Las 5 cosas que debes saber este 3 de marzo

La guerra en Medio Oriente expone los límites del poder del Kremlin. Primarias en EE.UU. ¿Qué hay detrás de los cambios en el gabinete de Delcy Rodríguez? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran los primeros ataques contra Irán, el conflicto se agrava hora tras hora, involucrando a otros países de la región, generando temores respecto a la economía global y dejando a miles de viajeros varados. Además, los ataques de represalia lanzados desde Irán quebraron cualquier sensación de seguridad que sus vecinos del Golfo hubieran disfrutado y dejaron varios muertos, incluidos seis militares de Estados Unidos.

Con el Kremlin sumido en una larga y agotadora guerra en Ucrania y cada vez más maniatado económica y militarmente, el papel de Moscú en el creciente conflicto de Medio Oriente podría limitarse a la retórica. Análisis.

Las elecciones de 2026 en Estados Unidos comienzan este martes, día en que los votantes acudirán a las urnas para las primeras primarias estatales en Arkansas, Carolina del Norte y Texas. La gran apuesta es la carrera al Senado de Estados Unidos en Texas, pero hay mucho más que los analistas políticos deben tener en cuenta.

Tras renunciar como fiscal general de Venezuela, cargo que ocupó casi 10 años, Tarek William Saab fue nombrado de inmediato defensor del pueblo encargado. Analistas consultados por CNN señalan que, aunque el puesto tiene menor visibilidad, le otorga inmunidad temporal a quien, al menos por un tiempo, fuera uno de los hombres más cercanos al derrocado presidente Nicolás Maduro.

Más de una docena de incidentes que involucran a agentes federales de inmigración en Minneapolis, incluido el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, están siendo investigados para determinar si se violaron leyes durante la Operación Metro Surge, anunció el lunes la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin.

¿El Gobierno de qué país anunció que aumentará el número de sus ojivas nucleares?

A. Estados Unidos.

B. India.

C. Francia.

D. Venezuela.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, afirma el estilista Law Roach

Los actores Zendaya y Tom Holland se casaron en una ceremonia secreta, según el estilista de Zendaya, Law Roach. El domingo, en la alfombra roja de los premios Actores 2026 en Los Ángeles, Roach declaró a Access Hollywood que “la boda ya se celebró”.

¿Qué pasará con HBO Max cuando Paramount compre Warner Bros. Discovery?

Durante la primera llamada con inversionistas de Paramount desde que la empresa triunfara en la disputa por adquirir Warner Bros. Discovery, el director ejecutivo David Ellison dijo que, tras la fusión, Paramount+ y HBO Max se unirán para formar una sola plataforma de streaming.

El rostro de Jim Carrey está en el centro de un extraño debate

Fotos y videos donde se ve al actor Jim Carrey luciendo notablemente más relleno y terso en el rostro inundaron Internet durante el fin de semana. Algunos comentaristas dijeron que Carrey está “irreconocible” y otros hicieron acusaciones infundadas de que no se trataba de Carrey, sino de un doble.

10 millones

España ya tiene 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: el 20% de la población.

“Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La gran ola llegará pronto”

—Lo dijo el presidente Donald Trump a CNN en una entrevista telefónica de nueve minutos. Afirmó que las fuerzas estadounidenses están “destrozando” a Irán y que la “gran ola” de ataques está por llegar.

La ciudad de Vancouver vivirá su primer Mundial y este es el impresionante estadio sede

El BC Stadium de Vancouver, uno de los recintos deportivos más imponentes del continente, se prepara para recibir siete partidos de la Copa del Mundo, incluyendo dos de fase eliminatoria. Conoce su historia en el video.

Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el país aumentará el número de ojivas nucleares desde el nivel actual de menos de 300. Será la primera vez que Francia aumente su arsenal nuclear desde 1992.

