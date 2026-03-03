“Es lo que hay”: pasajeros en España con conexiones a Medio Oriente se resignan ante la suspensión de vuelos

Por Pau Mosquera, CNN en Español

Pasajeros en España se han visto afectados por la suspensión de conexiones con Medio Oriente debido al actual conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán desde el sábado y que ha provocado un cierre de los espacios aéreos en esa región.

CNN visitó el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Madrid y en el ala derecha de la planta de salidas de la Terminal 4 vio a numerosos pasajeros acompañados de carritos y maletas esperando detalles de si lograrán facturar sus maletas.

Raquel, una joven de Almería que habla en nombre de un grupo de cuatro amigoas, le dijo a CNN que vienen de intentar hablar con alguien de Etihad, la compañía de Emiratos Árabes Unidos que las debía llevar a su destino, para tener algo de información. Según contó, este martes por la mañana debían volar hacia Bangkok con escala en Abu Dhabi. Pero el vuelo fue suspendido y no saben bien qué hacer, dado que las opciones son solicitar el reembolso o cambiar las fechas.

En su página web, Eithad señala que ha suspendido sus operaciones hasta el jueves por la tarde, a la espera de poder hacer un nuevo anuncio según evolucione la situación en la región.

Raquel y sus amigas ya tienen los alojamientos y billetes comprados para alojarse y moverse dentro de Tailandia, y con algunas gestiones ya hechas, asumen que no podrán recuperar esa inversión.

Con una fuerte sensación de impotencia, Raquel contó que habían pedido dos semanas de vacaciones a sus respectivas empresas para hacer este viaje de amigas.

A unos pasos de distancia, más resignado e incluso de mejor humor, se encontraba Mauricio Gamboa. Hace poco que llegó a Madrid directo de su Costa Rica natal con la intención inicial de seguir su viaje hasta Guangzhou, en China, que es su destino para las próximas dos semanas. Pero su plan se ha visto truncado al tener una escala intermedia en Qatar.

“Tuve que cambiar el vuelo al domingo con otra línea aérea, comprar otro ticket”, dijo a CNN. Un cambio que le ha supuesto un desembolso adicional de US$ 2.300, detalla, frente a los US$ 700 del billete inicial.

“La ventaja es que aquí (en España) no estoy solo, dado que tengo amigos en Ávila”, agregó. Y con esto se da por satisfecho. “Es lo que hay”, contó. Por lo menos tiene donde dormir hasta seguir el viaje a finales de semana.

A escasos dos asientos de distancia, el colombiano Óscar Alchati nos cuenta que debía viajar con Qatar Airways a China por trabajo. Pero como el vuelo hacia escala en Doha no podrá hacerlo. “Me dieron un papel (con información) y me dijeron que está cerrado (el espacio aéreo de) el Medio Oriente”, compartió.

Las opciones son las mismas: reembolso o cambio de fecha de los billetes. Al menos para aquellas reservas con vuelos que despeguen hasta el próximo 10 de marzo, según detalla la aerolínea en su web. “Pediré el reembolso”, confesó. “Es lo mejor”, añade resignado, “aunque lo complique bastante”.

Su situación es la de tantos otros pasajeros que, en cuenta gotas, aparecen y desaparecen de la terminal. Y es que según detalló el gestor aeroportuario AENA a CNN, el aeropuerto tenía programado para este martes 23 operaciones entre la capital española y países de la región afectada. La gran mayoría canceladas.

Además de las empresas con base en Medio Oriente, aerolíneas españolas también han decidido modificar su operativa. En el caso de Air Europa, con seis conexiones diarias a Tel Aviv, en Israel, han ofrecido a los pasajeros que vuelen a ese destino hasta el próximo 15 de marzo la posibilidad de cambiar la fecha, solicitar el reembolso o pedir un vale por el valor del importe del billete.

Medidas parecidas a las de Iberia, que ofrece el rembolso o la emisión de un bono para los vuelos directos a Doha —si la reserva es hasta el 15 de marzo— y Tel Aviv, si es un vuelo con partida prevista hasta el 10 de marzo.

