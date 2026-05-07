Peña visita Taiwán por primera vez como presidente de Paraguay y China lo presiona para que corte relaciones con la isla

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Santiago Peña, presidente de Paraguay, inició este jueves su primera visita como jefe de Estado en Taiwán, la isla democrática autogobernada de 23 millones de habitantes con la que el país sudamericano tiene una relación bilateral de casi 70 años.

Peña fue recibido oficialmente por el canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, y se refirió a la isla como “un socio fundamental de Paraguay”, una posición histórica que se ha mantenido firme a pesar de las presiones de China, país que reclama a Taiwán como su territorio.

“Comenzamos así una visita con una agenda cargada, orientada a profundizar la alianza estratégica entre nuestros dos países. Taiwán es un socio fundamental para Paraguay, y cada encuentro es una oportunidad para traducir esa amistad en resultados concretos para nuestros compatriotas”, dijo Peña tras su reunión con el canciller taiwanés.

En tanto, Chia-lung señaló que buscan “profundizar la cooperación” con Paraguay, que es uno de los 12 países con los que Taiwán aún mantiene relaciones diplomáticas. Paraguay es, de hecho, el único aliado diplomático que tiene Taiwán en Sudamérica, una región donde China ha afianzado y expandido su posición estratégica, sobre todo en materia económica.

“Valoramos la amistad con Paraguay y esperamos profundizar la cooperación en comercio, educación, tecnología y transporte inteligente”, indicó Chia-lung.

Al tiempo que iniciaba la visita de Estado de Peña —que, según fuentes oficiales, se prolongará hasta el 10 de mayo—, Beijing reiteró su posición de “una sola China” y urgió a Paraguay a terminar las relaciones con Taiwán.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, declaró que Paraguay debería “situarse en el lado correcto de la historia” y “romper las denominadas relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwán”.

“El principio de ‘una sola China’ es una norma fundamental de las relaciones internacionales y el consenso universal de la comunidad internacional”, dijo.

La posición de “una sola China” se refiere a la postura de Beijing de que ambos lados del estrecho de Taiwán son parte de un solo país. Mientras que China afirma que la isla es una de sus provincias, Taiwán rechaza esta aseveración y elige democráticamente a sus autoridades cada cuatro años. En el caso de la presidencia y vicepresidencia, existe la posibilidad de reelección en una sola ocasión luego del primer mandato de cuatro años.

Taiwán y Paraguay tienen relaciones diplomáticas desde 1957, en los albores del régimen dictatorial y anticomunista de Alfredo Stroessner en el país sudamericano. Desde entonces, la alianza bilateral se ha mantenido a pesar de la creciente influencia china en la región de América Latina y el Caribe, donde países como Honduras, Panamá, República Dominicana y El Salvador rompieron lazos con la isla a favor de Beijing.

Antes de la actual visita, Peña viajó a Taiwán en julio de 2023 como presidente electo de Paraguay, en el marco del 66 aniversario de las relaciones bilaterales “con la hermana nación de Taiwán”.

Un año después, ya con Peña como presidente en funciones, se dio uno de los últimos escándalos entre China y el país sudamericano, cuando el Gobierno paraguayo expulsó y declaró persona non grata a un enviado chino por instar a Paraguay a romper relaciones con Taiwán.

“Es China o Taiwán”, dijo Xu Wei, un alto enviado de China para América Latina que estaba en Paraguay para una reunión anual de la UNESCO. “Recomiendo que el Gobierno de Paraguay tome una decisión correcta lo antes posible”, agregó Wei ante legisladores paraguayos en el Congreso del país, cuyo edificio en Asunción fue financiado con ayuda de Taiwán.

Tras el recibimiento del canciller, el presidente de Paraguay recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán, donde destacó la relación con la isla, al tiempo que fue llenado de elogios por parte del Gobierno taiwanés.

“Paraguay y Taiwán comparten una amistad construida sobre una base sólida: democracia, libertad, confianza en las instituciones y la dignidad del trabajo duro”, dijo Peña ante estudiantes universitarios en Taipéi, la capital taiwanesa.

“Nuestra relación bilateral va mucho más allá de la formalidad diplomática. Se manifiesta en acciones concretas, logros tangibles y oportunidades reales para ambas naciones”, añadió el mandatario.

En este mismo evento, la vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, calificó la relación con Paraguay como “sólida y duradera” y elogió a Peña.

“Sigo estando muy impresionada por la pasión del presidente Peña por servir al pueblo de Paraguay”, dijo durante el acto. “Presidente Peña, pasión, pueblo, Paraguay, cinco P. Y además, una asociación basada en principios con Taiwán lo hace ‘perfecto’”.

Ni Peña ni Bi-khim hicieron mención de China en sus declaraciones públicas.

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Con información de las agencias Reuters, AP y EFE.