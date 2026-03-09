¿Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán?

Por CNN

La Asamblea de Expertos de Irán nombró a Mojtaba Jamenei, segundo hijo del fallecido líder supremo Alí Jamenei, como nuevo líder de Irán tras la muerte de su padre en ataques aéreos estadounidenses e israelíes. Con la decisión, que muchos iraníes esperaban que nunca ocurriera, la República Islámica adopta de facto una dinámica dinástica, algo que en teoría había acabado la Revolución iraní de 1979 tras derrocar al sha.

Nacido en 1969, Mojtaba Jamenei recibió formación religiosa como sus otros hermanos, aunque nunca alcanzó el rango de muytahid, el nivel de jurisprudencia islámica que muchos leales al régimen consideran esencial para el rol de líder supremo. Está casado con Zahra, hija del expresidente del parlamento y confidente de Jamenei, Gholam Haddad Adel.

Durante años, Mojtaba mantuvo un perfil bajo, aunque desde la sombra era una figura central en la vasta cúpula del sistema de su padre. Cultivó estrechos vínculos con el CGRI y las redes económicas que sustentan el sistema.

Existen tan pocas imágenes suyas de dominio público que los medios estatales han recurrido a llenar los vacíos con videos generados por IA del nuevo líder desde su nombramiento.

Para los observadores iraníes, su influencia tras bambalinas era inconfundible, incluso sin ocupar un alto cargo formal. En los últimos años, mientras trabajaba en la oficina de su padre, se le veía cada vez más como un posible sucesor y, en 2021, imágenes en redes sociales mostraban a simpatizantes distribuyendo carteles en las calles de Teherán que lo promocionaban abiertamente como el próximo líder.

Muchos creen que jugó un papel crucial en la promoción de la elección del extremista Mahmud Ahmadineyad en las elecciones presidenciales de 2005. Era conocido por haber movilizado las redes del CGRI para impulsar la candidatura del entonces alcalde de Teherán, Ahmadineyad, quien se enfrentaba al más conocido Akbar Hashemi Rafsanjani, rival de Jamenei.

En 2009, cuando millones de iraníes salieron a las calles para protestar por la reelección de Ahmadineyad en lo que consideraron unas elecciones amañadas, quedó claro que Mojtaba no era solo el hijo del líder, sino un agente político por derecho propio. El levantamiento fue brutalmente reprimido, marcando el principio del fin de cualquier verdadero movimiento reformista nacional. Los acontecimientos de ese año demostraron su ascenso, con manifestantes en las calles coreando “Mojtaba bemiri Rahbari ro Nabini” (Mojtaba, que mueras para que no asumas el liderazgo).

Fue sancionado por Estados Unidos en 2019 después de que el Departamento del Tesoro lo acusara de colaborar estrechamente con el comandante de la poderosa Guardia Revolucionaria para promover lo que describió como las “ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos internos opresivos” de su padre.

El ataque estadounidense-israelí que mató a su padre también se llevó a varios familiares. La hija, el nieto, la nuera y el yerno del ayatolá Alí Jamenei murieron en el ataque, según los medios estatales. Días después, la esposa del difunto líder supremo, madre de Mojtaba, también falleció a causa de las heridas, según los medios estatales.

El nombramiento de Mojtaba Jamenei fue interpretado como un desafío a Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump calificara la posibilidad como “inaceptable”. En paralelo, los medios estatales difundieron rápidamente un documental que presenta a Mojtaba como el legítimo heredero de la revolución, resaltando su origen humilde, su formación religiosa y su participación en la guerra entre Irán e Iraq. A esto se sumó una serie de juramentos públicos de lealtad del presidente, el parlamento y la Guardia Revolucionaria, una demostración coreografiada para proyectar estabilidad y continuidad del sistema.

Las esperanzas de un futuro más democrático para Irán podrían verse ahora frustradas, ya que el ascenso de Mojtaba envía un mensaje inequívoco sobre hacia dónde pretenden llevar al régimen los gobernantes de línea dura de Irán. Sugiere que la Guardia Revolucionaria y sus facciones aliadas han emergido de la primera fase de la guerra actual con mayor determinación a redoblar sus esfuerzos para continuar el legado y las políticas de Alí Jamenei.

Mojtaba no tiene antecedentes administrativos y nunca ha dirigido una organización o entidad importante. Ha hecho pocas declaraciones públicas sobre los innumerables desafíos sociales, económicos, culturales y políticos que ya enfrenta el país, incluso antes de la devastación de la guerra total. Y su visión del mundo se forjó a la sombra de su padre.

Al seleccionarlo, los gobernantes de Irán estarían señalando la “continuación del régimen”, declaró a CNN Maha Yahya, directora del Centro Carnegie para Oriente Medio, con sede en Beirut, antes de la confirmación de Mojtaba. El nombramiento también podría interpretarse como un mensaje del régimen, afirmó, de que la presión militar de Estados Unidos e Israel “no nos hará cambiar de postura”.

Su nombramiento envía un mensaje de continuidad en el país y de desafío en el exterior, declaró a CNN Ali Alfoneh, investigador principal del Instituto de los Estados Árabes del Golfo, advirtiendo que el nuevo líder podría tener dificultades para superar los antiguos problemas de legitimidad en el país.

“¿Va a resolver esto la escasez de electricidad o la de agua? ¿El desempleo y todos los demás problemas que enfrenta el régimen? No”, afirmó Alfoneh.

Gary Grappo, exembajador de Estados Unidos en Omán, afirmó que la experiencia de Mojtaba proviene de haber dirigido la oficina de su padre.

“Es poderoso porque dirigió la oficina de su padre… Se podría considerar como un jefe de gabinete con su control sobre inteligencia, política económica, política de seguridad y, por supuesto, todos los asuntos políticos, así como los religiosos”, afirmó.

Mojtaba sucedió a su padre en una noche de profunda resonancia simbólica para los musulmanes chiítas. Los clérigos eligieron el primero de Laylat al-Qadr, una de las noches más sagradas del Ramadán, para anunciar su nombramiento. También es el día en que se conmemora el asesinato del imán Ali ibn Abi Talib, a quien los musulmanes chiítas consideran el sucesor divinamente designado del profeta Mahoma.

“La gracia de Dios se manifestó”, corearon los partidarios del régimen en el metro de Teherán la mañana siguiente al nombramiento de Mojtaba. “Jamenei rejuveneció”.

