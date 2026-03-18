Resultados de las elecciones primarias en Illinois: la victoria de Stratton y todo lo que pasó

Por Eric Bradner, CNN

Al nominar este martes a la vicegobernadora Juliana Stratton para el Senado, los demócratas de Illinois eligieron a una candidata cuyo mensaje incluía un anuncio de televisión en el que aparecían personas diciendo “que se jo** Trump”.

Stratton fue seleccionada por encima de un rival más moderado y con mayor financiación, el representante Raja Krishnamoorthi, así como de la representante Robin Kelly.

La victoria de Stratton, impulsada por un amplio margen en Chicago y reforzada por resultados mejores de lo esperado en sus suburbios, se produjo en unas elecciones primarias en las que había un escaño vacante en el Senado y cuatro en la Cámara de Representantes.

Es probable que los demócratas ganen todos esos escaños en noviembre. Sin embargo, las divisiones más profundas del partido —sobre ideología, relevo generacional, cómo abordar la relación con Israel y otros temas— quedaron patentes en las primarias de este martes.

En definitiva, es probable que los resultados no contribuyan a zanjar los prolongados debates sobre el futuro del partido.

Los candidatos respaldados por grupos proisraelíes y pro-criptomonedas ganaron algunas contiendas clave, pero perdieron otras.

Un candidato progresista que prometía un cambio generacional no logró la victoria en una contienda por un escaño en la Cámara de Representantes en el área de Chicago, pero el ganador de esa elección también se enfrentó a la organización de presión proisraelí American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Y un exmiembro del Congreso consiguió regresar a la política, mientras que otro reconoció su derrota.

Aquí hay cinco conclusiones de las primarias de Illinois:

El mayor ganador de las primarias podría ser el principal impulsor de Stratton: el gobernador J.B Pritzker.

El gobernador demócrata, considerado por muchos como un posible candidato presidencial para 2028, no tuvo oposición en sus primarias para un tercer mandato.

Sin embargo, Pritzker invirtió millones de dólares para impulsar la candidatura de Stratton frente a dos miembros del Congreso en la contienda para reemplazar al senador demócrata saliente Dick Durbin.

Pritzker, el multimillonario heredero de una fortuna en el sector hotelero, celebró con un encendido discurso el martes por la noche, arremetiendo contra Trump y dejando claro una vez más cuál es su postura mientras el partido comienza a definir qué busca en su próximo candidato.

Calificó al presidente como “el principal charlatán de feria” y a los republicanos que lo apoyan en el Congreso y en la Casa Blanca como “estafadores corruptos y egoístas, promotores de la intolerancia y el odio”.

“Todo lo que nos importa está bajo asedio por parte de Washington”, señaló Pritzker.

Si Stratton gana en noviembre —y en Illinois, un estado tradicionalmente demócrata, es la gran favorita frente al candidato republicano, el expresidente del Partido Republicano de Illinois, Don Tracy— aportaría una energía más progresista al Senado, justo cuando los demócratas se enfrentan a lo que podría ser un cambio de guardia.

Durbin, de 81 años, es el segundo demócrata de mayor rango en el Senado. Stratton, de 60 años, ha declarado que no apoyará al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, como líder del grupo parlamentario demócrata.

En un discurso pronunciado el martes para celebrar su victoria, Stratton prometió abordar una serie de objetivos políticos progresistas, y prometió a sus seguidores que “lucharemos por la atención médica universal, lucharemos para abolir ICE, lucharemos por un salario digno” y “lucharemos para defender nuestros derechos y rescatar nuestra democracia del borde del abismo”.

La candidata indicó que “el coraje llevará esta lucha directamente a la puerta de Donald Trump”.

Si Stratton resulta elegida este otoño, se convertiría en la sexta mujer negra en ocupar un escaño en el Senado.

Dos exmiembros demócratas del Congreso intentaron regresar a la política el martes. Solo uno lo logró.

