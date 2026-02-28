OpenAI llega a un acuerdo con el Pentágono horas después de que el Gobierno de Trump prohibiera a Anthropic

Por Hadas Gold, CNN

El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció el viernes por la noche que la compañía había firmado un acuerdo con el Pentágono para que sus herramientas de IA se utilizaran en los sistemas clasificados militares, pero con restricciones aparentemente similares a las que su rival Anthropic también había solicitado.

El acuerdo con OpenAI se produce el mismo día en que el presidente Donald Trump anunció que todas las agencias del gobierno federal deben dejar de utilizar las herramientas de IA de Anthropic, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que la compañía sería considerada un “riesgo para la cadena de suministro”, por negarse a ceder en sus negociaciones con el Pentágono sobre las restricciones solicitadas para el uso de su sistema de IA en armas autónomas y la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, la declaración de Altman sugiere que el Pentágono acordó restricciones similares con los modelos de OpenAI.

“Dos de nuestros principios de seguridad más importantes son la prohibición de la vigilancia masiva nacional y la responsabilidad humana por el uso de la fuerza, incluyendo los sistemas de armas autónomas. El Departamento de Guerra (DoW) está de acuerdo con estos principios, los refleja en la legislación y las políticas, y (por lo tanto) los incorporamos en nuestro acuerdo”, declaró Altman en X. “También implementaremos salvaguardas técnicas para garantizar que nuestros modelos se comporten como corresponde, algo que el Departamento de Guerra también deseaba”.

Altman afirmó que enviarían ingenieros al Pentágono para garantizar la seguridad de sus modelos.

“Solicitamos al DoW que ofrezca estas mismas condiciones a todas las empresas de IA; en nuestra opinión, todos deberían estar dispuestos a aceptarlas. Hemos expresado nuestro firme deseo de que la situación se desescale, que se aleje de las acciones legales y gubernamentales y que avance hacia acuerdos razonables”, señaló Altman.

Anthropic anunció el viernes que planea impugnar legalmente la designación de “riesgo en la cadena de suministro”, normalmente reservada para empresas con conexiones directas con adversarios extranjeros. Una medida de ese tipo exigiría que todos los contratistas que trabajan con el ejército demuestren que su trabajo militar no está afectado por los productos de Anthropic.

No está claro qué diferencia hay entre el acuerdo de OpenAI con el Pentágono y lo que Anthropic quería.

CNN ha solicitado aclaraciones tanto al Pentágono como a OpenAI, pero aún no ha recibido respuestas.

Hegseth republicó el anuncio de Altman en X, y el subsecretario Emil Michael, responsable de tecnología en el Pentágono, declaró en otra publicación en X: “Cuando se trata de asuntos de vida o muerte para nuestros combatientes, contar con un socio fiable y estable que se comprometa de buena fe marca la diferencia al entrar en la era de la IA”.

