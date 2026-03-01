¿Qué puede pasar con Irán si decide no ir al Mundial 2026?

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

El estallido del nuevo conflicto armado en el Medio Oriente, con los bombardeos en Irán por parte de Estados Unidos e Israel, podría tener consecuencias también en lo deportivo.

La Federación Iraní de Fútbol, por intermedio de su presidente, Mehdi Taj, aseguró que “no sabe aún” si su seleccionado se presentará en Estados Unidos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que compartirá el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelandia.

Es una decisión que Irán tendrá que pensar con celeridad, puesto que el cuaderno de reglas de la FIFA señala multas económicas y sanciones, que se agravan dependiendo de cuan cerca se esté del torneo a la hora de tomar la decisión.

El Artículo 6 del cuaderno de reglas del Mundial 2026 dice en su parágrafo 6.2 que toda Federación participante del torneo que se retire antes de los 30 días del primer partido de la competición será multada con 250.000 francos suizos (US$ 324.750) por el comité disciplinario de la FIFA.

Si el participante se retira dentro de los 30 días previos al torneo, la multa ascenderá a 500.000 francos suizos (US$ 649.500).

Además, el documento establece que “las Asociaciones Miembro Participantes que se retiren de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en cualquier momento deberán reembolsar el dinero destinado a la preparación del equipo, así como cualquier otra contribución relacionada con el torneo que hayan recibido de la FIFA”.

Si la selección se llegase a retirar una vez que el torneo comenzó, no solo habrá sanciones económicas, sino también medidas disciplinarias.

El tiempo del retiro o la exclusión son entonces importantes para determinar el alcance de las posibles sanciones futuras.

Irán ya protagonizó otras dos polémicas tras el sorteo del cuadro del torneo en Washington en diciembre de 2025.

El primero fue el “boicot” realizado por los miembros de la Federación Iraní, después de que a varios miembros se les negara el visado para ingresar a Estados Unidos para el evento. Después llegó la discusión por el “partido del orgullo” en Seattle del 26 de junio, donde se enfrentarán Irán y Egipto, dos repúblicas islámicas donde los temas de diversidad de género no son bien vistos, con ambas naciones elevando sus quejas sobre posibles eventos relacionados con el mes de la comunidad LGTBQ.

