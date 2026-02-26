Paramount emerge victorioso sobre Netflix en la puja por Warner Bros. Discovery

Por Brian Stelter, CNN

Paramount emergió como el vencedor en la batalla de meses por Warner Bros. Discovery después de que Netflix se retirara de la puja este jueves, dejando a Paramount a las puertas de adquirir el vasto imperio mediático de Warner, incluido CNN.

Netflix dijo que “ha decidido no aumentar su oferta por Warner Bros.” después de que la junta directiva de Warner Bros. Discovery determinará que Paramount ha presentado una oferta “superior” por el gigante mediático.

“El acuerdo ya no es atractivo desde el punto de vista financiero, por lo que rechazamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, afirmó la plataforma streaming, poniendo fin de forma repentina a un tira y afloja corporativo.

El anuncio significa que Paramount se ha acercado repentinamente mucho más a tomar el control de CNN y el resto de los activos propiedad de WBD.

El proceso de revisión regulatoria aún tomará varios meses como mínimo. Pero, salvo que se produzcan más sorpresas, el CEO de Paramount, David Ellison, creará un extenso imperio de entretenimiento y noticias con decenas de canales de televisión, múltiples estudios cinematográficos y dos redacciones líderes.

El CEO de WBD, David Zaslav, deseó lo mejor a Netflix y tendió una mano amistosa a Paramount en una declaración realizada este jueves por la noche.

“Una vez que nuestro consejo de administración vote a favor de adoptar el acuerdo de fusión con Paramount, se generará un enorme valor para nuestros accionistas”, afirmó Zaslav, aludiendo al hecho de que el precio de las acciones de WBD se duplicó durante la guerra de ofertas que se prolongó durante meses. Paramount ofreció recientemente US$ 31 por acción.

“Estamos entusiasmados con el potencial de la combinación de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery”, añadió Zaslav. “Estamos deseando empezar a trabajar juntos para contar historias que conmuevan al mundo”.

La retirada de Netflix, que tiene el efecto de argumentar que Paramount está pagando demasiado por WBD, provocó que las acciones de la empresa subieran un 9 % tras conocerse la noticia fuera del horario bursátil, lo que demuestra que algunos inversionistas se sintieron aliviados por la decisión.

El cambio de escenario ocurrió el mismo día en que Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, sostuvo reuniones en la Casa Blanca.

Sarandos fue visto saliendo del complejo de la Casa Blanca con gesto sombrío.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, una firme crítica de las ofertas tanto de Netflix como de Paramount, cuestionó de inmediato si las conversaciones de Sarandos con funcionarios del Gobierno de Trump tuvieron algo que ver con el giro repentino de este jueves.

“¿Qué le dijeron hoy los funcionarios de Trump al codirector ejecutivo de Netflix en la Casa Blanca?”, preguntó Warren en una publicación en X, al afirmar que “parece capitalismo de amigos, con el presidente corrompiendo el proceso de fusión en favor de la familia Ellison, multimillonaria”.

El presidente Trump había indicado anteriormente que favorecía a Paramount por encima de Netflix, aunque también envió mensajes contradictorios sobre la megafusión.

El fin de semana pasado, Trump pidió públicamente a Netflix que destituyera a la miembro de la junta directiva Susan Rice, exasesora de Obama, o “pagara las consecuencias”, lo que reavivó la posibilidad de que interviniera en la balanza corporativa.

Además, Trump dijo el pasado diciembre que era “imperativo que CNN fuera vendida”, y el acuerdo con Netflix no implicaba la venta de CNN; en cambio, habría sido separada en una nueva entidad junto con otros activos de cable de WBD.

Sin embargo, ese plan de separación corporativa podría ya no ser relevante. Paramount ha dicho en repetidas ocasiones que buscaba adquirir la totalidad de WBD, incluidos sus activos de cable, aunque puso en duda el valor real de esos activos.

La decisión de Netflix llegó apenas una hora después de que la junta directiva de WBD considerara que la última oferta de adquisición de Paramount era “superior” al acuerdo existente para que Netflix comprara Warner Bros. y HBO.

