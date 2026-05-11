No solo los conductores odian los altos precios de la gasolina en EE.UU. También los dueños de gasolineras

Por Chris Isidore, CNN

La familia de Chris Bambury ha estado vendiendo gasolina en Sonoma Valley, California, durante más de 100 años, pero nunca a precios como estos.

El precio en sus dos estaciones fue de US$ 6,29 por un galón de gasolina regular la semana pasada, lo cual en realidad es barato para su parte de California — AAA situó el precio promedio en su condado en US$ 6,36.

Los dueños de gasolineras están batallando con el aumento de los precios de la gasolina tanto como sus clientes. La abrumadora mayoría de las gasolineras son pequeños negocios — no las grandes compañías petroleras cuyas marcas venden — y el aumento del precio mayorista de la gasolina que pagan ha recortado profundamente sus ya estrechos márgenes de ganancia.

Los precios mayoristas de la gasolina no son el único costo en aumento que está apretando a los dueños de estaciones. Las comisiones de tarjetas de crédito y los cargos de entrega del combustible están ambos más altos que a principios de este año. Los costos laborales siguen elevados desde el último pico de gasolina en 2022.

El bisabuelo de Bambury, August Bonneau, comenzó a vender gasolina allá por 1922, antes de que siquiera hubiera carreteras pavimentadas en su parte de California. Bambury empezó en el negocio familiar siendo adolescente haciendo trabajos de nivel inicial — como despachar gasolina y limpiar baños. Hoy, tiene 37 empleados entre las dos tiendas y una tercera ubicación que no vende gasolina.

Sin embargo, para recordar una época en la que la gasolina era mucho más barata, Bambury solo tiene que pensar en antes de que la guerra en Irán comenzara a finales de febrero. La estaba vendiendo a US$ 4,79.

“No queremos subir (los precios demasiado rápido) y ahuyentar a los clientes”, dijo. “Siempre preferimos que los precios sean más bajos. El mercado prospera mejor. Nuestros clientes están más contentos”.

Pero, en su mayoría, los clientes no lo han culpado a él ni a su personal por los precios.

“Escuchan todo sobre la guerra y el estrecho de Ormuz”, dijo.

Pero por mucho que quiera mantener los precios bajos, Bambury necesita obtener al menos una ganancia con las ventas de gasolina.

“No podemos sobrevivir perdiendo con el combustible (las ventas)”, dijo.

En todo el país, otro dueño de gasolinera le dijo a CNN que está considerando cerrar sus ventas de combustible.

Harry Singh ha sido dueño de una gasolinera en Nutley, Nueva Jersey, desde 2009, pero ahora está pensando en cerrar y mantener abierto solo el taller de reparación de autos adjunto.

“Si (los precios) se mantienen así otros dos o tres meses, voy a empezar a perder dinero (con las ventas de combustible)”, dijo.

Aunque su estación vende por debajo del precio del mercado local, dijo que está perdiendo clientes frente a un Costco cercano que vende gasolina aún más barata. Incluso sus clientes habituales no están comprando tanto como antes de la guerra en Irán.

“Antes la llenaban, ahora dicen póngame US$ 20, US $ 30”, dijo.

La brecha promedio entre los precios mayoristas y minoristas es de alrededor de 22 centavos por galón, según Jeff Lenard, portavoz de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia. Esas tiendas venden aproximadamente el 80% del combustible a nivel nacional.

Eso podría sonar saludable, pero esos 22 centavos tienen que cubrir todos los demás costos, así que es probable que el dueño de una estación solo llegue a punto de equilibrio, dijo Lenard. El margen bruto promedio durante los últimos cinco años fue de 38,3 centavos por galón.

“Es probable que muchos miembros estén perdiendo dinero con las ventas de combustible actualmente, y otros ganando solo unos cuantos centavos por galón”, dijo Lenard.

Incluso una vez que los precios mayoristas de la gasolina comiencen a bajar, puede tomar algo de tiempo para que los precios minoristas los sigan, dijo Lenard. Eso se debe a que los dueños tendrán que bajar los precios lentamente para recuperar las ganancias perdidas durante la escalada de precios.

Bambury dijo que incluso cuando se enteran de la caída de los precios mayoristas, los dueños de estaciones pagaron más por la gasolina que tienen disponible. Eso retrasa qué tan rápido pueden recortar sus precios minoristas incluso cuando empiezan a ver cierto alivio en los precios mayoristas.

En Minneapolis, el dueño de una gasolinera, Lonnie McQuirter, vio una disminución en las ventas cuando el aumento de la aplicación de la ley por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad provocó una caída en la conducción. Eso representó un golpe importante a sus resultados.

“Si tus volúmenes de combustible están bajando y te están apretando los márgenes, realmente tienes que cuidar cada centavo”, dijo. Original language: English

Ahora, está lidiando con los problemas provocados por los altos precios de la gasolina.

McQuirter compró su estación con solo 19 años y cumplirá su 21.º año en el negocio el próximo mes.

“Hemos tenido días durante la última semana … (en los que) nuestro costo mayorista ha subido más de 20 centavos por galón, y eso ha sido un poco difícil en términos de cómo impacta el flujo de caja”, dijo.

Dijo que cuando hay un gran salto en los precios mayoristas, intenta equilibrar sus propios costos con lo que cree que sus clientes podrán y estarán dispuestos a pagar.

“Entiendes que la gente está en una cuerda muy floja, luchando por mantener su estilo de vida y poder permitirse vivir”, dijo.

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