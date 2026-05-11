La prelista de Scaloni para el Mundial 2026: los seis campeones ausentes, las sorpresas y los que pelean un lugar

Por Federico Leiva, CNN en Español

La selección argentina de fútbol empezó la cuenta regresiva para el Mundial 2026 y, después de mucha especulación, el entrenador Lionel Scaloni entregó una prelista de 55 futbolistas que podrían estar en la máxima cita de la FIFA.

La lista la integran:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemounth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Cristian Romero (Tottenham), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe CF), Facundo Medina (Olympique Marsella), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club).

Mediocampistas: Máximo Perrone (Como 1907), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia CF), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (FC Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como 1907), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atlético de Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Matías Soulé (AS Roma), Claudio Echeverri (Girona Fútbol Club).

Delanteros: Gianluca Prestianni (SL Benfica), Santiago Castro (Bologna FC), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Mateo Pellegrino (Parma).

El DT tendrá ahora unas semanas más hasta el 2 de junio, fecha en que se hará oficial el listado de 26 futbolistas convocados, para analizar a quiénes deja afuera, pero, sobre todo, para seguir la evolución de algunos jugadores lesionados, como Nahuel Molina, Cristian Romero y Nicolás González.

La gran convocatoria vuelve a estar liderada, por supuesto, por Lionel Messi, el capitán de la selección campeona en Qatar 2022. Hay otros 16 futbolistas que siguen en carrera para defender el título que se ganaron en Lusail, pero otros seis brillan por su ausencia, aunque hay particularidades a tomar en cuenta.

Franco Armani

El arquero de River Plate, que atajó en Rusia 2018 y que fue a Qatar como suplente de Emiliano Martínez, anunció su retiro del seleccionado tras la obtención de la Copa América 2024. Su decisión fue también de la mano de la idea del DT de apostar al talento joven, encarnado en Gerónimo Rulli (Olympique Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Walter Benítez (Crystal Palace), a quienes ahora se suman Facundo Cambeses (Racing Club) y Santiago Beltrán (River Plate).

Juan Foyth

El caso doloroso entre los ausentes. El defensor polifuncional del Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles en enero y recién se espera que vuelva para finales de agosto o principios de septiembre. Nunca fue titular indiscutido, pero era una opción recurrente como suplente, especialmente por su capacidad para jugar tanto de marcador central como de lateral derecho.

Alejandro Gómez

El “Papu”, señalado durante bastante tiempo como uno de los referentes dentro de la selección que ganó la Copa América y la Finalissima en 2021, está muy lejos de los primero planos, y por un claro motivo: dio positivo en un control antidopaje y estuvo alejado de las canchas por dos años. Cuando volvió, lo hizo en la Serie B de Italia, pero ya nunca volvió a ser convocado por Scaloni.

Ángel Di María

Como Armani, fue él quien decidió ponerle punto final a su etapa en la selección, aunque él lo hizo con aviso. Cumplió lo que soñó: se fue bicampeón de la Copa América, tras ganarle a Colombia la final por 1 a 0. Después de eso cerró su carrera en Europa y volvió a Rosario Central, el equipo argentino donde debutó como profesional, y su nivel ha sido tan bueno que muchos aventuraron un posible regreso para el Mundial 2026. Sin embargo, ni él ni Scaloni abrieron esa puerta. Es un ciclo cumplido, coronado de la mejor manera.

Ángel Correa

Quizás, el caso que más sorprende. Correa entró por la ventana al listado de 23 jugadores que fue a Qatar (había quedado afuera, pero fue llamado por la lesión de Joaquín Correa), y, si bien ya no juega en Europa, es una de las piezas claves de los Tigres de la UANL que están a un paso de ser campeones de la Concacaf (jugarán la final de la Copa de Campeones ante el Toluca). En contra parecen haberle jugado los grandes rendimientos de otros argentinos, como Gianluca Prestianni (SL Benfica) o Alejandro Garnacho (Chelsea).

Paulo Dybala

Un diamante en bruto acosado por las lesiones. El delantero, que pareció empezar a despedirse de la AS Roma el fin de semana (¿se irá a Boca Juniors?), se ha perdido 26 partidos por lesión en las últimas dos temporadas. No tuvo demasiados minutos en Qatar 2022, pero fue muy importante en la final contra Francia, no solo porque metió su penal en la tanda decisiva, sino porque con un cruce salvador impidió lo que parecía otro gol de Mbappé antes del final del tiempo suplementario.

Solo Scaloni y su cuerpo técnico saben el listado que hay en mente, pero si tuviéramos que aventurar cuál será la lista de 26 definitiva mirando lo que han sido las convocatorias del DT en los últimos años, podríamos decir que estos tienen un pie en el aeropuerto:

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso (arqueros), Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico (defensores), Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Nicolás González (mediocampistas), Julian Álvarez y Lautaro Martínez (delanteros).

Hasta allí hay 23, dependiendo, claro, de que lleguen sanos a principios de junio, lo que dejaría espacio solo para otros tres nombres.

Uno de esos sería de un lateral izquierdo que funcione como reemplazo del inamovible Nicolás Tagliafico. Allí hay dos nombres que parecen estar peleando mano a mano: Marcos Acuña y Gabriel Rojas. El defensor de River Plate tiene a su favor haber sido campeón en Qatar. Aporta firmeza defensiva y buena salida desde el fondo, mientras que el hombre de Racing Club suele ser más punzante en ataque, con mayor participación.

Se sabe que Julián Álvarez y Lautaro Martínez son dos centrodelanteros con mucha movilidad, y que gran parte del espíritu Scaloni es que los mediocampistas hagan goles, pero es posible que el DT busque también un “9” más clásico. Ya dejó afuera de la prelista al Taty Castellanos, por lo que todos los cañones apuntan a José Manuel López (Palmeiras), que ya fue convocado. Más atrás parece llegar Mateo Pellegrino (Parma Calcio).

El último lugar es el que más dudas genera. Cumplida la cuota de arqueros, defensores, mediocampistas polifuncionales y centrodelanteros, la principal conjetura es que ese asiento podría ser para un extremo, una posición que solo parece serles natural, hasta cierto punto, a Thiago Almada y Nicolás González. ¿Será entonces Garnacho, de irregular presente en Chelsea? ¿O Prestianni, de buena temporada en Benfica, pero marcado por la acusación de racismo que le hizo Vinícius en la Champions League? ¿O hay espacio para una sorpresa, como Sulé?

Son dudas que se despejarán en las próximas semanas. También está la posibilidad de que entre Palacios y Lo Celso solo vaya uno, abriendo otro lugar en el avión, pero solo el tiempo, las lesiones y, sobre todo, la cabeza de Scaloni lo dirán.

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