blair dimitió como primer ministro en 2007, en parte debido a las divisiones internas del partido por la guerra de Iraq, su sucesor, Gordon Brown, fue elegido sin oposición para asumir el cargo de primer ministro y líder del partido.

El Partido Conservador tiene más facilidad para destituir a sus líderes. Los diputados conservadores pueden iniciar una moción de censura si el 15 % de ellos escribe al presidente del Comité 1922 solicitándola.

Posteriormente, los diputados conservadores votan en secreto, confirmando su apoyo o rechazo al líder.

Los costes de endeudamiento en el Reino Unido han alcanzado su nivel más alto en casi tres décadas, ya que a los inversores les preocupa que el primer ministro Keir Starmer, si cediera a la presión para dimitir, fuera sustituido por un candidato más de izquierdas que podría debilitar las finanzas públicas.

Según Reuters, la rentabilidad de los bonos del Estado a 30 años alcanzó el 5,8 % en la sesión matutina, el nivel más alto desde 1998.

La rentabilidad de los bonos de referencia a 10 años subió al 5,11 %, cerca del máximo desde 2008.

Mientras tanto, la libra esterlina cayó alrededor de un 0,7 % frente al dólar, situándose en US$ 1,36, y se depreció ligeramente frente al euro, hasta los 1,15 euros.

La rentabilidad de los bonos aumenta cuando los precios bajan, lo que indica una menor demanda de bonos y que los inversores exigen una mayor rentabilidad para mantener estos activos, ya que anticipan mayores riesgos crediticios o tipos de interés más altos.

“Un giro a la izquierda provocaría inquietud entre los inversores que velan por la seguridad de los bonos en un momento en que la situación fiscal ya es frágil y los riesgos aumentan debido a la creciente inflación derivada del alza de los precios de la energía y a unas perspectivas de crecimiento más débiles para la economía”, declaró Neil Wilson, estratega del banco Saxo.

Un mayor gasto público, un menor crecimiento económico y una inflación latente “serían una combinación tóxica para los bonos del Estado”, añadió.

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