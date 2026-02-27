Enrique Márquez dice que Venezuela “es otro país” tras la captura de Maduro: “Estamos listos para seguir los cambios”

Por Fernando del Rincón y Mauricio Torres, CNN en Español

El líder opositor venezolano Enrique Márquez, quien fue excarcelado en Venezuela en enero tras haber estado detenido un año por razones políticas, consideró este viernes que su país vive cambios acelerados tras la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro y que los venezolanos están preparados para encarar esas transformaciones.

“Venezuela es otro país después del 3 de enero”, dijo Márquez en entrevista con CNN para el programa Conclusiones, en alusión al día en que Maduro fue detenido en un operativo militar de Estados Unidos. Estados Unidos acusa a Maduro por delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas, cargos que el depuesto mandatario rechaza.

Márquez, quien fue candidato presidencial en 2024 y ha sido diputado e integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue una de las personas que salieron de prisión a raíz del proceso de excarcelaciones que el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 8 de enero, poco después de la captura de Maduro.

El líder opositor estaba detenido desde enero de 2025, cuando las autoridades de Venezuela lo acusaron de presuntamente estar involucrado en un intento de golpe de Estado. Desde entonces, tanto él como su familia han rechazado los señalamientos.

Ahora, afirma, Venezuela está teniendo transformaciones positivas a pesar de que figuras del chavismo siguen al frente del Ejecutivo.

“Por supuesto, es el mismo gobierno, es un mismo gobierno con políticas diferentes. Es el mismo gobierno de tantos años pero su política ha cambiado, quizá forzado por las circunstancias pero ha cambiado. Y por supuesto que ese ambiente se respira en el país”, dijo.

“Yo pienso que Latinoamérica y el mundo tienen que sopesar precisamente que los venezolanos estamos listos para seguir los cambios. Ahora nos toca recuperar más libertades. Por ejemplo, la libertad de expresión plena no existe en Venezuela pero estamos luchando para eso”, insistió Márquez, quien el martes fue uno de los invitados al discurso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció en Washington para dar cuenta del Estado de la Unión.

Durante ese mensaje, Trump destacó la captura de Maduro como un logro de su gobierno y saludó al propio Márquez, quien se encontraba en el recinto del Congreso de Estados Unidos acompañado de su sobrina Alejandra González.

Sobre su presencia en esa ceremonia, Márquez dijo este viernes que está agradecido con Trump porque considera que el haberlo invitado al discurso da visibilidad a quienes aún son presos políticos en Venezuela, así como a los problemas que el país tiene que resolver.

“No me sonrojo al decir que estoy agradecido por la oportunidad que el presidente Trump le da a mi país de poder reencontrarse, de poder sanar heridas, no solamente de la libertad de los presos políticos. En Venezuela hay muchos tipos de sufrimiento. No solo sufrimos los que hemos estado en la cárcel. Aquí hay un sufrimiento continuo del pueblo de Venezuela, que ha tenido que vivir la miseria, el caos, la anarquía, fruto de un mal gobierno”, señaló.

Para el líder opositor, algunas de las acciones más urgentes para Venezuela además de la liberación de todos los presos políticos —que la organización no gubernamental Foro Penal cifra en 568 hasta este viernes—, son pensar cómo atender “la herida” de quienes han tenido que emigrar y construir nuevas instituciones de justicia para que delitos del pasado no queden impunes.

“No puede haber impunidad frente a los delitos cometidos en contra de los venezolanos”, concluyó.

