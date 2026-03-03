Claude, el asistente de IA de Anthropic, se convirtió en la app más descargada de iPhone tras su disputa con el Pentágono

Por Hadas Gold, CNN

La empresa de inteligencia artificial Anthropic probablemente no figuraba en el vocabulario del público general hace apenas un mes. Ahora sí.

La compañía ha sido conocida durante años en círculos tecnológicos por su asistente de IA Claude y sus herramientas de programación. Pero una vertiginosa secuencia de acontecimientos en febrero colocó a la empresa bajo los reflectores como nunca antes. Prueba de ello: la aplicación Claude de Anthropic desbancó a ChatGPT de OpenAI y ocupó el primer lugar en la App Store de Apple para iPhone durante el fin de semana.

La mayor visibilidad llega mientras la empresa mantiene una disputa pública de alto perfil con el Pentágono por sus medidas de seguridad. Incluso en las semanas previas, actualizaciones de su herramienta Claude habían generado inquietudes sobre el impacto de la IA en la industria del software, provocando movimientos en Wall Street. Y a inicios de febrero, Anthropic lanzó su crítica más directa y pública contra su principal rival, OpenAI, durante el Super Bowl, uno de los eventos más vistos en televisión.

Se perfila como un momento decisivo para la compañía, aunque su asistente Claude aún tiene camino por recorrer para igualar la popularidad de ChatGPT.

A comienzos de febrero, Claude ocupaba alrededor del puesto 42 en la lista de aplicaciones gratuitas más populares para iPhone en la App Store de Apple. Para el sábado ya había escalado al primer lugar, un día después de que el Pentágono calificara a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro” y el presidente Donald Trump ordenara al Gobierno federal dejar de usar los productos de la empresa. Actualmente, ChatGPT es la aplicación gratuita más descargada en Google Play para dispositivos Android, aunque Claude no está muy atrás y ocupa el cuarto lugar.

Algunas personas también mostraron apoyo a Claude en el mundo real: mensajes como “Gracias” aparecieron escritos en las aceras frente a las oficinas de Anthropic en San Francisco en días recientes, según imágenes que empleados publicaron en redes sociales.

Otras personas enviaron un mensaje distinto a OpenAI, que anunció un acuerdo con el Pentágono el viernes por la noche. Frases como “haz lo correcto” y “defiende las libertades civiles” fueron escritas en la acera frente a sus oficinas, según el medio local Mission Local.

Las búsquedas en Google de “Anthropic” alcanzaron su nivel más alto desde la fundación de la empresa, según las tendencias de búsqueda.

A medida que su enfrentamiento con el Pentágono se intensificó la semana pasada, la empresa registró “un récord histórico de registros en Claude”, dijo un portavoz de Anthropic a CNN este lunes.

La compañía busca capitalizar ese impulso con una nueva función presentada el viernes que facilita importar el historial de otros chatbots de IA a Claude. Además, este lunes agregó la capacidad de que Claude recuerde el contexto entre conversaciones en su versión gratuita, en lugar de limitar esa función a usuarios de pago.

Incluso la estrella del pop Katy Perry parece haberse convertido en usuaria de Claude.

La demanda fue tan alta que Claude dejó de funcionar brevemente este lunes por la mañana para muchos usuarios, algo que Anthropic atribuyó a una “demanda sin precedentes de Claude durante la última semana”. El sistema volvió a estar en línea pocas horas después.

Claude, de Anthropic, ha sido durante algún tiempo una de las favoritas en Silicon Valley, en particular entre ingenieros de software que utilizan sus herramientas de programación. Sin embargo, ha tenido dificultades para alcanzar la popularidad masiva de ChatGPT, que recientemente superó los 900 millones de usuarios semanales. Y, según algunas estimaciones, Claude aún tiene un largo camino por recorrer.

La empresa de análisis web Similarweb indica que el sitio de ChatGPT registra regularmente más de 30 millones de visitantes semanales, frente a los 3 millones de Claude, incluso durante esta última semana. Otra firma de análisis, Statcounter, encontró en junio que el 79,8 % de las referencias web desde chatbots provenían de ChatGPT, mientras que solo el 0,5 % provenían de Claude.

Existe una brecha similar en el uso de aplicaciones: el uso diario de ChatGPT suele superar los 20 millones, mientras que el de Claude es inferior a los 2 millones, según Similarweb. No obstante, las descargas diarias de la app de Claude se duplicaron la semana pasada en comparación con la anterior, lo que podría traducirse en un aumento del uso diario.

ChatGPT fue un éxito inesperado cuando se lanzó a finales de 2022 y se le atribuye en gran medida la popularización del uso de chatbots de IA. Pero la atención reciente hacia Claude y la rápida evolución de sus herramientas empresariales podrían marcar un punto de inflexión para la compañía fundada por exempleados de OpenAI.

El lunes por la noche, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, pareció reconocer parte de la reacción negativa hacia su empresa, al anunciar más ajustes en su contrato con el Pentágono que, según dijo, ayudan a proteger las salvaguardas en torno al posible uso de su sistema de IA en la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses.

“Una cosa que creo que hice mal: no deberíamos haber apresurado esto el viernes. Los temas son muy complejos y requieren una comunicación clara”, escribió Altman en X. “Realmente intentábamos reducir la tensión y evitar un resultado mucho peor, pero creo que pareció oportunista y descuidado”.

