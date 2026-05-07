Comercio, aranceles y “mucha química”: así fue la reunión de tres horas entre Lula y Trump

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Una delegación brasileña de altos funcionarios, encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este jueves con sus pares estadounidenses, liderados por el presidente Donald Trump, en lo que significó el primer encuentro en Estados Unidos entre ambos mandatarios.

La reunión, que duró tres horas, se centró, entre otros temas, en el comercio bilateral de Brasil y EE.UU., principalmente en aranceles.

En conferencia de prensa tras la reunión en la Casa Blanca, Lula da Silva declaró que le dijo a Trump que “necesitaba volver a fijarse a nuestros productos otra vez”, en un momento en que China ahora compra más al país sudamericano.

Además de instar a Trump a reforzar el comercio con Brasil, Lula llamó al mandatario estadounidense a que mire a América Latina más allá del narcotráfico, un tema que ha sido prioridad en la agenda del presidente de EE.UU. desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

El mandatario brasileño agregó que salió de la reunión con la sensación de que se dio “un paso importante hacia la consolidación de la histórica relación entre Brasil y Estados Unidos”.

Lula da Silva propuso que en los países donde hay narcotráfico se necesitan incentivos económicos, con el fin de “construir algo lo suficientemente fuerte” que permita enfrentar estas actividades ilegales.

Asimismo, en la cuestión de los aranceles —un tema de choque entre Brasil y Estados Unidos desde mediados del año pasado—, Lula aseguró que habrá otra reunión en 30 días para discutir sobre los gravámenes en productos específicos. Es un cambio drástico a la posición de Brasil del año pasado, cuando Lula da Silva decía que hablar con Trump de este tema sería una “humillación”.

Mientras que el año pasado EE.UU. impuso a Brasil algunos de sus aranceles más altos, hoy la mayoría de esos gravámenes ya no están vigentes por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero de este año. Sin embargo, el arancel global del 10 % que el Gobierno de Trump impuso inmediatamente después de la decisión del máximo tribunal siguen vigentes contra productos internacionales, incluidos los brasileños, hasta julio (es decir, hasta 150 días después de imponer el arancel del 10 %).

Estamos “muy optimistas” sobre los aranceles, dijo Lula. “Nos interesa mucho que Estados Unidos vuelva a invertir en Brasil”, añadió.

La comitiva de ministros que acompañó a Lula dijo en la conferencia que la próxima reunión en 30 días tiene la finalidad de que EE.UU. acabe con los aranceles del 10 % contra productos brasileños y con los aranceles de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que requiere que el Representante Comercial de Estados Unidos realice investigaciones sobre acciones comerciales onerosas por parte de países extranjeros, pero no contiene ningún límite al nivel o la duración de los aranceles impuestos como resultado de esas investigaciones.

Lula añadió que Trump no habló específicamente sobre la investigación bajo la Sección 301, “así que yo tampoco”.

Un tema de amplio interés para el Gobierno de Trump ha sido el de los minerales de tierras raras. Trump ya ha apuntado a acuerdos en este sentido con Groelandia y Ucrania, lugares con los que ha tenido desencuentros en el pasado, como es el caso de Brasil.

Las tierras raras incluyen 17 elementos metálicos de la tabla periódica, entre ellos el escandio, el itrio y los lantánidos. El nombre “tierras raras” es un tanto engañoso, ya que estos materiales se encuentran en toda la corteza terrestre. Son más abundantes que el oro, pero su extracción y procesamiento son difíciles y costosos, además de ser perjudiciales para el medio ambiente.

Las tierras raras son omnipresentes en las tecnologías cotidianas, desde teléfonos inteligentes y turbinas eólicas hasta luces LED y televisores de pantalla plana. Son cruciales para las baterías de los vehículos eléctricos, así como para los escáneres de resonancia magnética y los tratamientos contra el cáncer. De ahí su importancia para la agenda económica del Gobierno de Trump.