De repente, por primera vez, WBD consideraba a Paramount como el favorito en una competencia que Ellison inició el verano pasado al acudir a Zaslav con una oferta no solicitada por la empresa de medios de comunicación, mucho más grande.

WBD rechazó repetidamente las ofertas de Paramount y planteó dudas sobre la solvencia financiera de esta última. Cuando la junta directiva de WBD firmó un acuerdo con Netflix, Paramount lanzó una oferta pública de adquisición hostil.

La semana pasada, Netflix concedió a WBD una exención de siete días para mantener conversaciones con Paramount, al tiempo que calificaba la presión de Paramount como una “distracción continua” para la industria del entretenimiento.

El objetivo, desde la perspectiva de WBD, era averiguar la “mejor y última” oferta de Paramount, ya que esta había indicado anteriormente que subiría por encima de su propuesta de $US 30 por acción.

De hecho, Paramount lo hizo. La oferta más reciente de Paramount, anunciada el martes, valoró la totalidad de WBD, incluyendo CNN, en US$ 31 por acción.

Paramount adjuntó varios incentivos al acuerdo que atrajeron a la junta de WBD, incluyendo una “tarifa de terminación regulatoria” de US$ 7.000 millones. La empresa aceptó todas las condiciones clave que WBD quería.

Cuando WBD publicó sus resultados trimestrales este jueves por la mañana, el CEO David Zaslav dijo que la guerra de ofertas ha “llevado a ocho aumentos de precio” y “hasta ahora ha logrado un aumento del 63 % en el valor frente a la primera oferta recibida en septiembre, generando un valor significativo para los accionistas de WBD durante todo el proceso”.

“Nuestro objetivo ha sido y siempre será maximizar el valor y la certeza, al tiempo que se mitigan los riesgos a la baja”, afirmó Zaslav, “y la junta directiva evaluará cualquier propuesta en función de ese criterio, con el objetivo de ofrecer el mejor acuerdo para nuestros accionistas”.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, visitó la Casa Blanca este jueves para reuniones —aunque no con el presidente— justo antes de que WBD anunciara que la oferta de Paramount era “superior”.

Los analistas del sector habían afirmado que esperaban que el Departamento de Justicia de Trump presentara una demanda para bloquear el acuerdo, lo que podría dar lugar a un prolongado periodo de litigios. Sin embargo, Sarandos se había mostrado muy confiado en la capacidad de Netflix para cerrar el acuerdo.

Un informe publicado el miércoles por Politico sobre la próxima visita de Sarandos suscitó especulaciones sobre si el codirector ejecutivo de Netflix se reuniría con el presidente. Al parecer, eso llevó a la Casa Blanca a aclarar este jueves que Sarandos no se reuniría directamente con Trump.

“Netflix se reunirá con miembros del personal de la Casa Blanca”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Esto coincide con la versión de un portavoz de Netflix, quien afirmó que los directivos de la empresa no solicitaron una reunión con Trump en primer lugar.

El portavoz de Netflix también dijo que la visita con los miembros del personal se organizó hace dos semanas y media. El momento en que se produjo es digno de mención, ya que la pugna por Warner se había intensificado en los últimos días, con las críticas de Trump a Susan Rice, por ejemplo.

Sarandos ha estado en la Casa Blanca en repetidas ocasiones en los últimos meses, aunque no siempre para reunirse con el presidente.

Paralelamente, David Ellison ha tomado una serie de medidas para forjar una estrecha relación con Trump. Ambos mantuvieron una reunión privada en la Casa Blanca a principios de este mes, como informó anteriormente CNN.

Poco después de la reunión con Ellison, Trump declaró a un entrevistador que “no he estado involucrado” en la disputa por WBD, a pesar de que anteriormente había dicho sobre el acuerdo con Netflix: “Yo también estaré involucrado en esa decisión”.

Alejandra Jaramillo y Liam Reilly contribuyeron con este informe.