Lanzan explosivo casero cerca de la casa del alcalde de Nueva York

Por Emma Tucker, Gloria Pazmino y Chris Boyette

Una jornada de intensas protestas frente a la residencia del alcalde de Nueva York derivó en caos el sábado, luego de que un manifestante arrojara un explosivo improvisado en pleno paso peatonal.

El dispositivo era capaz de causar “lesiones graves o la muerte”, dijo la Policía de Nueva York (NYPD) el domingo, y varias fuentes policiales dijeron a CNN que dos hombres arrestados en relación con el dispositivo admitieron haberse inspirado en ISIS. El Grupo de Trabajo Conjunto Antiterrorista del FBI de Nueva York trabaja con el NYPD en la investigación, dijo la agencia.

El incidente ocurrió durante el mes sagrado islámico del Ramadán afuera del hogar del primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa Rama Duwaji.

Una protesta anti-Islam organizada por el influencer de derecha e indultado por los disturbios del 6 de enero Jake Lang reunió a unas 20 personas, mientras que una contraprotesta llamada “Saca a los nazis de Nueva York” alcanzó alrededor de 125 participantes, según la comisionada Jessica S. Tisch.

“El Escuadrón Antibombas del NYPD realizó un análisis preliminar de un dispositivo que fue detonado y desplegado en una protesta ayer y ha determinado que no es un dispositivo falso ni una bomba de humo”, dijo Tisch en una publicación en X. “De hecho, es un artefacto explosivo improvisado que podría haber causado lesiones graves o la muerte”.

El análisis de un segundo dispositivo recuperado en la escena continúa. No se reportaron heridos.

Ambos dispositivos fueron construidos con lo que se sospecha es material explosivo casero y fragmentación en forma de tuercas, pernos y tornillos, dijeron las fuentes.

Las autoridades investigan si el explosivo era una mezcla casera conocida como TATP, que puede ser muy volátil e inestable, dijeron las fuentes. Se realizarán más pruebas de laboratorio para determinar la composición exacta del explosivo sospechoso cuando establezcan un procedimiento seguro para analizarlo.

Los dos grupos fueron separados en áreas designadas por agentes del NYPD, pero las tensiones aumentaron poco antes del mediodía. Alrededor de las 12:15 p.m., un manifestante asociado con el grupo de Lang usó gas pimienta contra los contramanifestantes, dijo Tisch.

Unos 20 minutos después, un contramanifestante de 18 años “encendió y arrojó un dispositivo encendido hacia el área de protesta”, que cayó en un paso de peatones, dijo Tisch.

“Testigos reportaron ver llamas y humo mientras viajaba por el aire antes de golpear una barrera y apagarse a pocos metros de los agentes de policía”, añadió.

Un video capturado por la aplicación Citizen muestra el momento en que el dispositivo fue arrojado, con manifestantes y agentes de policía huyendo del lugar donde cayó. Desde otro ángulo, se ve a un hombre saltando sobre alguien que hablaba por un megáfono y lanzando el dispositivo encendido.

Luego, el hombre corrió hacia el sur para recuperar un segundo dispositivo de un joven de 19 años antes de encenderlo y empezar a correr, dijo Tisch. Dejó caer el segundo dispositivo en una calle y los agentes aseguraron el área, llevando a ambos hombres bajo custodia.

El video muestra humo en el aire y más personas corriendo del segundo dispositivo mientras la policía detiene a un hombre en el suelo.

El escuadrón antibombas del NYPD examinó ambos dispositivos, determinando preliminarmente que eran un poco más pequeños que un balón de fútbol y parecían ser un frasco envuelto en cinta negra que contenía pernos, tornillos y una mecha de hobby, dijo Tisch.

En total, seis personas fueron arrestadas: los dos responsables de los dispositivos, la persona que usó gas pimienta y otros tres por conducta desordenada y obstrucción del tráfico, dijo Tisch.

Mamdani dijo el domingo que la protesta organizada por Lang estaba “arraigada en la intolerancia y el racismo”, y agregó: “Ese odio no tiene lugar en la ciudad de Nueva York”. Pero dijo que lo que siguió fue “aún más perturbador”.

“La violencia en una protesta nunca es aceptable. El intento de usar un artefacto explosivo y herir a otros no solo es criminal, sino que es reprobable y la antítesis de lo que somos”, dijo el alcalde.

El alcalde y su esposa están a salvo, y Mamdani ha estado en contacto con Tisch, según el secretario de prensa Joe Calvello.

El alcalde agradeció a los hombres y mujeres del NYPD por su valentía y rápida acción.

Los agentes establecieron un perímetro de seguridad y comenzaron barridos con perros y registros manuales de las manzanas circundantes para buscar peligros adicionales, una labor que aún continúa, dijo Tisch.

Aseguró que no hay indicios de que el incidente esté relacionado con el conflicto en curso en Irán, pero enfatizó que la investigación sigue activa “dado el entorno de amenaza elevado”.

Tisch elogió a los agentes por correr hacia el hombre que llevaba el artefacto encendido, “poniendo la seguridad de los demás y su juramento de proteger y servir por encima de su propia seguridad personal”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que había sido informada y que estaba “agradecida de que no se hayan reportado heridos”.

“Nueva York respeta el derecho a la protesta pacífica, pero no toleramos el odio ni la violencia”, dijo Hochul.

