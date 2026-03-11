El precio del petróleo Brent se está volviendo loco, pero ¿por qué se llama así y qué tiene que ver con la guerra en Irán?

Por Harmeet Kaur, CNN

Esta semana, mientras la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán continuaba expandiéndose por todo Medio Oriente, los operadores y analistas estaban preocupados por “Brent” como si fuera un viejo amigo descarriado: “Brent” alcanzó el precio más alto que se había visto en años el lunes. Más tarde, ese mismo día, “Brent” cayó drásticamente, volvió a subir un poco y luego volvió a caer el martes.

¡Y apenas es miércoles! Pobre “Brent”. Realmente ha tenido una racha difícil.

Para aquellos que no suelen seguir los mercados petroleros o el comercio de materias primas, “Brent”, o crudo Brent, generalmente se refiere al índice de referencia de precios de crudo más usado por compradores y vendedores en todo el mundo. Brent, que establece el precio para la mayoría del petróleo que se comercia en el mundo, se considera el estándar global; West Texas Intermediate, o WTI, es otro índice de referencia usado para el crudo estadounidense.

Pero los precios del petróleo son complicados, quizás ninguno más que el Brent. La guerra en Irán solo está agregando más confusión.

Primero, algunos hechos tangibles: el crudo Brent fue originalmente el nombre del petróleo que Shell UK extraía de su campo petrolero submarino Brent, una empresa conjunta con Esso ubicada frente a la costa noreste de las islas Shetland del Reino Unido. El campo petrolero recibió ese nombre, a su vez, por el “brent goose” bajo la convención de Shell UK de nombrar sus campos petroleros siguiendo una secuencia alfabética de aves acuáticas —Brent, descubierto en 1971, fue precedido por Auk y seguido por Cormorant.

El ganso brent, también conocido como brant goose o simplemente brant, es un ave acuática pequeña y de cuello corto que visita las costas británicas en invierno. Una teoría antigua pero no probada lexicográficamente sostiene que, siglos antes de su asociación arbitraria con los combustibles fósiles, el ave fue nombrada a partir de la palabra “brand”, como en “firebrand”, por su color ahumado. Mientras que “brant” era la variante más común en los siglos XVI y XVII y sigue siéndolo en EE.UU., los autores ingleses comenzaron a optar por “brent” hacia finales del siglo XVIII, según el Oxford English Dictionary.

A lo largo de los años, Brent, el petróleo, evolucionó hacia algo más sofisticado y abstracto que solo la producción de un yacimiento de petróleo. Cuando la producción de Shell del campo Brent comenzó a comercializarse en el mercado en los años 80, fue un punto de referencia útil para los operadores y especuladores. El origen del Brent en el mar del Norte facilitaba su transporte a Europa, África y Medio Oriente, dice Adi Imsirovic, un experimentado comerciante de petróleo y editor del volumen de 2023 “Brent Crude Oil: Genesis and Development of the World’s Most Important Oil Benchmark”.

Esa previsibilidad y visibilidad ayudaron a establecer al Brent como el principal índice de referencia petrolera del mundo, dice Imsirovic. El precio de otros grados de petróleo en el mundo se calcula tomando como punto de partida el precio del Brent.

Pero hacia 1990, con la demanda de crudo en constante aumento, el campo Brent comenzó a quedarse sin petróleo, lo que restringió la comercialización. Sin embargo, para entonces, Brent ya no era solo una fuente de materia prima para automóviles o calefacción doméstica; a su alrededor había surgido un complejo de mercados de futuros y operaciones a plazo del petróleo, que proporcionaba herramientas útiles de gestión de riesgos para la industria petrolera, dice Liz Bossley, que lleva comerciando crudo desde 1978 y actualmente es CEO de Consilience Energy Advisory Group.

Había incentivos para mantenerlo todo en funcionamiento, así que la definición de lo que podía ser comprado y vendido como Brent se amplió para incluir nuevos tipos de petróleo de diferentes campos en el mar del Norte.

La última de las cuatro plataformas del campo Brent dejó de operar en 2021. Hoy, dice Bossley, Brent ya no es un petróleo sino “una marca para un conjunto de contratos, a fecha, a plazo, futuros, swaps y opciones… es como Coca-Cola o Pepsi o algo así”. Las entidades Shell, Intercontinental Exchange y S&P Global Energy dirigen distintos elementos de lo que compone el mercado Brent, dice, aunque quién lo controla está abierto a debate.

