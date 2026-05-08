Inteligencia de EE.UU. cree que el líder supremo pesa en las decisiones de Irán pese a su aislamiento

Por Zachary Cohen, Natasha Bertrand y Jim Sciutto, CNN

La inteligencia de Estados Unidos estima que el nuevo líder supremo de Irán desempeña un papel crítico en la configuración de la estrategia de guerra junto con altos funcionarios iraníes, según múltiples fuentes familiarizadas con la inteligencia. Los informes concluyeron que la autoridad precisa dentro de un régimen ahora fracturado sigue sin estar clara, pero que es probable que Mojtaba Jamenei esté ayudando a dirigir las negociaciones de Irán con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Jamenei no ha sido visto en público desde que sufrió heridas graves durante un ataque que mató a su padre y a varios de los principales líderes militares del país al comienzo de la guerra, lo que llevó a especulaciones sobre su salud y su papel en la estructura de liderazgo iraní.

El Gobierno de Trump continúa buscando un fin diplomático del conflicto mientras un alto el fuego se extiende por más de un mes. La inteligencia estadounidense estima que Irán continúa recuperándose de la campaña de bombardeos de Estados Unidos que dejó intactas capacidades militares iraníes significativas y la capacidad de sobrevivir varios meses más de un bloqueo estadounidense, según las fuentes.

Jamenei fue anunciado como el nuevo líder supremo de Irán, en sustitución de su padre, días después del ataque que lo hirió, pero hasta la fecha la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no ha podido confirmar visualmente su paradero, dijeron las fuentes.

Parte de la incertidumbre se debe a que Jamenei no utiliza ningún dispositivo electrónico para comunicarse; en su lugar, solo interactúa con quienes pueden visitarlo en persona o enviando comunicaciones a través de un mensajero, añadió una de las fuentes.

Jamenei permanece aislado mientras recibe tratamiento médico por sus heridas, incluidas quemaduras graves en un lado de su cuerpo que afectan su rostro, brazo, torso y pierna, añadieron las fuentes.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró a los medios estatales iraníes a principios de esta semana que había mantenido una reunión de dos horas y media con Jamenei, lo que marca la primera reunión en persona reportada entre un alto funcionario iraní y el nuevo líder supremo del país.

Lo que los funcionarios de Estados Unidos sí saben sobre el estado de Jamenei se basa en datos obtenidos de quienes se comunican con él, dijeron las fuentes familiarizadas.

Sin embargo, existe cierta duda entre los analistas de inteligencia sobre si algunos en la estructura de poder de Irán podrían intentar influir en Jamenei para apropiarse de su autoridad y promover sus propios intereses.

La guerra ha degradado las capacidades militares de Irán, pero no las ha destruido, según informes de inteligencia estadounidense. CNN informó previamente que la inteligencia de Estados Unidos evaluó que aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán habían sobrevivido a los ataques de EE.UU. Un informe reciente elevó esa cifra a dos tercios, en parte debido a que el alto el fuego en curso está proporcionando a Irán tiempo para desenterrar lanzadores que podrían haber quedado enterrados en ataques anteriores, según fuentes familiarizadas con la inteligencia.

Un informe separado de la CIA concluyó que Irán probablemente puede resistir hasta cuatro meses más del bloqueo estadounidense sin una desestabilización completa de su economía, dijeron las fuentes. The Washington Post fue el primero en informar sobre la evaluación de la CIA. Las fuerzas militares de Estados Unidos e Irán han intercambiado disparos en los últimos días, a pesar de un alto el fuego en curso, mientras el tráfico a través del estrecho de Ormuz se ha reducido casi a cero, con ambas partes reclamando el control de la vía marítima.

Al ser consultado sobre la evaluación de la CIA, un alto funcionario de inteligencia declaró a CNN: “El bloqueo del presidente está causando daños reales y progresivos: interrumpe el comercio, destruye los ingresos y acelera el colapso económico sistémico. El ejército iraní ha sido gravemente debilitado, su armada destruida y sus líderes se encuentran ocultos. Lo que queda es el afán del régimen por el sufrimiento de la población civil: condenar al hambre a su propio pueblo para prolongar una guerra que ya ha perdido”.

La Oficina del director de Inteligencia Nacional remitió las preguntas a la Casa Blanca.

“Mientras Estados Unidos se fortalece tras el tremendo éxito de la Operación Furia Épica, Irán se debilita día a día debido a los efectos devastadores de la Operación Furia Económica, el bloqueo militar y la fragmentación interna del régimen, lo que ha dificultado la capacidad de Irán para presentar propuestas unificadas a los negociadores estadounidenses”, declaró a CNN la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. “Está más claro que nunca que el presidente Trump tiene el control absoluto, mientras su equipo de seguridad nacional trabaja para acabar definitivamente con las ambiciones nucleares de Irán. No hacemos comentarios sobre asuntos de inteligencia”.

