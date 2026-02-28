Medios estatales iraníes afirman que decenas de niñas murieron en uno de los ataques de EE.UU. e Israel a una escuela

Por Tim Lister y Adam Pourahmadi, CNN

Medios estatales iraníes afirman que decenas de estudiantes murieron en un ataque contra una escuela de niñas en el sur de Irán este sábado, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar sobre el país.

Mohammad Radmehr, gobernador del condado de Mindab, donde se produjo el supuesto ataque, indicó que el número de víctimas fatales había ascendido desde los balances iniciales a al menos 63 estudiantes, y que otras 92 resultaron heridas. Añadió que más personas seguían atrapadas bajo los escombros.

“El edificio destruido es una escuela primaria para niñas en el sur de Irán. Fue bombardeada a plena luz del día, cuando estaba llena de alumnas”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una publicación en X.

CNN no puede verificar los reportes de forma independiente, pero se ha puesto en contacto con los ejércitos estadounidense e israelí para obtener comentarios.

Al ser consultado sobre el ataque, el portavoz del CENTCOM, Tim Hawkins, declaró: “Estamos al tanto de los informes sobre daños a civiles como resultado de las operaciones militares en curso. Nos tomamos estos informes muy en serio y los estamos investigando. La protección de los civiles es de suma importancia y seguiremos tomando todas las precauciones posibles para minimizar el riesgo de daños involuntarios”.

Israel por el momento no respondió a la solicitud de comentarios de parte de CNN.

“Estados Unidos e Israel lanzaron un acto de agresión atroz e injustificado contra Irán al atacar indiscriminadamente ciudades iraníes”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmael Baqaie, quien afirmó que “decenas de niñas inocentes” habían sido asesinadas y mutiladas en la escuela de Minab.

Otra agencia de noticias iraní publicó un video que supuestamente muestra graves daños en la escuela, con humo saliendo del edificio y grúas levantando escombros.

El sábado es el primer día de clases en Irán.

Dos estudiantes de secundaria murieron en otro ataque con misiles en Teherán, según medios iraníes.

