Premios Oscar 2026: la lista completa de ganadores

Por CNN en Español

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realiza este domingo la edición 98 de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

La película “Sinners”, de Ryan Coogler, arribó a la gala con un récord de 16 nominaciones, seguida de “One Battle After Another”, con 13 menciones.

Conan O’Brien regresó como presentador de la ceremonia. Este año tiene como novedad la entrega de una nueva categoría: mejor reparto, que fue para “One Battle After Another”.

En la categoría de actuación de reparto, las estatuillas fueron para Amy Madigan como mejor actriz secundaria en “Weapons” y Sean Penn como mejor actor secundairio en “One Battle After Another”.

A continuación, la lista de ganadores de los premios Oscar 2026, que se actualizará en tiempo real durante la ceremonia. Cada ganador será indicado en negrita*.

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

Chloé Zhao, “Hamnet”

Josh Safdie, “Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners”

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Wagner Moura, “The Secret Agent”

Wunmi Mosaku, “Sinners”

Elle Fanning, “Sentimental Value”

Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”

Amy Madigan, “Weapons” – GANADORA*

Benicio del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Sean Penn, “One Battle After Another” – GANADOR*

Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”

Delroy Lindo, “Sinners”

Will Tracy, “Bugonia”

Guillermo del Toro, “Frankenstein”

Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” – GANADOR*

Clint Bentley y Greg Kwedar, “Trains Dreams”

Robert Kaplow, “Blue Moon”

Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”

Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”

Eskil Vogt y Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners”

“Arco”

“Elio”

“KPop Demon Hunters” – GANADORA*

“Little Amélie or the Character of Rain”

“Zootopia 2”

“Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”. (Letra y música: Diane Warren)

“Golden” de “KPop Demon Hunters”. (Letra y música: JAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park)

“I Lied to You” de “Sinners”. (Letra y música: Raphael Saadiq y Ludwig Goransson)

“Sweet Dreams of Joy” de “Viva Verdi”. (Letra y música: Nicholas Pike)

“Train Dreams” de “Train Dreams”. (Música: Nick Cave y Bryce Dessner; Letra: Nick Cave)

Stephen Mirrione, “F1”

Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”

Andy Jurgensen, “One Battle After Another”

Olivier Bugge Coutté, “Sentimental Value”

Michael P. Shawver, “Sinners”

Dan Laustsen, “Frankenstein”

Darius Khondji, “Marty Supreme”

Michael Bauman, “One Battle After Another”

Autumn Durald Arkapaw, “Sinners”

Adolpho Veloso, “Train Dreams”

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, “Frankenstein” – GANADORES*

Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, “Kokuho”

Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, “Sinners”

Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, “The Smashing Machine”

Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, “The Ugly Stepsister”

Deborah L. Scott, “Avatar: Fire and Ash”

Kate Hawley, “Frankenstein” – GANADORA*

Malgosia Turzanska, “Hamnet”

Miyako Bellizzi, “Marty Supreme”

Ruth E. Carter, “Sinners”

Nina Gold, “Hamnet”

Jennifer Venditti, “Marty Supreme”

Cassandra Kulukundis, “One Battle After Another” – GANADORA*

Gabriel Domingues, “The Secret Agent”

Francine Maisler, “Sinners”

Jerskin Fendrix, “Bugonia”

Alexandre Desplat, “Frankenstein”

Max Richter, “Hamnet”

Jonny Greenwood, “One Battle After Another”

Ludwig Goransson, “Sinners”

Tamara Deverell y Shane Vieau, “Frankenstein”

Fiona Crombie y Alice Felton, “Hamnet”

Jack Fisk y Adam Willis, “Marty Supreme”

Florencia Martin y Anthony Carlino, “One Battle After Another”

Hannah Beachler y Monique Champagne, “Sinners”

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, “F1”

Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern, “Frankenstein”

José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, “One Battle After Another”

Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, “Sinners”

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, “Avatar: Fire and Ash”

Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, “F1”

David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, “Jurassic World Rebirth”

Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, “The Lost Bus”

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, “Sinners”

“The Alabama Solution”

“Come See Me in the Good Light”

“Cutting Through Rocks”

“Mr. Nobody Against Putin”

“The Perfect Neighbor”

“All the Empty Rooms”

“Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

“Children No More: Were and Are Gone”

“The Devil Is Busy”

“Perfectly a Strangeness”

“Butterfly”

“Forevergreen”

“The Girl Who Cried Pearls” – GANADOR*

“Retirement Plan”

“The Three Sisters”

“Butcher’s Stain”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

“The Singers” – GANADOR*

“Two People Exchanging Saliva” – GANADOR*

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.