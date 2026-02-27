Anthropic rechaza la última oferta del Pentágono: “No podemos, con conciencia, acceder a su solicitud”

Por Hadas Gold, CNN

Anthropic rechazó la última oferta del Pentágono para modificar su contrato, alegando que los cambios no cumplen con las preocupaciones de la compañía sobre el uso de la IA para la vigilancia masiva o para armas totalmente autónomas.

El Pentágono y Anthropic discrepan sobre las restricciones que la compañía impone al uso de Claude, el primer sistema de IA empleado en la red clasificada militar.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el martes al CEO de Anthropic, Dario Amodei, que si la compañía no permite que su modelo de IA se utilice “para todos los fines legales”, el Pentágono cancelaría el contrato de US$ 200 millones de Anthropic. Además de la cancelación del contrato, Anthropic sería considerada un “riesgo para la cadena de suministro”, una clasificación normalmente reservada para empresas vinculadas a adversarios extranjeros, según informaron funcionarios del Pentágono.

Anthropic declaró en un comunicado que el nuevo lenguaje del Pentágono se presentó como un compromiso, pero “se combinó con jerga legal que permitía ignorar esas salvaguardias a voluntad”.

En una extensa entrada de blog el jueves, Amodei escribió: “Creo profundamente en la importancia existencial de usar la IA para defender a Estados Unidos y otras democracias, y para derrotar a nuestros adversarios autocráticos”.

Amodei afirmó que Anthropic entiende que es el Pentágono, “ y no las empresas privadas, (el que) toma decisiones militares”. Sin embargo, “en un conjunto limitado de casos, creemos que la IA puede socavar, en lugar de defender, los valores democráticos”. También afirmó que casos de uso como la vigilancia masiva y las armas autónomas están “fuera de los límites de lo que la tecnología actual puede hacer de forma segura y fiable”.

Las dos excepciones de Anthropic no han frenado “la adopción y el uso de nuestros modelos en nuestras fuerzas armadas hasta la fecha”, añadió Amodei.

Amodei afirmó que las amenazas del Pentágono no cambian su postura: “No podemos acceder a su solicitud con conciencia”.

En respuesta, Emil Michael, subsecretario de Investigación e Ingeniería del Pentágono, quien participó en las negociaciones, escribió en X: “Es una pena que @DarioAmodei sea un mentiroso y tenga complejo de Dios. Solo desea controlar personalmente a las Fuerzas Armadas de EE.UU. y no le importa poner en riesgo la seguridad de nuestra nación. El @DeptofWar (Departamento de Guerra) SIEMPRE cumplirá la ley, pero no se doblegará a los caprichos de ninguna empresa tecnológica con fines de lucro”.

Tras la publicación de Amodei, el personal de Anthropic comenzó a expresar públicamente su apoyo a su empleador.

“Durante mis tres años en Anthropic, he visto repetidamente cómo defendemos nuestros valores de maneras que a menudo son invisibles desde fuera. Este es un claro ejemplo de ello”, escribió Trenton Bricken, miembro del equipo técnico de alineación de Anthropic, en X.

“La historia se está desarrollando ante nosotros; ahora es obvio y evidente para cualquiera que tenga ojos para ver por qué la fundación de Anthropic representó una encrucijada crucial en la cronología, y cuán catastrófico habría sido el contrafactual de otro modo”, escribió Gian Segato, gerente de ciencia de datos de Anthropic.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.