Respecto a este tema, Lula da Silva afirmó que Brasil busca inversiones de todo el mundo.

“Hablando de minerales de tierras raras, no tenemos preferencia sobre quién compra todos los minerales; cualquiera que quiera trabajar con nosotros para ayudarnos a utilizar este recurso natural, es bienvenido a venir a Brasil”, indicó.

El presidente de Brasil también hizo declaraciones respecto a temas de política exterior y las próximas elecciones de Brasil en octubre de este año.

La reunión de este jueves de Lula con Trump —la segunda que tienen en persona luego del encuentro que sostuvieron ambos líderes al margen de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia en octubre de 2025— ocurre en una coyuntura delicada de la gestión del mandatario brasileño: Lula registra un descenso de popularidad, luego de sufrir reveses en el Congreso y con encuestas que arrojan un empate técnico con Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, con quien Trump tiene una relación cercana y que ha sido motivo de disputa entre ambos gobiernos.

“Si intentara interferir en las elecciones de Brasil, perdería, porque yo ganaría”, dijo Lula cuando se le preguntó sobre una posible interferencia de Trump en los comicios de octubre.

No obstante, Lula calificó su relación con Trump como “sincera” y dijo que “no creo que él vaya a tener ninguna influencia en las próximas elecciones de Brasil”.

“Nuestra relación es realmente buena, algo que mucha gente no creía posible en tan poco tiempo. Amor a primera vista, mucha química”, agregó Lula. La referencia de la “química” entre los dos líderes es una que Trump hizo antes, cuando Lula y él se encontraron brevemente en el marco de la Asamblea General de la ONU de septiembre del año pasado. En esa ocasión, Trump dijo que ambos tuvieron “química excelente”.

Sobre Venezuela, país que fue atacado por Estados Unidos en enero pasado para capturar al presidente derrocado Nicolás Maduro (acciones que Lula ha criticado previamente), el presidente de Brasil afirmó que Trump considera que la situación “está resuelta”, al igual que la guerra en Irán.

“Creo que la invasión de Irán causará más daño de lo que él piensa”, dijo Lula, e indicó que le entregó a Trump el acuerdo de Brasil con Irán en materia de armas nucleares —el punto central del conflicto con los iraníes— de 2010, “que es mucho mejor que el que tenía Estados Unidos”.

En tanto, respecto a Cuba, isla con una enemistad histórica histórica con EE.UU. que ha sido amenazada en varias ocasiones por el Gobierno de Trump tras la caída de Maduro, Lula dijo que estaría “feliz de ayudar” en el conflicto diplomático.

Lula da Silva dijo que Trump aseguró que no quiere invadir Cuba.

Por su parte, y más escueto, Trump dijo que su reunión con el presidente de Brasil “salió muy bien”.

“Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el dinámico presidente de Brasil. Discutimos muchos temas, incluyendo comercio y, específicamente, aranceles. La reunión salió muy bien”, escribió Trump en Truth Social.

Trump señaló que ambas partes planean continuar las conversaciones en los próximos meses.

“Nuestros representantes tienen previsto reunirse para discutir ciertos puntos clave. Se programarán reuniones adicionales en los próximos meses, según sea necesario”, escribió el presidente de Estados Unidos.

Los dos líderes llevaron a cabo se reunión a puerta cerrada, a pesar de que el encuentro en el Despacho Oval estaba programado originalmente para ser abierto a la prensa.

Según una fuente cercana al asunto consultada por CNN, la delegación brasileña solicitó que no se permitiera el acceso de la prensa al Despacho Oval para la reunión bilateral, señalando que las posibles preguntas sobre las críticas pasadas de Lula a Trump probablemente generarían un ambiente negativo. No quedó claro de inmediato por qué ambos países no acordaron previamente las condiciones para una posible rueda de prensa.

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Este artículo fue elaborado con información de Alessandra Freitas, Mitchell McCluskey, Alejandra Jaramillo y Gonzalo Zegarra, de CNN.