Cómo fue el ataque de un avión de combate estadounidense contra buques cisterna iraníes

Por Brad Lendon, CNN

Según informaron las fuerzas estadounidenses, uno de sus aviones de combate inutilizó el viernes dos buques cisterna con bandera iraní al disparar contra sus chimeneas, en una demostración de la precisión de las armas utilizadas.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Medio Oriente, publicó un video que, según afirma, muestra a los buques cisterna Sea Star III y Sevda en el momento en que son alcanzados por un F/A-18 de la Armada estadounidense.

Añadió que los buques estaban violando el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

El video muestra pequeñas bocanadas de humo que salen de la chimenea del Sea Star, y luego un humo más oscuro que se eleva tras el impacto.

En las imágenes del Sevda, una llamarada es seguida inmediatamente por densas columnas de humo negro.

En los videos proporcionados por CENTCOM no se aprecian daños más allá de la chimenea. El comunicado no menciona bajas en los buques cisterna.

Expertos militares declararon a CNN que es probable que el avión de combate de la Armada utilizara bombas de 500 libras guiadas por láser para alcanzar los buques cisterna con tanta precisión.

Peter Layton, miembro del Instituto Griffith para Asia y exoficial de la Real Fuerza Aérea Australiana, describió cómo el F/A-18 pudo haber llevado a cabo los ataques simultáneos.

“Si vuelas a unos 5.000 pies directamente hacia el barco, usas el sistema de puntería por imágenes infrarrojas de la aeronave, apuntas el láser a la chimenea y luego bajas el proyectil al acercarte, debería funcionar”, comentó.

Según explicó, es probable que el avión estadounidense apuntara a la chimenea en su conjunto, en lugar de lanzar una bomba directamente por el conducto de escape.

“Es un punto láser. La bomba necesita ver ese punto durante al menos los últimos 10 segundos. Si el punto desaparece por la chimenea mientras vuelas por encima, entonces será impreciso”, explicó Layton.

El experto en transporte marítimo Sal Mercogliano, profesor de la Universidad de Campbell en Carolina del Norte, afirmó que su análisis del video mostraba que las municiones impactaban en los barcos en la parte inferior o base de sus chimeneas.

El analista militar de CNN, Cedric Leighton, coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, declaró que es posible que el avión de la Armada disparara municiones inertes contra los buques cisterna, suficientes para inutilizarlos pero no para hundirlos.

Según los analistas, el uso de bombas inertes, o bombas con una potencia reducida, podría explicar la ausencia de grandes explosiones o detonaciones secundarias que podría causar una ojiva explosiva.

Según el CENTCOM, el F/A-18 bimotor opera desde portaaviones estadounidenses, en este caso el USS George H.W. Bush.

Puede transportar una variedad de armas aire-aire y aire-tierra, incluidas varias variantes de las bombas guiadas por láser que, según los analistas, probablemente se utilizaron en los últimos ataques.

Según el CENTCOM, los buques cisterna estaban vacíos y se dirigían a un puerto iraní en el Golfo de Omán para intentar eludir un bloqueo estadounidense.

Fueron el segundo y el tercer buque iraní alcanzado por un F/A-18 estadounidense en los últimos tres días.

El 6 de mayo, un avión de la Armada disparó varias ráfagas con su cañón de 20 mm para inutilizar el timón de un buque cisterna.

“Ninguno de los tres buques está ya en tránsito hacia Irán”, declaró el CENTCOM, añadiendo que Estados Unidos ha inmovilizado varios buques que intentaban eludir el bloqueo de los puertos iraníes.

“Y más de 50 han sido redirigidos por las fuerzas del CENTCOM para garantizar el cumplimiento”, informó el comunicado.

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