Tribunal Supremo de Virginia bloquea referéndum que podría dar a los demócratas hasta cuatro escaños más en la Cámara Baja

Por Patrick Svitek y Devan Cole, CNN

El Tribunal Supremo de Virginia anuló el intento de los demócratas de rediseñar el mapa de distritos electorales del estado para la Cámara de Representantes de EE.UU. mediante un referéndum celebrado en abril. La decisión representa un golpe devastador para la batalla nacional del Partido Demócrata por la redistribución de distritos, iniciada por el presidente Donald Trump de cara a las elecciones intermedias.

El tribunal dictaminó que el proceso de creación del referéndum violaba la Constitución estatal.

“El estado presentó una propuesta de enmienda constitucional a los votantes de Virginia de una manera sin precedentes que violaba el requisito de ‘elección intermedia’”, escribió el juez D. Arthur Kelsey en la opinión mayoritaria, refiriéndose a una disposición de la ley estatal que establece cómo pueden someterse a votación los referéndums electorales. “Esta violación socava irreparablemente la integridad del voto resultante del referéndum y lo declara nulo y sin efecto”.

El fallo representa un revés importante para los demócratas de la Cámara de Representantes y sus esperanzas de obtener la mayoría en dicha cámara en las elecciones de mitad de término. Si bien se mantienen en una posición sólida para lograrlo —debido a las tendencias históricas y a la impopularidad del presidente Donald Trump—, esperaban que el rediseño de los mapas de Virginia pudiera consolidar su ventaja y contrarrestar los avances en la redistribución de distritos logrados por el Partido Republicano (GOP) en otros lugares, tal como había exigido Trump.

La redistribución de distritos en Virginia habría brindado a los demócratas la oportunidad de ganar hasta cuatro escaños adicionales, reduciendo potencialmente la representación republicana del estado a un solo distrito.

Actualmente, los demócratas se encuentran ocho escaños detrás de los republicanos en la batalla nacional por el rediseño de los mapas de la Cámara de Representantes de EE.UU., estado por estado. Y el Partido Republicano podría lograr nuevos avances a medida que los estados del sur reabran sus procesos de redistribución, tras un fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que despojó de su fuerza a una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales.

Según la constitución estatal, la Asamblea General debe votar dos veces antes de someter una propuesta de enmienda constitucional a la consideración de los votantes, debiendo celebrarse unas elecciones generales entre ambas votaciones. Los republicanos argumentaron que la primera votación de la Asamblea General para aprobar el referéndum —celebrada a finales de octubre de 2025— no tenía validez, dado que el periodo de votación anticipada para las elecciones generales ya estaba muy avanzado.

El tribunal les dio la razón.

“Los votantes anticipados de Virginia perdieron, sin saberlo, su oportunidad constitucionalmente protegida de votar a favor o en contra de los delegados que respaldan —o se oponen a— la enmienda de la Constitución, al no haber previsto que se celebraría una votación legislativa sobre una enmienda constitucional apenas cuatro días antes del último día de votación”, escribió Kelsey en nombre de la mayoría de cuatro magistrados.

En su voto particular disidente, la presidenta del tribunal, Cleo Powell, afirmó que la mayoría había ampliado erróneamente el significado del término “elección” para incluir el periodo de votación anticipada; una interpretación que, según señaló, “entra en conflicto directo con la forma en que tanto la legislación de Virginia como la federal definen una elección”.

“Al extender el proceso electoral en estado de Virginia más allá de un solo día, el planteamiento de la mayoría entraría en conflicto directo con el mandato federal que exige que las elecciones para cargos federales se celebren en una única jornada”, escribió.

El fallo proyecta una sombra oscura sobre el enorme esfuerzo demócrata invertido en la aprobación de la medida, la cual fue aprobada con poco menos del 52 % de los votos. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, hizo campaña a su favor en múltiples ocasiones, y el brazo sin fines de lucro del House Majority PAC —el principal supercomité de Acción Demócrata en las contiendas por la Cámara— aportó más de US$ 38 millones a la campaña por el “sí”.

“No es una buena noticia. Es un revés importante en nuestro intento de recuperar la Cámara, aunque todavía podemos lograrlo”, declaró a CNN un alto funcionario demócrata. “Pero la cuesta se acaba de poner un poco más empinada”.

Los republicanos han insistido en que desafiarán los vientos políticos en contra que enfrentan de cara a las elecciones intermedias de noviembre. El representante Richard Hudson, de Carolina del Norte —quien encabeza el brazo de campaña republicano en la Cámara—, afirmó en un comunicado que el fallo “es una señal más de que los republicanos llevan el impulso a medida que nos acercamos a noviembre”.

“Una victoria enorme para el Partido Republicano, y para Estados Unidos, en Virginia”, publicó Trump en Truth Social.

“Este es un gran día para las elecciones justas y el Estado de derecho, y es un gran día para la Mancomunidad de Virginia”, escribió en X el representante Ben Cline, uno de los republicanos de Virginia cuyos distritos habían sido objeto de la contienda.

Esta noticia fue actualizada.

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Con información de Dana Bash, de CNN.