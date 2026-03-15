Delcy Rodriguez anuncia venta de fueloil por US$ 300 millones y rechaza propuesta de Petro sobre arancel cero

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de US$ 300 millones a un fondo recién creado para la “protección social”, recursos que se obtuvieron a partir de una “venta extraordinaria” de fueloil, un combustible derivado del petróleo.

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria señaló este sábado que la operación se realizó para “garantizar” un aumento en el ingreso de los trabajadores, aunque no ofreció detalles sobre el alcance de ese incremento.

“Así va a ser lo que vayamos recibiendo extraordinariamente, va a ser para nuestros trabajadores, para nuestro pueblo”, añadió Rodríguez, quien recordó que su Gobierno creó recientemente dos fondos que se nutrirán de ingresos provenientes de nuevas inversiones en los sectores de petróleo y gas.

Según explicó la mandataria, uno estará destinado a programas de protección social —incluidos salarios, salud, alimentación y vivienda— mientras que el otro financiará proyectos de servicios públicos e infraestructura.

El Gobierno de Rodríguez ha impulsado una serie de reformas destinadas a atraer inversión extranjera y abrir los sectores petrolero y minero, en medio del acercamiento entre Washington y Caracas desde la operación militar estadounidense que capturó al derrocado presidente Nicolás Maduro hace dos meses.

Durante el mismo acto, Rodríguez rechazó la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de establecer un arancel cero para el comercio bilateral.

“Hoy el presidente Petro hizo una propuesta de arancel cero. Yo le voy a responder, presidente Petro: nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado. El pueblo productor venezolano está sancionado. El pueblo agroindustrial venezolano está sancionado. No podemos ir en igualdad de condiciones y aprobar ese acuerdo”, afirmó.

CNN contactó a la Presidencia de Colombia para solicitar comentarios y espera respuesta.

La mandataria explicó que las sanciones impuestas por Estados Unidos generan condiciones desiguales para los productores venezolanos e hizo un llamado a distintos sectores del país a exigir al presidente Donald Trump el levantamiento definitivo de las sanciones contra Venezuela, que calificó de “ilícitas”.

“Llamo a todo el pueblo de Venezuela: a los trabajadores, a las mujeres, a los hombres, a los empresarios, a los estudiantes y a la juventud. Todos unidos con un solo clamor: que quiten las sanciones ilícitas a Venezuela”, agregó.

Pese a esas críticas, Rodríguez celebró la reanudación de las relaciones diplomáticas con Washington y destacó que la embajada estadounidense en Caracas izó este sábado la bandera de Estados Unidos por primera vez en siete años, tras el acuerdo entre ambos países para restablecer sus vínculos diplomáticos, rotos en 2019.

La mandataria afirmó que Venezuela espera realizar pronto un gesto similar en su representación diplomática en territorio estadounidense.

“Muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor en los Estados Unidos, en nuestra embajada”, aseguró, al tiempo que sostuvo que su país busca mantener relaciones con Washington basadas en el respeto mutuo.

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Con información de EFE