Abren un procedimiento disciplinario contra el exjefe de la ONPE en Perú por irregularidades en las elecciones

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ) informó este miércoles que abrió un procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por una presunta “falta grave” durante las elecciones generales de abril, en las que hubo irregularidades como retrasos en la entrega de materiales y la apertura de centros de votación.

En un comunicado, la JNJ —institución responsable de supervisar, evaluar y sancionar a los altos funcionarios judiciales y electorales— dijo que la decisión de tomar esta medida contra Corvetto se dio por unanimidad después de concluir una investigación preliminar por su desempeño durante los comicios.

Agregó que la apertura del procedimiento no significa que la JNJ adelante una opinión sobre la presunta responsabilidad de Corvetto, sino un paso formal para esclarecer lo sucedido y que el exfuncionario pueda defenderse.

“Es importante precisar que el actual Pleno no realiza procedimientos disciplinarios ‘express’ o inmediatos a los administrados, por cuanto cautela el respeto constitucional a los derechos fundamentales, otorgándosele a aquel el derecho a exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas, entre otras garantías”, dijo la JNJ.

CNN busca contactar a Corvetto o a sus abogados para pedir comentarios.

La JNJ abrió su investigación preliminar contra Corvetto el 13 de abril, luego de las irregularidades registradas durante las elecciones para elegir presidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

Corvetto renunció a la jefatura de la ONPE días después, el 21 de abril, luego de reconocer los problemas logísticos que hubo en los comicios. El exfuncionario dijo entonces que decidió dimitir para que la segunda vuelta de la contienda por la presidencia se realice “en un contexto de mayor confianza ciudadana”.

A la fecha, los electores de Perú aún no saben qué candidatos pasarán al balotaje previsto para el 7 de junio debido a que los votos no se han terminado de contar. Según los resultados preliminares publicados por la ONPE, la candidata derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, encabeza la carrera con 17,137 % de los votos. Le siguen el candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 12,043 %, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Revolución Popular, con el 11,896 %.

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