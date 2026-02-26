¿Qué sucedió cuando los humanos y neandertales se cruzaron?

Por Katie Hunt, CNN

El descubrimiento en 2010 de que los primeros humanos y los neandertales se encontraron y tuvieron descendencia fue una bomba científica que revolucionó el campo de los orígenes humanos.

Ahora, genetistas de la Universidad de Pensilvania afirman tener una mejor comprensión de la naturaleza de esos encuentros prehistóricos, y sugieren que la mayoría de esas relaciones ocurrieron entre neandertales varones y mujeres humanas.

El hallazgo, publicado este jueves en la revista Science, podría ayudar a explicar por qué la ascendencia neandertal presente hoy en los humanos está distribuida de manera desigual en el genoma. Sin embargo, se desconoce por qué los cruces prehistóricos entre nuestra especie, Homo sapiens, y los neandertales —que se extinguieron hace unos 40.000 años— siguieron en gran medida este patrón.

“Es una hipótesis fascinante y provocadora”, dijo Joshua Akey, profesor del Instituto Lewis-Sigler de Genómica Integrativa de la Universidad de Princeton, quien no participó en la investigación. “Me parece extraordinario que podamos usar secuencias del genoma para inferir aspectos de la dinámica social y los patrones de apareamiento que ocurrieron hace decenas o cientos de miles de años”.

Los investigadores no saben con exactitud con qué frecuencia se encontraron neandertales y miembros de nuestra especie, pero un estudio publicado en 2024 sugirió que ambos grupos intercambiaron ADN en múltiples momentos durante los últimos 250.000 años, a medida que migraban por el mundo. También se sabe que neandertales y Homo sapiens se cruzaron con una tercera especie: los denisovanos.

La mayoría de los humanos actuales porta un pequeño porcentaje de ADN neandertal, un legado genético de esas interacciones sexuales. En ciertos casos, esos genes aún pueden influir en la salud humana. Se ha encontrado que el ADN neandertal afecta los ritmos circadianos, la función del sistema inmunológico y la manera en que algunas personas perciben el dolor.

Sin embargo, de manera misteriosa, el cromosoma X humano actual parece ser lo que los genetistas llaman un “desierto arcaico”, lo que significa que casi no contiene ADN neandertal (Las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen uno y un cromosoma Y).

“No es cero en el X, pero en su mayoría ha desaparecido”, explicó Alexander Platt, coautor principal del estudio y científico sénior de investigación en el Departamento de Genética de la Universidad de Pensilvania. “Y durante los últimos 10 años aproximadamente, hemos tenido dos grandes familias de explicaciones sobre lo que ocurrió”.

Algunos investigadores habían especulado que los genes del cromosoma X no se transfieren bien entre especies, o que las variantes genéticas neandertales en el cromosoma X resultaban desventajosas frente a las variantes humanas y, por tanto, fueron eliminadas gradualmente por selección natural. Sin embargo, la nueva investigación descartó esos escenarios y sugirió que hubo una dinámica distinta.

El nuevo estudio, con base en información de los genomas de 73 mujeres y de tres muestras femeninas neandertales, encontró que los cromosomas X de los neandertales mostraban un patrón opuesto al de sus contrapartes Homo sapiens: presentaban un exceso relativo de ADN humano mucho mayor de lo que se esperaría incluso si ese ADN aportara beneficios genéticos a los neandertales.

Los investigadores identificaron ADN humano moderno en los genomas neandertales comparándolo con genomas femeninos actuales de poblaciones africanas con poca o ninguna ascendencia neandertal, lo que facilitó atribuir las coincidencias a ADN de Homo sapiens y no neandertal.

El análisis mostró que el exceso de ADN humano en el cromosoma X neandertal se explica mejor por un fuerte sesgo de sexo en el apareamiento entre ambos grupos, lo que resultó en que poco ADN del cromosoma X neandertal ingresara al acervo genético humano. Específicamente, el estudio sugiere que cuando neandertales y humanos se cruzaron, las parejas estuvieron formadas en su mayoría por neandertales varones y mujeres humanas.