Mientras las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos indican que Jamenei participa en ayudar a desarrollar la estrategia negociadora de Irán para un final diplomático de la guerra, una fuente familiarizada con la información más reciente dijo a CNN que hay evidencia de que está bastante apartado del proceso de toma de decisiones y solo es accesible de manera esporádica.

Como resultado, altos funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dirigen las operaciones del día a día junto con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, añadió la fuente. “No hay indicios de que realmente esté dando órdenes de forma continua, pero tampoco hay nada que demuestre que no lo esté”, dijo una segunda fuente familiarizada con las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos, en referencia a Jamenei.

Las preguntas sobre la salud de Jamenei y su posición dentro del ahora fracturado régimen iraní han supuesto un desafío para el Gobierno de Trump, ya que los principales funcionarios de Estados Unidos siguen sugiriendo que no está claro quién mantiene ahora la autoridad para negociar realmente el fin del conflicto, dijeron las fuentes.

“Su sistema sigue sumamente fracturado, y además es disfuncional, así que eso puede estar sirviendo como un impedimento”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este viernes, al hablar sobre la respuesta prevista de Irán a la propuesta más reciente del Gobierno de Trump para poner fin a la guerra.

Las consecuencias de las operaciones de Estados Unidos e Israel que mataron al padre de Jamenei y a otros altos funcionarios iraníes fueron en gran medida anticipadas por las evaluaciones de inteligencia estadounidense antes de la decisión del presidente Donald Trump de iniciar el conflicto, que concluyeron que matar al anterior líder supremo sería poco probable que derribara al régimen. “Incluso si eliminas al ayatola, sus sucesores también son todos de línea dura”, dijo una fuente, haciéndose eco de lo que múltiples fuentes describieron como la predicción expuesta en la inteligencia de EE.UU.: un Gobierno iraní controlado en gran medida por la Guardia Revolucionaria (IRGC, por sus siglas en inglés) y otras figuras ideológicamente alineadas con quienes fueron eliminados.

Trump se ha jactado desde la muerte del Jamenei mayor de que Irán ha experimentado un cambio de régimen y describió a quienes ahora negocian en nombre de Teherán como “razonables”.

“Estamos tratando con gente diferente a la que cualquiera haya tratado antes”, dijo en marzo.

Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán en el International Crisis Group, dijo previamente a CNN que, esté o no el nuevo líder supremo en posición de ayudar a encabezar las conversaciones, “el sistema lo utilizan para obtener la aprobación final de decisiones generales clave y no (para) las tácticas de las negociaciones”.

“El sistema destaca deliberadamente la implicación de Mojtaba porque eso le proporciona un escudo protector frente a la crítica interna… a diferencia de su padre, que salía regularmente y comentaba el estado de las negociaciones”, añadió. “Mojtaba está permanece ausente, así que atribuirle opiniones es una buena cobertura para que los negociadores iraníes se protejan de las críticas”.

Una de las fuentes familiarizadas con las recientes evaluaciones de inteligencia de EE.UU.

se hizo eco de esa opinión, describiendo la incertidumbre en torno al estado de Jamenei como una mezcla entre “El mago de Oz” y “Weekend at Bernie’s”.

Aun así, la búsqueda de una solución negociada por parte del Gobierno de Trump se ha visto obstaculizada por lo que múltiples fuentes describieron como una incomprensión fundamental de la forma en que piensan los iraníes y de cómo responden a las amenazas, independientemente de quién esté al mando.

Antes de la primera ronda de conversaciones en Islamabad el mes pasado, el vicepresidente J.D. Vance buscó información de algunos socios del Golfo sobre quién, entre los líderes políticos y militares iraníes restantes, tenía la autoridad para negociar con Estados Unidos y cómo tratar mejor con ellos, según una fuente familiarizada con las conversaciones.

En ese momento, funcionarios de al menos un país del Golfo le dijeron a Vance que se consideraba que Ghalibaf era la persona que tenía esa autoridad, más que otras figuras iraníes de alto nivel en el IRGC y el ala política del Gobierno.

Ghalibaf encabezó la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos en Islamabad y ahora es visto como una de las principales figuras que representan a la República Islámica.

El excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica —que participó en la represión de protestas estudiantiles a favor de reformas— surgió como uno de los pocos políticos de Irán capaces de tratar tanto con diplomáticos de traje como con soldados con uniforme de combate.

A pesar de ello, Vance concluyó esas conversaciones iniciales en Islamabad sin un acuerdo en la mano, y la anunciada segunda ronda de conversaciones en Pakistán finalmente no se materializó. Trump atribuyó el fracaso al hecho de que el gobierno de Irán estaba “gravemente fracturado” y extendió un alto el fuego de dos semanas para dar tiempo a los líderes iraníes a formular una “propuesta unificada”.

En las semanas siguientes, el Gobierno de Trump ha sostenido que el alto el fuego entre los dos países sigue vigente, y Trump extendió el alto el fuego de manera indefinida, mientras que Irán revisaba la más reciente propuesta estadounidense hasta el viernes.

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Con información de Jennifer Hansler, de CNN