Explosión sacude una escuela judía de Ámsterdam en lo que el alcalde califica de “ataque selectivo” contra la comunidad judía

Por Laura Sharman, CNN

Una explosión sacudió durante la noche una escuela judía en Ámsterdam, en lo que el alcalde de la ciudad calificó de “ataque selectivo contra la comunidad judía”.

La explosión impactó en el muro exterior de la escuela, ubicada en Buitenveldert, considerado el barrio judío moderno de la ciudad y hogar de sinagogas, escuelas religiosas y restaurantes judíos.

La policía ha obtenido imágenes de la persona que presuntamente detonó la bomba, según informó el Ayuntamiento de Ámsterdam a CNN en un comunicado.

“Este es un acto cobarde de agresión contra la comunidad judía”, declaró la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema.

Según el comunicado, la seguridad en Ámsterdam se había reforzado tras los incidentes antisemitas ocurridos a principios de esa misma semana en Róterdam y Lieja, en la vecina Bélgica.

El incidente parece formar parte de una reciente ola de violencia antisemita en Europa en medio del conflicto en curso entre Estados Unidos e Israel con Irán.

El viernes, una explosión en la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam, la segunda ciudad más grande de los Países Bajos, provocó un incendio en la entrada de una sinagoga.

Cuatro adolescentes han sido arrestados tras el ataque incendiario ocurrido durante la noche, según informó la policía de Rotterdam en un comunicado.

La policía informó que el incendio fue provocado por un artefacto explosivo que detonó en la sinagoga. El fuego se propagó brevemente antes de extinguirse por sí solo, según la policía, que añadió que no hubo heridos.

Los cuatro sospechosos, de 17, 18 y 19 años, fueron arrestados en las inmediaciones de otra sinagoga después de que un vehículo que circulaba de forma errática llamara la atención de las autoridades.

En Bélgica, una sinagoga en la ciudad de Lieja fue sacudida el lunes por una explosión en lo que el alcalde de la ciudad describió como un ataque antisemita, según informaron los medios locales.

En Michigan, Estados Unidos, una sinagoga fue atacada con un vehículo el jueves. Aunque aún se desconoce el motivo del incidente, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, afirmó que existe una clara relación entre la guerra con Irán y el ataque, y añadió que no es casualidad que el sospechoso haya elegido como objetivo una sinagoga llamada Templo Israel.

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