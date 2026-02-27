Inicio del cierre parcial del Gobierno afecta el pago de los trabajadores de la TSA

Por Tami Luhby, CNN

Los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) recibirán solo una parte de su próximo pago, que está previsto que reciban tan pronto como este viernes, según un funcionario sindical. La reducción se produce mientras el cierre parcial del Gobierno entra en su segunda semana sin una resolución a la vista.

El estancamiento podría provocar escasez de personal y demoras en los aeropuertos para algunos viajeros, especialmente cuanto más tiempo pasen los trabajadores de la TSA sin cobrar. (Sin embargo, los controladores de tráfico aéreo no se ven afectados por este cierre parcial).

La agencia también está haciendo algunos cambios en al menos uno de sus programas de viajeros confiables, al suspender temporalmente el programa Global Entry. A principios de esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que también suspendería el popular programa TSA PreCheck, pero luego revirtió esa decisión.

Mientras algunos trabajadores del DHS continúan recibiendo su salario, muchos otros empleados de la agencia también están a punto de recibir pagos parciales pronto, a menos que el Congreso actúe. La mayoría de los trabajadores afectados solo cobrará la segunda semana de febrero en su próximo pago, ya que el financiamiento de la agencia venció el 14 de febrero.

Estos pagos más pequeños serán los últimos que muchos empleados del DHS reciban hasta que el Congreso llegue a un acuerdo para financiar al DHS, parcial o totalmente, para el año fiscal que termina el 30 de septiembre. La Casa Blanca y los demócratas han estado negociando reformas a las operaciones de control migratorio de la agencia después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran baleados por agentes federales de inmigración en Minneapolis en enero. Los demócratas del Senado exigen cambios antes de apoyar la asignación de más fondos para el DHS.

Muchos empleados de la TSA ya están empezando a tener dificultades financieras, preocupados por cómo pagarán los gastos de vivienda de marzo y la guardería, entre otros, dijo Johnny Jones, secretario/tesorero del Consejo 100 de la TSA de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, el sindicato que representa a 46.000 trabajadores uniformados de la TSA.

“En un par de días verás a agentes de la TSA en filas de bancos de alimentos”, dijo, y agregó que varios colegas han pedido préstamos de día de pago.

En total, unos 61.000 empleados de la TSA deben permanecer en sus puestos en los más de 430 aeropuertos comerciales del país durante un cierre. Muchos viven al día, dijo Ha Nguyen McNeill, una alta funcionaria que desempeña las funciones de administradora de la TSA, en un testimonio escrito para una audiencia de una subcomisión de la Cámara de Representantes antes de que venciera el financiamiento.

En general, más del 90 % de los 272.000 empleados del DHS seguirá trabajando durante una interrupción del financiamiento, según el plan de cierre de septiembre de la agencia, que cubre los primeros cinco días del estancamiento. Más del 93 % de los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) seguirá trabajando.

Solo unos 44.500 empleados seguirán recibiendo su salario mediante otras asignaciones, de acuerdo con el plan de cierre.

El DHS tiene otros recursos a los que recurrir, incluida una inyección de US$ 165.000 millones del “gran y hermoso” proyecto de ley del verano pasado, que canalizó US$ 75.000 millones solo a ICE y US$ 64.000 millones a CBP.

La ley emblemática del presidente otorga a la secretaria del DHS, Kristi Noem, amplias facultades para mover fondos y llevar a cabo las operaciones de la agencia.

El DHS está usando fondos de ese paquete para pagar a casi 58.000 empleados de CBP, incluidos agentes y personal de la Patrulla Fronteriza, según un correo enviado esta semana por el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, obtenido por CNN.

El otoño pasado, Noem dijo que 70.000 agentes del orden, incluidos en CBP, ICE y otras divisiones, recibirían sus pagos durante ese cierre.

Los empleados civiles de la Guardia Costera recibirán alrededor de la mitad de su pago el 2 de marzo o alrededor de esa fecha, de acuerdo con una sección de preguntas frecuentes publicada por la división. Los miembros militares de la Guardia Costera recibieron el pago completo el 15 de febrero, según el documento.

Noem dijo que los miembros de la Guardia Costera seguirían recibiendo su salario, de acuerdo con un portavoz de la representante Nicole Malliotakis, republicana de Nueva York, quien había planteado preocupaciones al presidente Donald Trump la semana pasada. El personal militar tiene previsto recibir su próximo pago este viernes. (No está claro si los empleados civiles también seguirán recibiendo pagos completos).

El DHS remitió las preguntas sobre los pagos a la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

De acuerdo con una ley de 2019, se garantiza que los empleados federales recibirán el pago retroactivo una vez que termine el cierre.