La exdiputada Melissa Bean, una demócrata moderada que fue arrasada por la ola del Tea Party en las elecciones de mitad de mandato de 2010, ganó las primarias para el escaño del octavo distrito que Krishnamoorthi deja vacante.

Bean derrotó al empresario tecnológico Junaid Ahmed, un progresista respaldado por los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y los Justice Democrats.

Sin embargo, en el segundo distrito, el intento del exrepresentante Jesse Jackson Jr. de recuperar su antiguo escaño semanas después de la muerte de su padre fracasó.

Jackson pasó más de un año en prisión entre 2014 y 2015 tras declararse culpable de cargos federales derivados del uso de fondos de campaña para compras personales.

El martes fue derrotado por Donna Miller, comisionada del condado de Cook, quien contó con el respaldo de millones de dólares en gastos de un super PAC vinculado a AIPAC.

Las primarias de Illinois estuvieron plagadas de gastos externos, con grupos vinculados a la organización de presión proisraelí American Israel Public Affairs Committee que invirtieron millones en las contiendas demócratas.

Los aliados de AIPAC respaldaron a Bean y Miller, dos ganadores de las primarias para la Cámara de Representantes. Sin embargo, se opusieron a Stratton y al representante estatal La Shawn Ford, quien ganó las primarias para el escaño del séptimo Distrito en la Cámara.

Ford derrotó a la tesorera municipal Melissa Conyears-Ervin, quien contaba con el respaldo de millones de dólares en gastos vinculados a AIPAC, y a otros 11 candidatos en la contienda para reemplazar al representante saliente Danny Davis.

En la contienda por el noveno distrito, el alcalde de Evanston, Daniel Biss, un candidato al que se oponían grupos afines a AIPAC, resultó ganador. Sin embargo, lo logró derrotando a Kat Abughazaleh, una palestina-estadounidense de 26 años y ferviente crítica de Israel, que aspiraba a convertirse en la primera mujer de la Generación Z en el Congreso.

El super PAC pro-criptomonedas Fairshake obtuvo poco a cambio de los millones que gastó en las primarias de Illinois. Dos candidatos a los que se opuso, Stratton y Ford, resultaron ganadores.

La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, una destacada crítica de las criptomonedas, arremetió contra el gasto del grupo en un mitin junto a Stratton la semana pasada.

Los resultados sugieren que podría haber habido cierta reacción negativa contra los gastos de decenas de millones de dólares de los super PAC.

Brian Henn, residente de Chicago, declaró el martes mientras votaba que los anuncios de campaña eran “los únicos anuncios que he visto en la televisión en el último mes. Es una locura”.

Jennifer Parks, de 54 años, votó por Stratton en un centro de votación en el centro de Chicago. Declaró que apoyaba a la vicegobernadora “porque realmente está tratando de cambiar las cosas y oponerse a Citizens United, y necesitamos eliminar más dinero de las corporaciones de las elecciones”.

“Realmente necesitamos encontrar maneras de contrarrestar esta tendencia y lograr que el dinero de los individuos se destine a las campañas electorales, o retirar el dinero de las elecciones para que la gente pueda postularse y la voz individual sea la que prevalezca, y no la voz corporativa”, señaló.

La participación en las primarias demócratas de Illinois fue alta, con más de 1,1 millones de votos escrutados en las disputas para el Senado hasta la noche del martes.

Pero no igualará lo ocurrido en 2018, la última vez que el estado tuvo unas primarias demócratas competitivas a nivel estatal en un año de elecciones de mitad de mandato. En aquella ocasión, Pritzker derrotó a Biss, entonces senador estatal, y a Chris Kennedy, miembro de la famosa familia demócrata.

Cuando se termine el recuento, es probable que se hayan emitido casi tantos votos este año como en 2002, cuando Rod Blagojevich ganó unas reñidas primarias demócratas camino a su primer mandato como gobernador.

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Con información de Ethan Cohen, Steve Contorno y David Wright, de CNN.