“Es una historia que tiene que ver con quién aporta cromosomas X”, señaló Platt. “No obtuvimos tantos cromosomas X de esos neandertales masculinos, y ellos recibieron un exceso de ascendencia humana moderna en sus cromosomas X”.

Además, tras episodios de mestizaje entre los dos grupos, las generaciones posteriores de neandertales varones habrían sido más propensas a aparearse con mujeres neandertales que tenían mayor ascendencia humana moderna, según el estudio.

La explicación más sencilla de este fenómeno, de acuerdo con la investigación, sería la “preferencia de pareja”. En otras palabras, los neandertales varones, las mujeres Homo sapiens y las neandertales con mayor ascendencia humana podrían haber sido “más atractivos y deseables como pareja”, por razones desconocidas, dijo Platt. Del mismo modo, las mujeres Homo sapiens que se encontraban con neandertales varones podrían haberlos considerado compañeros sexuales más atractivos.

Los patrones de migración diferenciados por sexo —es decir, que los hombres neandertales y las mujeres Homo sapiens tuvieran más probabilidades de coincidir en el lugar y momento adecuados para mezclarse y tener descendencia— también podrían haber contribuido, aunque es poco probable que expliquen por sí solos el hallazgo, señaló el estudio.

Los genomas contienen abundante información que los genetistas pueden usar para modelar matemáticamente migraciones humanas, encuentros con otras poblaciones y patrones de herencia a lo largo de miles de milenios. Sin embargo, los estudios de modelización no capturan los matices del comportamiento en el mundo real, lo que hace imposible, por ahora, ofrecer un panorama más completo de las relaciones entre neandertales y humanos.

“A todos nos encantaría poder viajar en el tiempo y averiguarlo”, dijo Sarah Tishkoff, coautora del estudio y profesora universitaria David and Lyn Silfen en Genética y Biología en la Universidad de Pensilvania. “Puedes hacer simulaciones y modelos bajo distintos escenarios y ver cuál encaja mejor, pero eso no excluye que múltiples cosas hayan ocurrido al mismo tiempo”.

Ryan McRae, paleoantropólogo del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, señaló que los métodos utilizados en el estudio son sólidos y que los hallazgos, “sumamente interesantes”, tienen sentido. No obstante, destacó que sería muy difícil encontrar evidencia arqueológica de cómo se desarrollaron estos emparejamientos.

“En un mundo ideal, podríamos encontrar un sitio neandertal con numerosos neandertales varones y mujeres humanas, pero eso probablemente nunca ocurrirá”, dijo.

“Quizá las mujeres humanas se integraron de manera natural a los grupos neandertales, o quizá fueron forzadas. Tal vez existía algún tipo de intercambio. Son posibles innumerables historias”, añadió por correo electrónico.

Los hallazgos no necesariamente significan que los neandertales abandonaran constantemente a sus propias hembras en favor de humanas, pero sí sugieren que “si había disponible una mujer con cierta ascendencia humana, sin importar cuántas generaciones atrás estuviera ese ancestro humano, resultaba una pareja más deseable”, afirmó McRae.

“Incluso si encontramos fósiles híbridos de primera o segunda generación, saber cuál de sus progenitores pertenecía a qué especie solo nos diría algo sobre ese individuo, no sobre toda la población o el panorama demográfico”, explicó. “Por eso este tipo de estudios es tan importante; puede revelar impactos a mayor escala que los fósiles individuales no pueden mostrar”.

Akey, de Princeton, señaló por correo electrónico que el cromosoma X tiene una “historia evolutiva singularmente compleja” y advirtió que es prudente interpretar con cautela las diferencias en la ascendencia neandertal entre el cromosoma X y otros cromosomas como prueba de este patrón de apareamiento.

“Desentrañar la historia humana es complejo”, comentó Akey, “y múltiples fuerzas evolutivas y procesos demográficos pueden interactuar de maneras difíciles de separar”.

