Cinco jugadoras de la selección de fútbol de Irán huyeron de su equipo en Australia y están bajo resguardo de la policía

Por Hilary Whiteman, Christina Macfarlane y Ben Church, CNN

En medio de temores por su seguridad, cinco integrantes de la selección femenina de fútbol iraní abandonaron el hotel del equipo en Australia y se encuentran a salvo bajo custodia policial, según informó una fuente a CNN Sports.

Las jugadoras, que disputan la Copa Asiática Femenina en Australia, son el centro de crecientes peticiones para que se bloquee su salida del país por temor a que las persigan en su país natal, que se encuentra en guerra con Estados Unidos e Israel bajo el mando de un nuevo líder supremo de línea dura.

Antes de su primer partido el lunes pasado, las jugadoras guardaron silencio durante el himno nacional iraní, un gesto que no explicaron, pero que fue interpretado por algunos actores de línea dura dentro de Irán como una señal de traición.

Fuentes informaron a CNN Sports que se vieron obligadas a cantar el himno nacional antes de su segundo partido el jueves, y el domingo, antes de su derrota 2-0 frente a Filipinas, volvieron a cantar el himno e hicieron el saludo militar.

Tras la derrota en su último partido del torneo el domingo, la afición se agolpó alrededor del autobús del equipo, gritando a la policía “¡Salven a nuestras chicas!” mientras este se alejaba.

Hadi Karimi, defensor de derechos humanos y miembro de la comunidad iraní local, afirmó que la afición que se encontraba fuera del autobús podía ver claramente al menos a tres jugadoras en el interior haciendo la señal internacional de ayuda.

Sin embargo, una fuente cercana al equipo expresó su escepticismo a CNN sobre si las integrantes del equipo sabrían qué representaba la señal.

La difícil situación de las mujeres llegó a oídos de Reza Pahlavi, hijo del derrocado shah de Irán, quien también se unió a los llamamientos al gobierno australiano para que garantice su seguridad, advirtiendo en una publicación en X que se enfrentarán a “graves consecuencias” si regresan a Irán.

“Como resultado de su valiente acto de desobediencia civil al negarse a cantar el himno nacional del régimen actual, se enfrentan a graves consecuencias si regresan a Irán”, publicó Pahlavi en X. “Exijo al gobierno australiano que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo que necesiten”.

Una fuente cercana al equipo declaró a CNN que algunos de los asistentes al partido del domingo estaban allí por motivos políticos para presionar a favor de Pahlavi como posible futuro líder de Irán.

La selección femenina iraní ha estado disputando la Copa Asiática Femenina en Australia durante una semana convulsa para su país, a medida que el conflicto con Estados Unidos e Israel se intensifica y se extiende a países vecinos.

La guerra ha interrumpido los viajes internacionales, y si bien volar a Medio Oriente es difícil en estos momentos debido al cierre del espacio aéreo y al riesgo de ataques aéreos, los aficionados temen que las mujeres sean trasladadas a un tercer país, quizás China, Rusia o Malasia, antes de continuar su viaje a la región.

Craig Foster, exdefensor australiano de derechos humanos, afirmó que “una amplia gama de organizaciones” había intentado hablar con las mujeres durante su estancia en Australia, pero se les había negado la oportunidad.

“Ningún grupo de atletas debería ser tomado como rehén por su propia federación miembro ni se le debería negar el acceso a redes de apoyo externas”, declaró. Añadió que, dado que las jugadoras habían sido eliminadas de la competición, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) era responsable de su bienestar.

“Lo primero que la comunidad futbolística australiana les pide es que permitan el acceso de las jugadoras a redes de apoyo seguras y culturalmente apropiadas, para que puedan expresar de forma privada y confidencial si se sienten inseguras y qué les gustaría que sucediera”, declaró.

CNN se ha puesto en contacto con la AFC, la FIFA y la Federación Iraní de Fútbol para obtener comentarios.

Beau Busch, presidente de FIFPRO Asia/Oceanía, que representa a las futbolistas de la región, declaró a la ABC que no habían podido contactar con miembros de la selección iraní.

Si bien esto era “increíblemente preocupante”, afirmó que el grupo había anticipado problemas tras la represión del régimen iraní contra los manifestantes a principios de este año. “Nuestra responsabilidad ahora mismo es hacer todo lo posible para garantizar su seguridad”, declaró.

La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, declinó hacer comentarios el domingo cuando se le preguntó si había habido algún contacto entre las autoridades australianas y las jugadoras iraníes. Wong dijo que no quería “entrar en comentarios sobre la selección femenina iraní”.

“Nos solidarizamos con los hombres y mujeres de Irán, y en particular con las mujeres y niñas iraníes”, declaró a la cadena nacional ABC. “Obviamente sabemos que este es un régimen que ha reprimido brutalmente a su pueblo”.

En una conferencia de prensa posterior al partido del domingo, la entrenadora iraní Marziyeh Jafari afirmó que el equipo estaba deseando regresar a casa. “Personalmente, me gustaría regresar a mi país lo antes posible y estar con mis compatriotas y mi familia”, declaró.

Karimi, quien también es vicepresidenta de la Sociedad Iraní de Queensland, explicó que los aficionados se congregaron frente al hotel de las jugadoras y, al no poder contactar con ellas debido a las estrictas medidas de seguridad, buscaron ayuda de la policía australiana local.

El lunes regresaron allí, para vigilar si el autobús con las jugadoras a bordo salía rumbo al aeropuerto. “Queremos que los separen del CGRI”, dijo, refiriéndose al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Sepárenlas de los miembros del régimen islámico y entrevístenlas”, añadió.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Patrick Sung de CNN contribuyó con este informe.