Alguien que compre un cargamento de Brent hoy en día bien podría incluso recibir una entrega de petróleo proveniente de West Texas en lugar del mar del Norte. Hasta 2015, Estados Unidos prohibía la exportación de su propia producción de crudo. Cuando el crudo estadounidense finalmente entró en el mercado global, el petróleo de los prolíficos campos de la cuenca del Pérmico de Texas comenzó a llegar a Europa y otras regiones, mientras que los flujos de petróleo del mar del Norte que conformaban el Brent siguieron disminuyendo, dice Bossley.

En lugar de abandonar el Brent en favor de un nuevo referente norteamericano, la industria incorporó en 2023 la variedad estadounidense recién disponible, WTI Midland, en el complejo Brent.

“En este momento, si compras un contrato de Brent, en más del 50 % de los casos lo que vas a recibir es WTI Midland”, dice Bossley. “Entonces, ¿es Brent un mercado del Reino Unido? ¿Un mercado noruego? No, lo más probable es que sea un mercado estadounidense porque la mayoría de lo que se entrega es WTI Midland”.

Ahora que una variedad de petróleo estadounidense forma parte del Brent, su calidad se ha vuelto altamente variable, lo que obliga a los operadores a hacer ajustes en el precio, dice Bossley. El enredo transatlántico también significa que el estatus de Brent como referente relativamente neutral está cambiando. “La gente que tiene una visión política, que tiene un interés particular, ahora ve a Brent como algo ligeramente diferente de lo que era antes”, comenta. “Ahora potencialmente está bajo el control del Sr. Trump”.

Pero es otro conjunto de decisiones del presidente Donald Trump lo que actualmente tiene a Brent oscilando bruscamente. En respuesta a su decisión de iniciar hostilidades contra Irán, Irán ha amenazado con atacar cualquier petrolero que pase por el estrecho de Ormuz, una ruta fundamental por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial, y Natasha Bertrand de CNN informó el martes que Irán había comenzado a colocar minas en el estrecho. Debido a que los barcos no pueden atravesar la vía marítima, los tanques de almacenamiento que alimentan a dichos barcos están saturados, y los productores de petróleo del golfo Pérsico han reducido drásticamente la producción. La caída en el suministro y el temor a posibles restricciones están impulsando los precios de la gasolina, los pasajes aéreos y, detrás de todo, está el Brent.

Bossley está acostumbrada a la volatilidad: ha trabajado en la industria durante la revolución Iraní, la guerra Irán-Iraq y la invasión estadounidense de Iraq en 2003. Pero, aunque Irán ha amenazado frecuentemente con cerrar el estrecho de Ormuz, esta es la primera vez en la historia moderna que lo ha hecho efectivamente: “Aunque el golfo Pérsico no es tan grande como solía ser en términos del suministro internacional de petróleo, sigue siendo bastante grande”, afirma. “Y si pierdes alrededor del 20 % de tu suministro, el precio se va a disparar”.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en Gas Buddy, lo expresó así: “es como una subasta de eBay. Hay una cantidad finita de petróleo; el mejor postor gana. Y son los países con mayor riesgo por el estrecho de Ormuz los que están más desesperados por pujar al alza por el precio del petróleo porque lo necesitan, lo que obliga a todos los demás a pagar más también”.

Otras cuestiones técnicas también están afectando al Brent, dice Bossley. Mientras la administración Trump intenta aliviar el repunte de los precios del petróleo, hay especulación sobre si Estados Unidos podría recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), la mayor reserva de crudo de emergencia del mundo (hasta ahora, los funcionarios han dicho que la Casa Blanca no está considerando esto).

Bossley dice que es probable que el petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo no sea de la misma calidad que el WTI Midland y no forme parte del mercado Brent, pero podría ser enviado a las mismas terminales y mezclado con el petróleo aprobado por Brent. Si eso sucede, afirma, se podría perder una enorme cantidad de Brent.

“Si se libera la SPR, ¿de dónde se libera? Y si se libera, dado que su calidad es tan diferente de la del exportador del West Texas Intermediate de la cuenca del Pérmico en Midland, ¿significa eso que el WTI ya no puede formar parte del Brent?” dice. “El mercado está en una confusión considerable”.

