Almodóvar, Luna, Del Toro y otros hispanos que destacan en el Festival de Cannes 2026

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

El Festival Internacional de Cine de Cannes inició este martes 12 de mayo su edición número 79 y se extenderá hasta el próximo 23 de mayo. Este año, la presencia hispana en el prestigioso evento que reconoce lo mejor del cine de autor a nivel mundial es particularmente diversa, con representación de España y Latinoamérica tanto en competencia como en los jurados.

Prueba de ello es Pedro Almodóvar, el afamado cineasta español que compite por la Palma de Oro —el máximo galardón del festival— con la cinta “Amarga Navidad”. Almodóvar se enfrenta a su compatriota Rodrigo Sorogoyen, quien también está en la contienda con “El ser querido”, así como a Javier Ambrossi y Javier Calvo, mejor conocidos como “Los Javis”, también españoles, que participan con el filme “La bola negra”.

Dentro del jurado que evaluará esta selección de obras se encuentra el director y guionista chileno Diego Céspedes. El joven realizador es recordado por su trabajo en “The Mysterious Gaze of the Flamingo”, película que le valió el premio Un Certain Regard en la edición 2025 del Festival de Cannes. Por su parte, la cineasta española Carla Simón preside el jurado encargado de evaluar los cortometrajes y la selección La Cinef.

En la sección Un Certain Regard también destaca la presencia latinoamericana. La chilena Manuela Martelli compite con la película “El deshielo”, mientras que la costarricense Valentina Maurel participa con su obra “Siempre soy tu animal materno”.

En el apartado de Proyecciones Especiales sobresale el mexicano Diego Luna, quien presenta “Ceniza en la boca”, una historia que explora la vida de una mujer que emigra de México en busca de un mejor futuro en Madrid.

Por otro lado, la icónica película de Guillermo del Toro, “El laberinto del fauno”, fue seleccionada dentro de Cannes Classics y será exhibida en una versión restaurada con motivo de su 20 aniversario. Asimismo, “La casa del ángel”, del argentino Leopoldo Torre Nilsson, también forma parte de la selección de clásicos de este año.

Además, varias producciones de origen hispano tendrán su estreno durante el evento francés. Tal es el caso de “The End of It”, de la española María Martínez Bayona, así como “The Match”, una producción sobre el histórico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986 disputado en México, dirigida por los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco.

Algunos cortometrajes en competencia también fueron creados por realizadores hispanos. Entre ellos destaca “Para los contrincantes”, dirigido por el argentino Federico Luis, que narra la historia de un niño mexicano que busca convertirse en campeón de boxeo. El colombiano Theo Montoya también participa en esta categoría con “Pelotón Trueno”, una propuesta centrada en el ascenso del comandante Montoya dentro de la lucha contra las FARC.

A su vez, la producción española de 1976 “Cría cuervos”, de Carlos Saura, es una de las películas seleccionadas para exhibirse en la sección Cinéma de la Plage, cuyas funciones se realizarán este año en la playa Macé, rebautizada temporalmente como playa Brigitte Bardot.

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